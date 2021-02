Aleksander Barkov ällistyttää – NHL:ssä tapahtuu nyt kummia

Florida Panthers porskuttaa koko NHL:n parhaana joukkueena. Aleksander Barkov kertoo, miksi.

NHL:ssä tapahtuu kummia. Florida Panthers nimittäin loistaa koko sarjan kärkijoukkueena.

Kun vertaillaan viime ja tätä kautta, Floridan muutos on toistaiseksi ollut jopa NHL:n suurin – ja etenkin yllättävin.

Tuuliajolla räpiköinyt pantterilauma on kääntänyt kurssinsa ja esittänyt huippuotteita.

Viimeksi tiistaiaamuna Panthers järjesti kotikaukalossaan sellaisen näytöksen, että viime kauden finalisti Dallas oli täysin aseettomana hätää kärsimässä.

Kun runkosarjaa on pian takana jo kolmannes, Florida paistattelee Keskisen divisioonan kärjessä. Sen 17 ottelun pisteprosentti 76,5 on koko NHL:n paras.

– Kivempi pelata, tulla hallille ja tehdä hommia, kun tietää, että joukkue voittaa ja on rakennettu voittamaan. Jokainen tekee kaikkensa voittojen eteen ja nauttii siitä, joukkueen kapteeni Aleksander Barkov sanoo IS:lle.

– Ei ole kyllä parempaa fiilistä.

Barkov, 25, jos kuka osaa arvostaa käsillä olevaa tilannetta. Hän on tottunut Sunrisen auringon alla hyvin erilaiseen arkeen. Pettymykset ovat tulleet tutuksi.

Kahdeksatta kauttaan Panthersissa pelaava tamperelainen on päässyt kokemaan seurassa vain yhden ainoan todellisen pudotuspelisarjan, keväällä 2016.

– Jotenkin tämä on kuin uusi alku. Vaikka olen ollut täällä jo pitkään, tuntuu että kaikille meille pidempään olleillekin tämä on ollut uusi, tuore alku. Kaikki on vähän kuin uutta ja aloitamme uudelta sivulta. Siltä se on tuntunutkin.

– Olemme aika eri joukkue kuin viime kaudella, koska uusia pelaajia on paljon. Uusi valmennusjohto tuli viime kaudella, mutta periaatteessa sekin on uusi.

Barkovinkin kivikasvoista on alkanut löytyä tällä kaudella hymyä.­

Kun Panthersin kokoamisessa jo pidempään epäonnistunut GM Dale Tallon sai syksyllä monoa, tilalle pestattiin Jarmo Kekäläisen entinen apulainen Bill Zito. Uusi pomo kääri hihat.

Uusina pelaajina hankittiin muun muassa kärkiketjuissa nyt hyökkäävät Carter Verhaeghe, Anthony Duclair, Patric Hörnqvist ja Alexander Wennberg. Puolustukseen värvättiin NHL:n taklaustilastoa nyt ylivoimaisesti johtava pajavasara Radko Gudas, joka on jaellut painavia taklauksiaan keskimäärin 5,3 kertaa pelissä.

Tällä kaudella Panthersissa loistavasti debytoinut Eetu Luostarinen on vakiinnuttanut paikkansa luotettavana kolmossentterinä.

Alkukauden perusteella Zito ansaitsee heti peliliikkeistään papukaijamerkin.

Mutta yksittäisiä onnistujia tärkeämpää Panthersin alkukauden loistossa on ollut tapa, jolla joukkue on pelannut. Viime kauden kammottava puolustuspään sekoilu ja jatkuvat avoimet ovet ovat jääneet historiaan.

Joukkueen tiivis työskentely puolustuspäässä on ollut aivan erinäköistä kuin vielä viime kaudella. Myös edistyneet tilastot kertovat kovaa kieltä muutoksesta.

Tilastopalvelu Natural Stat Trickin mukaan Florida on antanut tasakentin pelatessa vastustajalle keskimäärin vain 5,6 vaaralliseksi luokiteltavaa maalipaikkaa ottelua kohden. Se on vähiten NHL:ssä.

Muutos on ollut merkittävä, sillä viime kausina joukkueen lukema oli yli yhdeksän.

Florida on pelannut puolustussuuntaan paljon aiempaa paremmin.­

Vaikka vähäinen vaarallisten maalipaikkojen määrä ei olekaan vielä korreloinut samassa suhteessa päästettyjen maalien sarakkeeseen, se kertoo lupaavaa kieltä Floridan aiempaa paljon organisoidummasta pelaamisesta.

– Viime kaudella emme oikein saaneet missään vaiheessa kiinni, miten pelataan. Emme löytäneet identiteettiämme. Nyt puolustamme hyvin, pääsemme riistoista hyvin hyökkäämään ja hyökkäyspäässäkin on hyviä aihioita, Barkov sanoo.

– Olemme tehneet kovasti hommia, että jokainen omaksuisi pelitavan. Kaikki lähtee puolustuspäästä, jossa hyökkääjätkin ovat tehneet nyt hyvin hommia.

Jos mahdollista, Barkov on nostanut kuluvalla kaudella vielä itsekin tasoaan. Hän on toki kuulunut NHL:n kovimpaan sentterieliittiin jo pitkään, mutta alkukaudella suomalaistähti on ollut kaukalossa todellinen superpeto.

