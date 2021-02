NHL:n suomalaistähdet pelaavat viikonloppuna täysin ainutkertaisissa maisemissa – ”Ei pysty vielä edes käsittämään”

Joonas Donskoi, Mikko Rantanen ja Tuukka Rask pelaavat viikonloppuna hulppeissa maisemissa. Donskoi on aloittanut kautensa vahvasti ja nauttii ollessaan terve.

NHL:ssä pelataan viikonloppuna kaksi täysin poikkeuksellista ottelua, kun neljä joukkuetta pelaa Tahoejärven upeissa maisemissa Sierra Nevadan vuoriston kupeessa.

Lauantaina ohjelmassa on Coloradon ja Vegasin välinen kamppailu, sunnuntaina kohtaavat Boston ja Philadelphia.

Avalanchelle ottelu on jo kolmas peräkkäinen Golden Knightsiä vastaan. Joukkueet kohtasivat tiistaina ja viime viikon sunnuntaina, jota ennen Avs oli koronasiirtojen takia pois tositoimista peräti 12 päivän ajan.

– No, eihän se helppoa ollut, Coloradon laitahyökkääjä Joonas Donskoi naurahti Ilta-Sanomille.

– Piti olla vain kotona eikä saanut tehdä oikein mitään. Minun tilanteeni oli sikäli hyvä, että kotonani on punttisali, joten pystyin treenaamaan siellä. Jäälle ei kuitenkaan päässyt, niin oli se vaikea tilanne lähteä parin treenin jälkeen suoraan Vegasiin pelaamaan yhtä kovimmista joukkueista vastaan, Donskoi sanoi.

Ensimmäisen ottelun Colorado hävisi, toisen se voitti, kun Donskoi oli maalin edustalla järjestelemässä Nazem Kadrin voittomaalia 41 sekuntia ennen loppusummeria.

– Kaikilla jalka vähän painoi eikä tuntuma ollut paras, mutta saimme siitä toisesta pelistä raavittua taistelun kautta voiton. Ne olivat tärkeät pisteet, vaikka emme missään nimessä olleet mielestäni parhaimmillamme.

Joonas Donskoi pelaa toista kauttaan Coloradossa. Tässä juhlitaan Donskoin maalia Minnesotan verkkoon 30. tammikuuta.­

Colorado ja Vegas pelaavat parhaillaan kuin pudotuspelisarjassa: ne kohtaavat toisensa peräti neljästi putkeen. Lauantaina pelataan siis Tahoejärven suorastaan henkeäsalpaavissa maisemissa. Puitteet ilman katsojia pelattavaan otteluun ovat huimat.

Colorado Avalanche harjoitteli upeissa maisemissa ennen ulkoilmapeliä.­

Donskoikin kuvailee tulevaa kokemusta ”once in a lifetime” -tapahtumaksi.

– San Josessa pelatessani kävin Tahoella muutaman kerran, kun sinne ei ollut pitkä matka. Siellä on ihan postikorttimaisemat. Ei pysty vielä edes käsittämään, että pelaamme suoraan sen järven vieressä.

– Harmi, ettei ole yleisöä, mutta jos siitä haetaan jotain positiivista, niin tuntuu ehkä vielä enemmän siltä, että mennään vähän poikien kanssa ulkojäille, Donskoi myhäili.

Hän odotti innolla perjantain harjoituksia ja ensikosketusta pelipaikan kaukaloon. NHL-ottelun pelaaminen järven kupeessa ei ollut ensimmäisenä mielessä, kun Donskoi kävi paikassa edelliskerran.

– No ei kyllä. Kyseessä on ylipäätään yksi kauneimmista paikoista missä olen ollut. Hieno paikka niin kesällä kuin talvellakin.

Donskoin, 28, kausi on toistaiseksi tuottanut 5+5 pistettä 13 ottelusta. Hän tietää, että Coloradon kivikova ykkösnyrkki tarvitsee taustatukea. Sitä raahelainen on pystynyt tuomaan.

– Minulla on kuitenkin ollut niin paljon loukkaantumisia ja muuta, että tässä vaiheessa keskityn ensisijaisesti siihen, että kun vain saan mennä hallille ja treenaamaan, se on hyvä päivä kun saan olla terve.

– Suhtautumiseni on siinä mielessä muuttunut. Keskityn huoltopuoleen ja koetan pysyä terveenä. Olen oppinut nauttimaan joka pelistä, kun saan pukea kamat päälleni, Donskoi sanoi.

Valtava Tahoejärvi sijaitsee Nevadan ja Kalifornian rajalla. Tämä tuore kuva on Kalifornian puolelta.­

Avalanche on ennakkokaavailuissa ollut yksi koko NHL:n mestarisuosikeista divisioonavihollisen Vegasin tapaan.

– Olemme kasvaneet koko ajan enemmän voittamisen kulttuuriin. Hyvä esimerkki oli se Vegasin toinen peli. Pitää löytää keinot voittamiseen, vaikkei oltaisi parhaimmillaan. Olemme koko ajan kasvaneet ja kehittyneet.

Nathan MacKinnonin johtama ykkösketju on kenties koko liigan paras. Takalinjoilla kypsyy Cale Makar, 22, joka on hurmannut koko kiekkoilevan maailman. Donskoi näkee, että Makar on ”kirkkaasti” maailman kärkeä.

– Kaikki ominaisuudet ovat kunnossa. Hän on yksi parhaista luistelijoista, joita olen ikinä urallani nähnyt. Hän lukee hyvin peliä, kädet ja pää toimivat. Tervepäinen ja tosi nöyrä kaveri, Donskoi kuvaili.

– Ehkä se nöyryys on minulle sellainen juttu, joka osoittaa, etten usko hänen tuosta hiipuvan mihinkään. Päin vastoin. Kun hän noin tekee töitä, niin jos minulta kysytään, hän voittaa varmasti Norriseja (NHL:n parhaan puolustajan palkintoja).

Täksi kaudeksi Colorado on saanut pakistoonsa myös 19-vuotiaan Bowen Byramin, kesän 2019 varaustilaisuudessa neljäntenä huudetun kanukin.

– Lahjakkuus tiedettiin, mutta hän on ollut tosi positiivinen yllätys. Hän on ensimmäisestä pelistä lähtien uskaltanut pelata eikä jännittele.

– Se on jäänyt mieleen eniten, että heti ensimmäisessä pelissä kuuli, kuinka hän halusi kiekkoa ja pyysi sitä. Se ei aina ole itsestäänselvää. Monesti nuorilla kavereilla on jännitystä, mutta hän ei paljoa jännittele.