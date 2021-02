Eeli Tolvanen nostettiin jo ykköstähtien rinnalle NHL:ssä – verkko heilui heti: ”Eliittiluokan laukaus”

Ykkösylivoimassa häärännyt Eeli Tolvanen väläytti osaamistaan Detroitissa.

Aikoinaan keväällä 2018 kovan pöhinän saattelemana NHL:ään lähtenyt Eeli Tolvanen ehti parin viime vuoden aikana hautautua farmiliigaan kauas parrasvalojen ulkopuolelle.

Vuosien 2019 ja 2020 aikana Tolvanen ei vetänyt NHL-jäähän piirron piirtoa.

Nyt Tolvanen, 21, on kuitenkin palannut taas kiekkoväen tutkalle. Tässä kuussa vihtiläinen on pelannut jo yhdeksän NHL-ottelua Nashville Predatorsin paidassa. Se on kaksi enemmän kuin kolmen viime kauden aikana yhteensä.

Keskiviikkoaamuna Tolvanen latasi kauden toisen ja NHL-uransa kolmannen maalin, kun Nashville löi Detroitin 2–0. Tolvanen valittiin ottelun tähdistöön.

Tolvasen maali videolla ajasta 3.45 alkaen.

Molemmat Nashvillen maalit teki päätöserässä joukkueen ykkösylivoimakentällinen, johon Tolvanenkin oli nyt nostettu kokeneiden huippupelaajien Mikael Granlundin, Filip Forsbergin, Roman Josin ja Ryan Johansenin rinnalle.

– Se oli loistava ottelu. Jokainen paiski kovaa hommia niin hyökkäys- kuin puolustussuuntaan. Pelasimme hyvin joukkueena. Ketjumme pelasi todella hyvin tänään, Tolvanen kertasi lehdistötilaisuudessa pelin jälkeen.

– Se on mielestäni hyvä merkki, että sain enemmän jääaikaa ja mahdollisuuden pelata ykkösylivoimassa noiden jätkien kanssa.

Tolvasen maaliin taidokkaan esityön teki Forsberg, joka imi kolme Detroitin pelaajaa itseensä ja tarjoili namupaikan suomalaiselle.

– Kun Filip saa kiekon, hän pystyy luomaan tilanteita. Olimme harjoitelleet tuota muutamissa harjoituksissa.

Tasakentällisin Tolvanen viiletti loukkaantumisen jälkeen tositoimiin palanneen Ryan Johansenin rinnalla, joka normaalisti on joukkueen ykkössentteri.

– Se oli hauskaa. Joka kerta, kun hänellä on kiekko tiedän, että saan sen. Johansen on eliittipelaaja tässä sarjassa, sellaisen rinnalla on helppo pelata.

Tolvanen on saanut tällä kaudella jääaikaa keskimäärin 12.49 minuuttia ottelua kohden.­

Ykkösylivoimaan nostettu Tolvanen pääsi laukomaan keskiviikkoaamun ottelussa kolme kertaa kohti maalia. Kauden kahdeksassa edellisessä ottelussaan laukauksia kertyi yhteensä vain kahdeksan.

Forsberg näkee, että Tolvasen pitäisi käyttää napakkaa kutiaan jatkossa useammin.

– Hänen pitää ehdottomasti ampua enemmän. Hänellä on eliittiluokan laukaus, Forsberg sanoi.

– Tolvanen on mielestäni pelannut hyvin ja painanut kovasti hommia. Hän on paljon fyysisempi kuin ajattelin hänen edes voivan olla. Tolvanen on itse asiassa aika vahva, vahvempi kuin miltä näyttää, ruotsalaistähti analysoi.

Päävalmentaja John Hynes äityi kehumaan erityisesti Tolvasen erikoistilanneosaamista.

– Hän on tehnyt hyvää työtä ylivoimalla. Hänellä on hyvät vaistot ja hän on erittäin hyvä ylivoimapelaaja kaikilla tavoin. Olemme pitäneet siitä, Hynes sanoi.

– Näitte tänään hänen kykynsä ampua nopeasti. Hän on tosiaankin ansainnut paikkansa ja näyttänyt pystyvänsä pelaamaan ykkösylivoimassa. Hän on nuori jätkä, joka saa koko ajan enemmän itseluottamusta.

Hynes kertoi toivovansa, että onnistumiset Johansenin rinnalla ja ykkösylivoimassa ruokkivat entisestään Tolvasen itseluottamusta ja kehitystä.

– Olemme tykänneet, mitä hän on näyttänyt toistaiseksi niin tasakentin kuin ylivoimalla, valmentaja sanoi.

Kauden surkeasti aloittanut Nashville on saanut parissa viime pelissä hieman oikaistua kurssiaan. Ensin se voitti vieraissa Columbuksen ja nyt Detroitin.

Nashville kohtaa Detroitin uudestaan Suomen aikaa perjantaiaamua.