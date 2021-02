Kevin Lankinen säkenöi jo NHL:n parhaana! Suomalaissensaatio taas ykköstähti

Kevin Lankinen pelasi NHL-uransa ensimmäisen nollapelin – ja syötti siinä sivussa voittomaalin. Juho Lammikko teki ensimmäisen NHL-maalinsa, kun Florida jatkoi voittokulkuaan.

Heittopussiksi ennakoitu Chicago Blackhawks paahtaa vastoin kaikkia odotuksia kovassa vireessä NHL-jäillä. Kiistatta suurin syy lentokelin takana on joukkueen tulokasvahti Kevin Lankinen.

Torstaiaamuna Lankinen torjui NHL-uransa ensimmäisen nollapelin, kun Detroit kaatui vieraissa 2–0. 29 kertaa torjunut suomalaisvahti sai myös syöttöpisteen Philipp Kurashevin upeaan 1–0-soolomaaliin toisessa erässä.

Toinen Chicagon maaleista syntyi vasta lopussa tyhjiin.

– Tuntuu mahtavalta. Tämä on yksi niistä illoista, joista on unelmoinut, Lankinen kommentoi nollapeliään lehdistötilaisuudessa.

– Ensin haluaa ensimmäisen pelin, sitten voiton ja nollapelin. Joten on hienoa saada tämäkin nyt vyölle, mutta samalla nälkä vain kasvaa.

Lankinen venyi etenkin kolmannessa erässä huipputorjuntoihin, ja tylsytti kerta toisensa perään Red Wingsin aikeet.

– Joskus pystyy tuntemaan, että nyt on se hetki, kun pojat tarvitsevat sinua. Se oli tuo, Lankinen naurahti.

Yhdeksästä viime ottelustaan Chicago on voittanut seitsemän, vaikka sen kapeasta materiaalista ovat koko kauden puuttunuut kaksi parasta keskushyökkääjää Jonathan Toews ja Kirby Dach.

– Olemme matkalla huippujoukkueeksi. Edelleen on paljon parannettavaa, mutta olemme oikealla tiellä. Se on innostavaa, Lankinen sanoi.

Lankisen, 25, sensaatioalku NHL-uralle ei osoita hyytymisen merkkejä – päinvastoin. 12 ottelunsa aikana Lankinen on hävinnyt varsinaisella peliajalla vain kahdesti. Voittoja on seitsemän.

Tilastot ovat komeaa luettavaa: torjuntaprosentti 93,1 ja päästettyjen maalien keskiarvo 2,29.

Kun mittarina käytetään edistynyttä GSAA-tilastoa (Goals Saved Above Average), Lankinen on tällä hetkellä NHL:n paras maalivahti. Tilasto kertoo, kuinka monta maalia maalivahti on ”pelastanut” sarjan keskiarvoon nähden.

12 ottelun jälkeen Lankisen lukema on huima 9,97. Seuraavina tulevat suurien mestarisuosikkien veskarit, Tampan Andrei Vasilevski (9,13, 12 ott.) ja Coloradon Philipp Grubauer (8,57, 11 ott.).

Juuri tällä hetkellä Lankinen on suurin suosikki voittamaan parhaalle tulokkaalle jaettavan Calder Trophyn, jonka suomalaisista on pokannut vain Teemu Selänne (1993).

Kauden kahdella pisteellään Lankinen johtaa myös epävirallista maalivahtien pistepörssiä.

Chicagon kanssa samoista keskisen divisioonan kärkisijoista taistelevat Carolina ja Florida puolestaan kohtasivat toisensa yön kierroksen herkullisessa suomalaistaistossa.

Chicagon tavoin alkukauden yllättäjiin kuuluva Florida vei tiukan ottelun jatkoajalla 4–3.

Carolina johti peliä avauserän jälkeen 2–0. Jälkimmäisen maaleista ohjasi Sebastian Aho.

Florida kampesi kuitenkin rinnalle, ja kolmannen erän puolivälissä Juho Lammikko tuikkasi rystylaukauksella vieraat 3–2-johtoon. Maali oli täksi kaudeksi Pohjois-Amerikkaan palanneelle Lammikolle NHL-uran ensimmäinen. Se syntyi 48. ottelussa.

Carolina tuli vielä hetkeä myöhemmin tasoihin, mutta Panthers pääsi juhlimaan jatkoajalla. Aleksander Barkov katkaisi syötön puolustusalueella ja vapautti Jonathan Huberdeaun ottelun sinetöineeseen läpiajoon. Huderdeau oli voiton takuumies tehoillaan 2+1.

Loistavaa alkukautta pelaava Florida on voittanut 14 ottelustaan nyt kymmenen, ja se jakaa pisteprosentillaan 78,6 koko NHL:n ykkössijaa Boston Bruinsin kanssa.

Maalikooste: