Koronavirus romutti Rasmus Ristolaisen kunnon – NHL-tähti on käynyt syvissä vesissä: ”Ei tiennyt herääkö tässä enää aamulla”

Rasmus Ristolainen on kärsinyt rajuista koronaoireista.

Ajoitus ei olisi voinut olla huonompi.

Kahdeksatta kautta NHL:ssä pelaava Buffalo Sabresin suomalaistähti Rasmus Ristolainen pelasi tammikuun lopulla elämänsä jääkiekkoa. Pitkän pelitauon jälkeen oma peli luisti paremmin kuin koskaan ja nautinto lajia kohtaan oli taas huipussaan, mutta kaikki pysähtyi kuin tiiliseinään helmikuun alussa.

2. helmikuuta Ristolaisen nimi ilmestyi NHL:n koronakaranteenilistalle. Ristolainen, 26, oli yksi Sabresin pelaajista, jolla todettiin koronavirustartunta.

Alkoi piinaava toipumisjakso, jonka aikana turkulaispuolustaja on käynyt välillä syvissä vesissä.

– Kyllä tässä on ollut kaikki mahdolliset oireet. Välillä on ollut koviakin olotiloja, mutta hengissä ollaan. Mitä olen jutellut muiden kanssa ympäri liigan, kenellekään ei ole ollut samanlaisia oloja kuin minulla tämän takia, Ristolainen kertoo Ilta-Sanomille.

– Kun sormesta mitattiin happitasot, ne olivat laskeneet aika pahasti. Muutenkin väsytti koko ajan heti, kun teki jotakin. Parin päivän jälkeen koronaoireet olivat jo menneet paremmaksi, ja luulin, että alan parantua tästä, mutta sen jälkeen tuli lisää rintakipuja ja muita oireita.

Ristolainen joutui rinta- ja sydänkipujen takia uusiin tutkimuksiin.

– Välillä oli aika häiriintyneitä olotiloja. Kun oli rintakipuja, tuntui, että sydän halkeaa, kun käveli rappusia ylös. Pari iltaa oli sellaiset olot kun menin nukkumaan, että ei tiennyt herääkö tässä enää aamulla. Silloin sitä mietti, että toivottavasti tämä nyt ei ollut tässä, Ristolainen kuvailee.

Koko Sabresin joukkue joutui karanteeniin helmikuun alussa. Joukkue palasi tositoimiin 14. helmikuuta, mutta ilman ykköspuolustajaansa. Ristolainen pelasi edellisen kerran 31. tammikuuta New Jersey Devilsiä vastaan.

Ennen Devils-otteluita Sabresin organisaatio pyysi NHL:ltä lisätietoja Devilsin pelaajien terveystilanteesta, mutta liiga ei suostunut jakamaan tietoa eteenpäin. Pahimmillaan yli puolet Devilsin pelaajista oli karanteenilistalla.

– Ihan turha tartunta siinä mielessä, koska New Jerseyn joukkueessa oli tartuntoja ennen niitä pelejä, mutta silti meidät laitettiin pelaamaan, Ristolainen sanoo.

Ristolainen ei halua voivotella tilannettaan, mutta myöntää, että ajoitus rassaa erityisesti. Vuoden pelitauon jälkeen pelikuntoon pääsemisessä kesti alussa hieman aikaa, mutta sen jälkeen Ristolainen pääsi erinomaiseen iskuun ja loisti joukkueensa ykköspuolustajana.

– Jos joskus se korona tulee, niin totta kai se tulee tuollaiseen vaiheeseen, kun olen päässyt momentumiin. Oli tunne, että ihan sama mikä ilta tai ottelu oli kyseessä, homma toimi, oli hyvä tuntuma pelata ja oli tunne, että ei voi epäonnistua. Siihen jääkiekkoilija aina pyrkii.

– Pelasin New Jerseytä vastaan molemmissa peleissä 27 minuuttia ja pelaaminen tuntui hyvältä, eikä väsynyt millään, ja nyt on tässä jamassa. Kun jossain vaiheessa palaan, alkukaudesta ja siitä momentumista ei ole enää mitään hyötyä siinä kohtaa. Joutuu aloittamaan siinä mielessä taas puhtaalta pöydältä, sanoo Ristolainen.

Ristolainen tehtaili ennen koronatartuntaansa kuusi (2+4) pistettä kymmenessä ottelussa.­

Nyt pahimmat koronaoireilut ovat takana päin. Ristolainen kävi ensimmäisen kerran torstaina jäällä ottamassa tuntumaa.

– Nyt tilanne on ihan hyvä. Sain lääkäreiltä terveen paperit, mutta olen fyysisesti tällä hetkellä niin heikossa kunnossa, että tässä on vielä matkaa päästä pelikuntoon. Pikkuhiljaa rakennetaan pelikuntoa, mutta en vielä tiedä, milloin olen takaisin askissa.

Ristolainen haluaa omalla esimerkillään kertoa, että koronavirukseen on suhtauduttava vakavasti. Pahimmillaan se voi lyödä nuoren hyväkuntoisen huippu-urheilijan kanveesiin viikoiksi, kuten Ristolaiselle kävi.

– Olen koko liigan kovakuntoisimmasta päästä ja elämäntavat ovat viimeisen päälle kunnossa, mutta silti tämä tauti voi iskeä ja romuttaa kaiken. Ihmiset ovat kysyneet paluuaikataulusta vähän siihen tyyliin, että ihan kuin minulla olisi joku flunssa. Tässä ei nyt ihan hetkeen pelata. Tämä on aika kova tauti, Ristolainen kertoo.

– Koronan jälkioireisiin kuuluu se, että väsyttää koko ajan. Tällä hetkellä vain nukun suurimman osan ajasta. Menen iltaisin kahdeksan aikaan nukkumaan. 12 tunnin yöunien jälkeen tuntuu, että on nukkunut viisi minuuttia. Menen päivisin hallille hikoilemaan ja tulen kotiin nukkumaan. Ei ihan ideaalitilanne, mutta ei auta.

Tarkkaa paluuaikataulua Ristolainen ei uskalla vielä maalailla.

– Jos kaikki menee hyvin, varmaan paluuta voisi miettiä jossain kohtaa ensi viikkoa, mutta katsotaan nyt rauhassa. Joukkue on tällä hetkellä vierasreissussa. Nyt on oikeastaan kaikista kovin tilanne, kun pääsee treenaamaan ja tajuaa, miten huonossa kunnossa tällä hetkellä on. Hommia riittää, ilmoittaa Ristolainen.

– Turhauttava tilanne, mutta en ole ennenkään mennyt helpoimman kautta. Nämä kokemukset vain vahvistavat. Haasteet ovat aina kivoja. Niitä tässä nyt ainakin riittää.