Paljastuksia Auston Matthewsin kaudesta Sveitsissä – piilotteli oluenjuontiaan, katoamistempun syy oli kovin viaton

Auston Matthews pelasi kauden Zürich Lionsissa ennen NHL:ään siirtymistään.

Jääkiekkoa seuraavat tietävät erinomaisen hyvin nimen Auston Matthews. Toronto Maple Leafsin keskushyökkääjä on yksi NHL:n seuratuimmista pelaajista. Keskushyökkääjällä on ikää vasta 23 vuotta, mutta hän on ehtinyt nähdä jo paljon kaukalossa ja sen ulkopuolellakin.

Arizonassa kasvanut Matthews loisti Yhdysvaltain nuorten maajoukkueissa ja hänestä odotettiin kultakimpaletta jollekin NHL-seuralle. Keväällä 2015 Matthews esiintyi erinomaisesti keväällä 2015 pelatuissa alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa Sveitsissä. Hänet voitti pistepörssin ja hänet valittiin turnauksen parhaaksi pelaajaksi.

Kisojen jälkeen Matthews päätti jatkaa pelejä Pohjois-Amerikan amatöörisarjojen sijasta Sveitsin liigassa. ZSC Lionsin eli ”Zättin” valmentaja Marc Crawford oli esitellyt seuraa ja kaupunkia Matthewsin vanhemmille kisojen aikana, ja saanut nämä vakuuttuneiksi pojan kehittymisestä alppimaisemissa.

Kokenut Crawford sai käyttöönsä mielenkiintoisen yksilön. Zürichiläisseuraa kaudella 2015–16 edustaneet sveitsiläispelaajat ovat muistelleet Matthewsin edesottamuksia The Athletic -lehden artikkelissa.

Karrerin mukaan pelaajat kuulivat tulokkaasta harjoitusleirillä vuoristossa.

– Luulimme, että kyse oli julkisuustempusta, puolustaja Roger Karrer sanoo The Athleticissa.

Kun teinipoika sitten ilmestyi joukkueen harjoituksiin, oli näky komea.

– Hän teki temppuja, joita emme olleet nähneet aikaisemmin, laitahyökkääjä Patrik Bärtschi muistelee.

Muuttaessaan Zürichiin Matthews oli 17-vuotias. Hän joutui odottamaan muutaman viikon ennen kuin pääsi mukaan National Leaguen otteluihin, koska alle 18-vuotiaat eivät saa pelata sarjassa. Täyttäessään 18 vuotta Matthewsin perhe järjesti joukkueelle yllätyksen. Aamuharjoituksen jälkeen pelaajat kokoontuivat Hallenstadionin ravintolaan, jossa odotti normaalin aterian sijasta meksikolainen kattaus, jonka Matthewsin Ema-äiti oli valmistanut.

Matthews ei siis saapunut pankkimaailman keskukseen yksin, sillä mukana seurasi meksikolaissyntyinen äiti ja Brian-isä. Vanhemmat huolehtivat pojan arkiaskareista ja pitivät jöötä elämäntapojen suhteen.

Kielletty hedelmä kuitenkin kiehtoi nuorukaista. Karrer kertoo harjoitusleiristä, jolla hän seurasi joukkueen ottelua katsomosta, koska oli loukkaantuneena.

– Seurasimme Matthewsin kanssa ottelua ja joimme olutta. Auston piilotteli omaa juomaansa hihan sisällä, Karrer kertoo.

USA:ssa alaikäisten alkoholinkäyttöön suhtauduttiin erittäin vakavasti, eikä Matthews ollut sinut oluen kanssa. Kun hän juhli muun joukkueen kanssa vuosittaisissa teknobileissä (Street parade), alkoholia tuli nautittua hieman liikaa. Sveitsiläispelaajien mukaan humaltunut hyökkääjä joutui poistumaan juhlahumusta etuajassa.

Kaukalossa Matthews oli elementissään ja takoi komeita teholukemia viikosta toiseen. Siviilissä hän oli varsin vetäytyä.

– Hän muistutti enemmän sveitsiläisiä nuoria kuin amerikkalaisia, keskushyökkääjä Reto Schäppi arvioi.

Ja tarvittaessa Matthews käyttäytyi kuin koulupoika.

Joukkue kävi Prahassa pelaamassa CHL-ottelun, jonka jälkeen pelaajat saivat käydä baareissa. Lento kotiin olisi vasta iltapäivällä. Kun Matthewsia ei näkynyt yhteentoista mennessä aamiaisella, päävalmentaja huolestui ja kysyi, ”missä Auston on?”

Pian selvisi, että nuorukainen ei ollut nukkunut pommiin. Hän oli lähtenyt aikaisin aamulla äitinsä kanssa kiertämään Prahan nähtävyyksiä.

Matthews sijoittui Sveitsin liigan maalipörssissä kakkoseksi, vaikka pelasi huomattavasti vähemmän otteluita kuin muut maalitilaston kärkinimet.

Kun Matthews aloitti NHL-uransa Toronton paidassa, hän latoi debyyttiottelussaan neljä maalia. Jotain oli tehty oikein Sveitsin-vuotena.