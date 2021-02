Voiko olla söpömpää? Jesse Puljujärvi hankki koiran – Edmonton Oilersin some sekosi Jaffasta

Jesse Puljujärvi kertoi pelipäivän lehdistötilaisuudessa koirastaan. Edmonton Oilersin sometiimi tarttui välittömästi uutiseen.

Jesse Puljujärvellä on ollut viime aikoina aihetta hymyyn.­

Jesse Puljujärvi on vakuuttanut alkukauden otteillaan NHL:n seuraajat niin Pohjois-Amerikassa kuin koti-Suomessa. Puljujärvi, 22, on iskenyt Edmonton Oilersille 18 ottelussa kahdeksan tehopistettä (5+3), mutta pisteitäkin tärkeämpää on ollut kypsä peliote.

Kaukalossa Puljujärvi kiitää monien mielestä maailman tämän hetken parhaan kiekkoilijan Connor McDavidin rinnalla. Mutta tänään selvisi, että vauhtia riittää myös kotioloissa. ”Pulju” on nimittäin hankkinut koiranpennun.

– TODELLÄ TÄRKEÄÄ. Tänään saimme tietää, että Jessellä on uusi koiranpentu nimeltään Jaffa, twiittasi Edmonton Oilers.

– Jesse on jo nyt yksi rakastetuimmista pelaajista Oilersin historiassa. Tehkää hänelle 10 vuoden sopimus. Ja samalla koiranpennulle, kommentoi Twitterissä Kevin McGrath.

– Tervetuloa Oilers-perheeseen, Jaffa. Jos Jesse on onnellinen, mekin olemme, kirjoitti nimimerkki Diego.

Puljujärvi nosti Jaffan esiin myös Edmontonin tuoreessa mediatilaisuudessa. Toimittaja kysyi Puljujärveltä, miten hän viettää aikaansa Edmontonissa jääkiekon ulkopuolella ja missä hän asuu.

– Minulla on täällä kämppä ja hankin juuri uuden koiranpennun. Sen nimi on Jaffa ja se on kultainennoutaja. Käymme paljon kävelyllä, Puljujärvi myhäili ja kertoi Jaffan olevan hänen ensimmäinen oma koiransa.

Pressin lopuksi Puljujärveltä kysyttiin, kuinka hän järjestää ruokailunsa. Kokkaako hän itse vai käykö hän aina ulkona syömässä?

– Itse asiassa tyttöystäväni tekee aina ruoan. En oikein tykkää kokkaamisesta, mutta tykkään syömisestä.