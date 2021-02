Jesse Puljujärvi hurmaa Kanadassa! Asiantuntija nosti esiin tärkeän seikan: ”Epätoivoisesti kaivannut”

Jesse Puljujärvi on löytänyt maalijyvänsä. Myös Edmonton Oilersilla kulkee.

Edmonton Oilersin Jesse Puljujärven ahnas maila teki jälleen tuhojaan lauantain vastaisena yönä Calgary Flamesia vastaan.

22-vuotias suomalaishyökkääjä täräytti kiekon nuottaan jo viiden minuutin pelin jälkeen ja varmisti Oilersille tuiki tärkeän 2–1-voiton.

Jo viidennen kerran seitsemässä viime ottelussa osuneen Puljujärven lentokeli huomioitiin myös Pohjois-Amerikan mediassa. Arvostetun TSN:n studiossa lauantaiyön kamppailua perannut toimittaja Mike Johnson oli riemuissaan laitahyökkääjän kypsymisestä.

Johnson päivitteli, kuinka erilainen pelaaja Puljujärvi on nyt kuin edellisellä Kanadan-visiitillään kaksi vuotta sitten. Hänen mielestään paluu kotikonnuille Ouluun ja Kärppiin oli suomalaiselta todella viisas päätös.

– Hän meni takaisin Eurooppaan löytääkseen pelinsä ja itsensä ja onnistui siinä. Harvoin muistetaan, kuinka iso hyppäys eurooppalaiselle pelaajalle on sopeutua pohjoisamerikkalaiseen peliin ja elämään. Siinä on rutkasti tekemistä jopa Puljujärven tasoiselle lahjakkuudelle, Johnson virkkoi TSN:llä.

Puljujärven pelillinen anti oli hyvää jo ennen helmikuun tehojaksoa, mutta yhdentoista ottelun maaliton putki alkoi jo auttamattomasti hyydyttää suomalaisen tunnetusti leveää hymyä.

Oilersin valmennusjohto ei kuitenkaan turhautunut vaan nosti tehottoman suomalaisen joukkueen ykköshevosen Connor McDavidin rinnalle.

Siirron jälkeen Oilers on jyrännyt Pohjoisen divisioonan kuumimpana joukkueena. Johnsonin mukaan siitä on kiittäminen myös Puljujärveä.

– Puljujärvellä on ominaisuuksia, joita Oilers on epätoivoisesti kaivannut kärkikenttiinsä. Hän on kookas, nopea, taitava laituri, joka osaa ampua hyvin. Hän ei pärjää vain Draisaitlin (Oilersin toinen tähtihyökkääjä Leon Draisaitl) tai McDavidin ansiosta, vaan pystyy luomaan itselleen tekopaikkoja.

Puljujärvi ja Oilers kohtaavat Calgaryn uudemman kerran sunnuntain välisenä yönä. Ottelu alkaa Suomen aikaa aamuviideltä.