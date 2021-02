Topi Niemelän taitoja analysoitiin The Hockey News -lehdessä.

Oulun Kärppien puolustajasta Topi Niemelästä, 18, kirjoitettiin kokonainen sivu tuoreimpaan The Hockey News -lehteen. Tulevaisuuden NHL-lupauksia kartoittavalle palstalle on haastateltu Toronto Maple Leafsin amatööripelaajien tarkkailusta vastaavaa pomoa, John Lilleyta. Lilley on analysoinut Niemelän pelaamisen kuutta osa-aluetta: peliälyä, kilpailullisuutta, luistelua, puolustamista, pelintekoa ja laukausta.

Niemelän jokaista osa-aluetta kehuttiin, erityisesti puolustamista ja niin sanottua Hockey IQ:ta.

– Peliäly on yksi Niemelän suurimmista vahvuuksista, joka on auttanut häntä mukautumaan nopeasti nuorten MM-tasolle ja pelaamaan ammattilaisena Suomessa jo 17-vuotiaana. Hän on fiksu, lukee peliä ja osaa tehdä nopeita ratkaisuja. Niemelä ratkaisee ongelmia, Lilley kehui.

Toronto varasi Niemelän NHL:ään numerolla 64 vuoden 2020 varaustilaisuudessa. Toronto varasi myös kolme muuta suomalaista: Roni Hirvosen, Veeti Miettisen ja Axel Rindellin.

Lilley löysi Niemelän pelistä tietenkin myös parannettavaa.

– Kun jokin menee hänellä pieleen puolustuksessa, kyse on yleensä voiman puutteesta.

Niemelä voitti MM-pronssia Nuorten Leijonien kanssa vuodenvaihteessa. Hänet valittiin MM-turnauksen parhaaksi puolustajaksi.

– Parasta, mitä Niemelä MM-kisoissa teki, oli se, että hän sai laukauksensa ohi ensimmäisestä pelaajasta. Hänellä on melko kova laukaus ja hän osoitti pystyvänsä tekemään maaleja. Puolustajien kannalta on usein tärkeämpää, että laukaus menee maalille asti kuin että laukaus on kova, Lilley sanoi.

Niemelä teki seitsemässä MM-ottelussa kaksi maalia ja antoi kuusi maalisyöttöä. Hän voitti puolustajien pistepörssin.

Viikko sitten oululaislupaus sai jobinpostia, kun hän loukkaantui ottelussa TPS:ää vastaan. Niemelä on sivussa 6–8 viikkoa viikkoa.