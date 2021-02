NHL:n legendaarinen kovanaama putosi pohjalle – kokaiinia, valtavat määrät olutta, huumekauppaa ja miljoonavelat

NHL-kaukaloiden kauhu Donald Brashear, 49, on elänyt jääkiekkouransa jälkeen rajua elämää.

Entinen NHL-pelaaja Donald Brashear pidätettiin varhaisena kesäaamuna vuonna 2019, kun hän oli murtautunut omaan asuntoonsa. Hänet oli aiemmin häädetty asunnosta. Brashearin hallusta löytyi kokaiinia.

Hetki oli Brashearin, 49, elämän synkimpiä ellei synkin. Siitä alkoi viimein nousu takaisin omille jaloille, kertoo The Athletic pitkässä henkilökuvassaan.

Brashear tunnettiin 1025 ottelua kestäneellä NHL-urallaan yhtenä liigan pelätyimmistä tappelijoista. Hän tiputti hanskansa yli 200 kertaa. Brashear pelasi yhteensä viidessä eri NHL-joukkueessa vuosina 1993–2010.

Kiekkoilija tienasi urallaan lähes 16 miljoonaa dollaria. Hän eläköityi NHL:stä ilman velkaa. Hänellä oli unelmatalo, josta löytyi golfsimulaattori, tenniskenttä ja uima-allas. Järkäle ajeli Lamborghineilla ja Porscheilla ympäri kotikaupunkiaan Quebecia.

Peliuran jälkeen alkoivat vaikeudet. Brashearin yritykset liike-elämässä epäonnistuivat. Alkoi velkaantuminen, jota kiritti paheneva huumeongelma.

Vasta 28-vuotiaana alkoholin käytön aloittanut Brashear kokeili huumeita viihdemielessä peliuran jälkeen, mutta jäi koukkuun.

The Athleticin mukaan Brashearin ”päivädieettiin” kuului pahimmillaan aski tupakkaa ja 30 olutta. Hän käytti myös kokaiinia, gammaa ja ketamiinia säännöllisesti.

Sitten velkaa olikin miljoonia dollareita. Hän joutui lopulta myymään unelmatalonsa.

Brashearin vanhat pelikaverit, kuten Philadelphia Flyersista muistettu Simon Gagne, huolestuivat ystävänsä tilasta. Yhdessä NHL:n pelaajayhdistyksen kanssa he saivat Brashearin vieroitukseen jo vuonna 2018, mutta ensimmäinen yritys päätyi retkahtamiseen.

Narahdettuaan Brashear yritti hankkia rahaa huumekauppiaana, mutta hän käytti enemmän omaa tuotettaan kuin myi. Putki katkesi jutun alussa mainittuun pidätykseen.

Toisella raittiusyrityksellä nyrkkisankari on onnistunut paremmin. Hän on tehnyt töitä kanadalaisessa pikaruokaravintolassa ja autopesulassa. Hän on tuomaroinut kaljaliigan pelejä rautaisella otteella.

– Minulla on yksi sääntö. Jos alatte tapella, en anna jäähyjä. Tulen mukaan tappeluun, The Athletic kertoo Brashearin sanoneen pelaajille, joiden ottelua vihelsi.

Kaudella 2019–2020 Brashear pelasi myös Quebecissä puoliammattilaisliigassa muutaman sadan dollarin ottelukohtaisella palkkiolla.

Koronapandemia ei ole toistaiseksi saanut kamelin selkää katkeamaan.

– Olen lopultakin onnellinen. Ajattelen vain nykyhetkeä, joka on hieno. Mutta matkani oli pitkä, Brashear kommentoi kyyneleet silmissään The Athleticille terapiassa saamastaan oivalluksesta.

– Sisälläni on lapsi. Aina kun etsin vastausta, puhun sisäiselle lapselleni. Valitsen sanani tarkkaan, jotten varmastikaan satuta häntä.