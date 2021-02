NHL-tähti Joonas Donskoi siirrätti 25-vuotiaan silmäteränsä Suomesta Yhdysvaltoihin – ”Paras auto, joka minulla on ollut!”

Joonas Donskoi ajaa Porsche 993:lla.

Colorado Avalanchen Joonas Donskoi, 28, tunnetaan innokkaana automiehenä. Raahelainen on liputtanut jo pitkään Porschen ja erityisesti sen legendaarisen 911-sarjan puolesta.

Donskoin omasta tallista on jo vuosien ajan löytynyt 911-sarjan neljäs osa, vuosina 1993–98 tuotettu Porsche 993.

Auto matkasi hiljattain Suomen kamaralta Yhdysvaltoihin, kun Donskoi siirrätti silmäteränsä asuinmaahansa.

Porsche on täyttänyt paikkansa myös Denverissä.

– Hyvin on palvellut. Denver on siitä kiva paikka, että vaikka lunta tuleekin, niin suurimmaksi osaksi vuotta tiet ovat aika kuivat. Lumella en ole hirveästi viitsinyt ajella, kun täällä laitetaan niin paljon suolaa, Donskoi selvittää.

Donskoi on kiekkoillut NHL:ssä kaudesta 2015–16 lähtien. San Jose Sharksissa NHL-uransa aloittanut Florida Panthersin varaus siirtyi viime kaudeksi Coloradoon.

Syksyllä amerikkalaisen vaimonsa Devinen kanssa avioitunut Donskoi viettää niin suuren osan ajastaan Yhdysvalloissa, että oli järkevää siirtää myös kaksiovinen, vuoden 1995 Porsche sinne.

– Tulee niin vähän oltua Suomessa, että tutkin asiaa ja selvisi, että 25-vuotiaan tai vanhemman auton saa tuotua tänne ilman muutostöitä ja auto on helpompi rekisteröidä. Päätin sitten tuoda sen tänne.

– Minulla on täällä hyvät tallitilat, missä pystyy värkkäilemään auton kanssa. On ollut mukavaa. Se on paras auto, joka minulla on ikinä ollut. Simppeli ratti, vaihdekeppi ja ilmastointi. Ei sitä muuta tarvitse. Näillä mennään, Donskoi linjaa.

Donskoi vaihtoi hiljattain auton mittaristoon uudet led-valot.

– Ne olivat 25 vuotta vanhat, niin tuntui, ettei niistä nähnyt päivälläkään mitään, jos oli aurinkolasit päässä. Ne tuli vaihdettua, samoin kuin radion vaihdoin hiljattain vähän nykyaikaisempaan, että voi bluetoothin kautta kuunnella musiikkia. Seuraavaksi pitäisi vaihtaa kaiuttimet kuin myös öljyt.

Auton kanssa puuhastelu on Donskoille tietynlainen henkireikä.

– On ainakin pikkuista tekemistä, jos tulee esimerkiksi koronan aiheuttamia taukoja peleihin tai muuta.

Donskoi ajaa 993:n lisäksi Audi S4:llä, ja hänen vaimollaan on Audin maasturi. Talli ei siis ole pullollaan autoja, ja kaikesta päätellen tarvetta uudellekaan ei ole.

– Tuo on paras Porsche, mitä olen ikinä ajanut. En tiedä, mikä siinä on. Ei se ole mikään tykki, mutta se on vähän kuin kartingautolla menisi. Kevyt, hyvät äänet ja nautinnollinen ajaa. Simppeli on monesti parasta.