Aleksander Barkovin temppu kuumensi tunteet NHL:ssä – sitten suomalaistähden kimppuun hyökättiin

Aleksander Barkov nousi NHL-kierroksella valokeilaan epätavallisesta syystä.

Florida Panthersin kapteeni Aleksander Barkov on opittu tuntemaan kaukaloiden vaatimattomana herrasmiehenä, joka kuumentaa vastustajien tunteita lähinnä vain kiekollisilla uroteoillaan.

Detroitin lauantai-illassa Barkov järjesti kuitenkin hämminkiä hyvin epätavallisissa merkeissä.

Floridan jahdatessa tasoitusta päätöserän puolivälissä peli pyöri Panthersin puolustusalueella. Barkov ajautui kiinni laitaan Anthony Manthan kanssa, joka piti kiinni suomalaistähden mailasta.

Samaan aikaan Red Wingsin ykköstähti Dylan Larkin viiletti kiekon kanssa vauhdilla kaksikon takaa. Barkov yritti riuhtoa mailaansa irti Manthan käsistä ja työnsi samalla ahterinsa Larkinin luistelulinjalle.

Barkovin lonkkataklaus osui voimalla Detroitin kapteenin oikeaan jalkaan. Larkin lensi kaaressa jäähän ja jäi siihen puhaltelemaan, kunnes valui huoltaja rinnallaan pois kaukalosta suoraan pelaajatunneliin.

Mantha puolestaan hyökkäsi Larkinia vahingoittaneen Barkovin kimppuun ja kaatoi tämän jäähän. Kaksi tuomaria joutui tekemään hartiavoimin töitä yrittäessään repiä raivostunutta kanadalaishyökkääjää pois suomalaisen päältä.

Tilanteesta ei lopulta tuomittu rangaistuksia. Larkinkin selvisi kovasta iskusta ilmeisimmin lopulta ehjin nahoin, sillä hän palasi jäälle vielä ottelun lopussa.

Detroit voitti ottelun 2–1.

Loistavasti kauden aloittanut Florida on voittanut 16 ottelustaan 11 ja kärsinyt vain kolme varsinaisen peliajan tappiota. Koko NHL:n pohjasakkaan kuuluva Detroit on kuitenkin ollut Barkovin joukoille kanto kaskessa, sillä tappioista kaksi on tullut sitä vastaan.

Barkov jäi tuoreimmassa ottelussa ilman pisteitä mutta on siitä huolimatta kauden toistaiseksi tehokkain suomalainen: 6+12=18.