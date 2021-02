NHL:n kuumin suomalaispyssy Jesse Puljujärvi osui taas – Aleksander Barkov liekeissä ykköstähtenä

NHL:n tämän hetken kovavireisin suomalainen maalintekijä on Edmontonin Jesse Puljujärvi.

Jesse Puljujärvi (2. vas) on huippuvedossa.­

Jesse Puljujärvi, 22, on yltynyt lyhyen uransa toistaiseksi parhaaseen iskuun. Lauantaiaamuna Puljujärvi latasi jälleen verkon tötterölle, kun Oilers kaatoi Albertan provinssin paikallistaistossa Calgaryn niukasti 2–1.

Oilersin ykkösketjun huippuvireinen suomalaislaituri avasi pellit jo reilun viiden minuutin pelin jälkeen. Puljujärvi sivalsi maalinedustalta Tyson Barrien esityöstä vieraiden 1–0-maalin.

Osuma oli torniolaiselle jo viides seitsemän ottelun sisään. Vastaavassa vireessä ei ole yksikään toinen suomalaispelaaja. Puljujärven osumista jokainen on syntynyt tasakentin pelatessa.

Puljujärven maali oli ainoa avauserässä. Toisessa erässä molemmat osuivat kertaalleen, ja päätöserään lähdettiin Oilersin 2–1-johdossa, joka kesti loppuun asti.

Heikon kauden alun jälkeen Oilers on yltynyt huippuiskuun ja onnistunut etenkin tiivistämään puolustustaan. Joukkue on voittanut edellisistä 10 ottelustaan kahdeksan ja noussut jo toiseksi Kanadan divisioonassa – joskin joukkueiden ottelumäärissä on hajontaa.

Florida Panthers on aloittanut kauden sensaatiomaisen hyvin.

15 ottelun jälkeen sillä on kasassa 11 voittoa ja vain kaksi tappiota varsinaisella peliajalla. Pisteprosentti 80 on koko NHL:n paras.

Lauantaiaamuna Detroit jäi kotikaukalossaan jyrän alle 7–2. Tulikuuma Panthers ratkoi pelin heti avauserässä latomalla taululle 4–1-johdon.

Tykityksen aloitti Juho Lammikko. Edellisottelussa NHL-uransa avausmaalin tehnyt Lammikko iski vauhtiin päästyään heti toisen putkeen ja vei vieraat 1–0-johtoon.

Läpi alkukauden hurjassa iskussa ollut Aleksander Barkov oli jälleen Floridan voiton takuumies ja ottelun ykköstähti.

Avauserän lopussa kapteeni tuikkasi irtokiekosta 4–1-osuman, ja päätöserässä hän tarjoili joukkueensa kaksi viimeistä maalia.

Tehoillaan 1+2 Barkov nosti kauden 15 ottelun pistesaaliinsa jo lukemiin 6+12=18.