17 ottelun komea pistesaldo 7+12=19 kertoo vain osan totuudesta. Edistyneet tilastot puhuvat hurjaa kieltä Floridan ykköstähden suoritustasosta. Barkov on ollut alkukaudella yksi NHL:n absoluuttisesti parhaista pelaajista ja heittämällä paras suomalainen.

Esimerkiksi tasakentin luodut maalipaikat Barkovin ollessa jäällä on kirjattu Floridan eduksi murskaavasti 129–76. Ja jäällä Barkov on ollut: peliaikakeskiarvo 20.33 on täysin omaa luokkaansa joukkueen hyökkääjistä.

Eikä millään tilastoilla voi mitata kaikkia pieniä asioita, joita Barkov tekee kaukalossa jatkuvasti oikein.

– Olen pystynyt ihan hyvin pelaamaan sitä peliä, jota olen itseltäni odottanutkin.

– Parannettavaa tietysti on. Pelissä on monia tilanteita, joissa voin pelata paremmin, Barkov kiirehtii lisäämään vaatimattomaan tyyliinsä.

Barkovilta on lähes mahdoton luikkia karkuun.­

” Tuollaisen kesän jälkeen on pakkokin olla parempi. Sen verran kovaa mentiin Paten kanssa.

Eikä hänen takanaankaan ole kiva olla.­

Barkov kertoo paiskineensa viime kesän ja syksyn aikana hartiavoimin töitä ollakseen entistä parempi pelaaja.

Kapteeni on halunnut huolehtia, ettei mikään jää ainakaan hänen suoritustasostaan vajaaksi. Siinä hän on onnistunut enemmän kuin hyvin.

– Kyllähän tuollaisen kesän jälkeen on pakkokin olla parempi. Sen verran kovaa mentiin Paten kanssa.

Barkovin valtava menestysnälkä on näkynyt esimerkiksi laukaisumäärissä. Hän on ampunut tällä kaudella maalia kohden keskimäärin 3,5 kertaa ottelussa, kun viime vuosina lukema oli noin 2,5.

– Aina kun on mahdollisuus, yritän ampua. Se ei ole muuttunut viime vuodesta, mutta erilainen pelaaminen vaikuttaa, kun pääsee paremmin maalintekopaikkoihin. Olen myös yrittänyt tehdä hommia sen eteen, että pääsisin itse paremmin laukaisupaikkoihin.

Barkovin pelaamisessa on ollut tällä kaudella havaittavissa myös aiempaa enemmän tietynlaista fyysistä tylyyttä ja oikeanlaista ilkeyttä.

Itse hän ei näe muuttaneensa mitään merkittävästi mutta kokee kehittyneensä fyysisessäkin pelissä.

– En mä mitään taklauksia hae, mutta jos paikan tullen pystyy taklaamaan... Tiedän, kuinka iso osa peliä on, että pystyy pysäyttämään kaverin. Silloin joutuu aina keräämään uudestaan vauhdin. Tiedän, että taklausten vastaanottaminen ei ole kivaa.

– Siinä mielessä olen kehittynyt siinä. Kyllähän se (fyysisyys) tässä tulee.

Tämän kauden ”uudessa alussa” Barkov on myös saanut täysin uudet ketjukaverit, jo viime kaudella Ottawassa kovaa tulosta tehneen ja syksyllä Connor McDavidin ja Auston Matthewsin treeniporukassa harjoitelleen Anthony Duclairin sekä Tampassa pieneen rooliin jääneen mutta nyt kärkiketjussa kukkaan puhjenneen Verhaeghen.

– Heti ensimmäiset ottelut olivat jo huikeita. Molemmat ovat tosi nopeita ja taitavia. He näkevät pelin hyvin ja pystyvät tekemään kiekon kanssa asioita. Heidän kanssaan on helppo pelata.

– Kun saan kiekon, tiedän, että he ovat tehneet kovasti hommia ollakseen vapaana. Sama myös toisin päin. Tietysti meidänkin ketjulla on ollut ylä- ja alamäkiä. Mutta jos ei hyökkäyspäässä kulje, yritämme olla ainakin hyviä puolustuspäässä.

Carter Verhaeghe (oik.) on istunut loistavasti Barkovin rinnalle. Molemmat ovat tehneet toistaiseksi seitsemän maalia.­

Barkovin uusissa ketjukavereissa tärkeää on myös ollut se, että joukkueen hyökkäyksen toinen pitkäaikainen timantti Jonathan Huberdeau on voitu irrottaa toiseen tulosketjuun ruotsalaisten Wennbergin ja etenkin ylivoiman maalinedushärkänä kovaa tulosta takoneen Hörnqvistin rinnalle.

Barkovin säkenöivästä loistosta huolimatta Huberdeau onkin joukkueen paras pistemies (7+16=23).

Kun myös kakkosketju tekee tasaisesti tulosta, Floridan voitto ei vaadi enää joka ilta sitä, että Barkovin ketjun on hinattava joukkuetta hyökkäystehoillaan.

– Sitähän se just onkin. Meillä on nyt neljä ketjua, jotka pystyvät pelaamaan hyvin.

– Huby on liigan parhaimpia pelaajia. Totta kai kuka tahansa haluaisi pelata hänen kanssaan. Mutta me molemmat teemme ihan mitä vain, jotta joukkue voittaa, Barkov sanoo.