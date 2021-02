Tulikuuma Jesse Puljujärvi näytti epäilijöilleen – kertoo nyt arjestaan NHL:n ykköstähden rinnalla: ”Pään pitää olla hereillä”

Jesse Puljujärvi on lunastanut paikkansa NHL:ssä ja loistaa supertähti Connor McDavidin rinnalla.

Jesse Puljujärvi on saanut maalihanat auki.­

Edmonton Oilersin Jesse Puljujärvi on lyönyt NHL:n alkukaudella epäilijöille jauhot suuhun.

Vaikeiden vuosien jälkeen Oulusta vauhtia hakenut Puljujärvi, 22, on paitsi osoittanut kuuluvansa NHL:ään myös vakiinnuttanut nopeasti paikkansa Oilersin ykkösketjussa.

Torniolaisen taso ei ole suuremmin ailahdellut kauden 17 ottelun aikana. Viime aikoina hyvät otteet ovat alkaneet kantaa myös hedelmää maalien muodossa. Puljujärven kuuden edellisen ottelun saldo on komea 4+1.

– Tavoite kauteen oli vain päästä pellaamaan. Nyt olen päässyt ihan huippujätkien kanssa. Nautin joka päivä tästä hommasta, Puljujärvi sanoo IS:lle.

– Menen peli ja vaihto kerrallaan eteenpäin. Yritän koko ajan saada itsestäni parhaan irti. Sitä samaa yritän koko ajan jatkaa.

Viime pelien maalivireestään huolimatta Puljujärvellä ei oikeastaan ole käynyt vielä edes minkäänlainen tuuri. Räkäpomppujen tai takatolppaputtausten sijaan kaikki neljä osumaa ovat olleet tekemällä tehtyjä maalintekijän maaleja.

Nopeasti on käynyt selväksi, että Puljujärvi on nyt aivan eri pelaaja kuin edellisellä NHL-visiitillään. Härkämäisen vahva luistelija on oppinut käyttämään raamejaan ja ajamaan päättäväisenä maalille. Myös kova työnteon asenne paistaa illasta toiseen.

Yhteispeli maailman parhaimpana jääkiekkoilijana pidetyn Connor McDavidin kanssa on kehittynyt kaiken aikaa.

– Pikku hiljaa saamme molemmat toisillemme enemmän syöttöjä. Pyrin pääsemään siihen vauhtiin mukaan ja auttamaan siinä.

– Yritän auttaa myös McDavidia. Kun pääsemme yhdessä hyvällä vauhdilla menemään, se on varmasti vaarallista, Puljujärvi tietää.

Äkkiseltään voisi kuvitella, että McDavidin kaltaisen supertähden rinnalla pärjäisi helposti kuka tahansa. Mutta koska kanadalaissentterin pelinopeus on niin kova, hänen rinnallaan jää moni helposti vain tielle.

Puljujärvi on kuitenkin istunut toistaiseksi McDavidin aisapariksi mainiosti ja omaksunut roolinsa. Hän on pystynyt edistämään ratkaisuillaan kärkiketjun peliä mainiosti.

– Onhan siinä omat haasteensa. Pään pitää olla hereillä, että pysyy perässä. Ettei ole koko ajan edessä.

– Yritän käyttää McDavidin vahvuuksia eli ennen kaikkea luistelua ja päästä itse vauhtiin mukaan, voittaa kamppailuja ja saada hänelle kiekkoa.

McDavid (vas.), Puljujärvi ja Ryan Nugent-Hopkins ovat muodostaneet viime viikot Oilersin ykkösnyrkin.­

Kaukalon ulkopuolella McDavid tunnetaan hiljaisena ja vaatimattomana tähtenä. Puljujärvi kertoo, ettei joukkueen kapteeni ole ohjeistanut uutta ketjukaveriaan sen tarkemmin.

– Ei me hirveästi mitään käydä ennakolta läpi. Nopeasti aina jotkut aloitusjutut. Pelipää on mukana heti ja sen kautta teemme tilanteita. Se on se juttu.

– Ei siinä taikatemppuja ole. Kunhan mennään pellaamaan.

Kauden ensimmäisissä peleissä Puljujärvi pelasi hyvin yksinkertaisesti ja suoraviivaisesti. Pelien edetessä ja itseluottamuksen kasvaessa hän on kuitenkin myös onnistunut monipuolistamaan hieman peliään.

– Totta kai pyrin pelaamaan hyvällä itseluottamuksella ja käyttämään vahvuuksiani. Yritän pystyä tekemään koko ajan itse enemmän tilanteita ja olemaan vahva kiekossa. Sitä yritän koko ajan parantaa.

Puljujärvi on ottanut kauden edetessä entistä enemmän myös kiekollista roolia.­

Peliesitystensä valossa Puljujärvellä on kaikki rahkeet jatkaa kovaa tuloksen tekemistä. Etenkin edistyneet tilastot kertovat kovaa kieltä torniolaisen alkukauden suoritustasosta.

Tasakentin pelatessa Puljujärven ollessa jäällä Oilers on painanut jatkuvasti pelin vastustajan päätyyn ja luonut rutkasti enemmän maalipaikkoja kuin on antanut vastustajille. Tilastopalvelu Natural Stat Trickin mukaan Puljujärven maaliodottamien suhdeluku (xGF%) 64,4 on joukkueen paras.

Hänen ollessa jäällä Oilers on siis ollut tällä kaudella niskan päällä 64–36-suhteella vastustajaan nähden – muttei ole onnistunut hyödyntämään tilannetta vielä kunnolla tulostaululle.

Puljujärven hurja lukema on kovaa valuuttaa myös koko NHL:n mittapuulla. Se on vähintään 100 minuuttia pelanneista koko sarjan kärkikymmenikössä. Muita top 10 -pelaajia ovat esimerkiksi Aleksander Barkov, Cale Makar ja Jack Eichel.

Puljujärvi on muovautunut hyväksi maalineduspelaajaksi.­

Vaikka peli on toistaiseksi kulkenut, Puljujärvi ei paukuttele henkseleitään. Hän on lähtenyt valloittamaan NHL:ää vaihto kerrallaan, eikä katse lähde hyvästä alusta huolimatta harhailemaan tulevaan.

– Kausi on vielä nuori. Toivottavasti pystyn pelaamaan hyvässä vireessä peli peliltä ja vaihto vaihdolta koko ajan. Haluan kehittyä koko ajan paremmaksi pelaajaksi.

Puljujärven toinen NHL-rynnistys on kuitenkin saanut nyt lentävän lähdön, jollaiseen harva uskoi. Positiivinen kierre on lähtenyt pyörimään.

– Auttaa varmasti moneen asiaa, kun pysyy hyvällä mielellä ja positiivisena. Saa pelata raikkaasti hyvällä itseluottamuksella.

– Mutta eihän tässä vielä mitään ihmeellistä ole. Se on joka päivä kovaa työtä. Pyrin tällä hyvällä polulla nyt eteenpäin ja nauttimaan joka hetkestä, kun saa pelata parhaassa liigassa, Puljujärvi sanoo.