Esa Lindell majoitti sähkökatkosta kärsivät suomalaiset Dallasissa – ”Suomalaismafian kummisetä”

Dallas Starsin Joel Kiviranta ja Esa Lindell olivat viime yönä maalinteossa NHL:ssä.

Viime yön NHL-kierroksella maalinteossa onnistui kaksi suomalaista. He olivat hyökkääjä Joel Kiviranta ja puolustaja Esa Lindell, kun Dallas Stars voitti Florida Panthersin 3–0.

Alkukausi on ollut hankala viime kauden finaalijoukkueelle. Floridaa vastaan Dallas onnistui katkaisemaan peräti kuuteen otteluun venyneen tappioputkensa. Dallas on 14 ottelustaan voittanut kuusi.

Voiton takuumies oli lisäksi kokenut venäläismaalivahti Anton Hudobin, 34, joka torjui ottelussa kaikki Floridan 43 laukausta.

Suomalaispuolustajat Lindell ja Miro Heiskanen olivat Dallasin peliaikakuninkaat.

Lindell, 26, jää hehkutuksissa usein hyökkäyssuuntaan loistavan Heiskasen varjoon. Nyt alkukaudesta Dallasin avainpuolustajista Heiskasen maalitili on vielä avaamatta, kun taas Lindell on osunut kahdesti. Tosin Heiskasella on kahdeksan maalisyöttöä.

Joka tapauksessa tämä yllättävä fakta nousi esiin Twitterissä esimerkiksi kiekkotoimittaja Saad Yousufin tilillä.

– Nosta kätesi, jos ennakoit ennen kauden alkua, että Lindellillä on kaksi maalia enemmän kuin Heiskasella kauden ensimmäisen neljänneksen jälkeen. Laske kätesi, senkin huijari, Yousuf vitsaili.

Dallas on pelannut vähemmän otteluita kuin muut keskisen divisioonan joukkueet. Ensin syynä olivat koronatartunnat tai -altistumiset ja sitten Texasin talvimyrskyt sekä niitä seuranneet sähkökatkot.

Pitkien sähkökatkojen aikana Lindell majoitti Dallasin muita suomalaispelaajia. Heiskasen ja Kivirannan lisäksi joukkueessa pelaa alkukaudesta sentterin tontilla loistanut Roope Hintz.

– Jos mitään epäilyksiä on koskaan ollutkaan – tällä viikolla on todistettu, että Esa Lindell on Starsin suomalaismafian kummisetä, kirjoitti aiemmin Twitterissä Fox Sportsin toimittaja Brien Rea.

– Miro vahvisti, että hänen asunnostaan menivät sähköt, joten hän sekä muut suomalaiset olivat Esan luona. Miro sanoi, että Esa ja hänen tyttöystävänsä tekivät kaikki ruoat, mikä oli mukavaa, lisäsi radiotoimittaja Owen Newkirk.