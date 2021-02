Puljujärven ketjukaveri pani pystyyn huiman viiden tehopisteen näytöksen – mutta mitä tekeekään Auston Matthews!

Connor McDavid ja Auston Matthews tekevät kaukalossa aivan mitä lystäävät.

Edmontonin ja Toronton supertähdet mättävät tehopisteitä poskettomaan tahtiin.

Lauantain kierroksen komeetto oli Edmontonin Connor McDavid, joka paiskoi Albertan paikallistaistossa Calgarya armotta. Loppuluvut kirjattiin 7–1, McDavidin tehot 3+2.

Kyseessä oli 24-vuotiaan kanadalaisen kauden toinen viiden tehopisteen ottelu.

McDavidin ketjukaveri Jesse Puljujärvi ei tällä kertaa päässyt pisteiden makuun. Vajaat 12 minuuttia pelannut Puljujärvi ei tosin kuulu Oilersin ylivoimavitjaan, jossa McDavid teki taas osan uroteoistaan.

McDavid on ottanut jälleen kerran tukevan otteen NHL:n pistepörssissä. Hän on tehnyt kauden 20 ottelussa päättömän kovat tehot 12+25=37 ja johtaa pörssissä toisena olevaa joukkuekaveriaan Leon Draisaitlia seitsemällä pisteellä.

Tätä menoa McDavid ehtii rikkoa 56 ottelun mittaisella tynkäkaudella sadan tehopisteen rajapyykin. Hän on nyt 103 pisteen vauhdissa.

McDavidin tyylinäyte sunnuntaiaamun ottelussa:

Mutta edes McDavid ei vedä tällä hetkellä maalinteossa vertoja Toronton Auston Matthewsille.

Matthews, 23, on nimittäin runtannut kauden 18 ottelussaan 18 maalia. Sen lisäksi taskussa on 11 syöttöä.

Lauantain kierroksella jenkkitähti vihelteli Montrealin nurin tehoillaan 2+2. Ottelu päättyi 5–3.

Myös edellisessä ottelussaan viiksivallu teki samat tehot.

Auston Matthews (vas.) on verraton maalipyssy. Vieruskaveri Mitch Marner keräilee syöttöpisteet talteen.­

Toronton ykkössentteri on tämän hetken NHL:ssä maalintekijä, jolle kukaan ei vedä vertoja. Hän on pelannut NHL-urallaan nyt tasan 300 ottelua ja tehnyt niissä 176 maalia. Siis 0,59 maalia ottelua kohden – ja tahti vain kiihtyy.

Matthews ei kuitenkaan ole tällä hetkellä joukkueensa paras pistemies. Sitä viittaa kantaa ketjukaveri Mitch Marner.

Suomalaisista kauden tehokkain pelaaja on toistaiseksi ollut Floridan Aleksander Barkov, joka on haalinut pelaamissaan 16 ottelussa tehot 6+12=18. Koko sarjan tilastossa se riittää jaettuun 13. sijaan.

Tällä lukuisien ottelusiirtojen sotkemalla kaudella pistepörsseissä pitää kuitenkin ottaa huomioon, että joukkueiden pelimäärissä on suuria eroja. Tällä hetkellä eniten otteluita on pelannut Vancouver (21) ja vähiten Dallas sekä New Jersey (12).

