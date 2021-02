Spittin’ Chiclets -podcastissa taivasteltiin suomalaispelaajien alkoholinkäyttöä.

Suomalaisten NHL-pelaajien maine kovina ryyppääjinä nousi esiin Barstool Sports -median suositussa podcastissa Spittin’ Chiclets.

Entiset NHL-kiekkoilijat Paul Bissonnette, 35, ja Ryan Whitney, 37, aloittivat podcastinsa tuoreimman jakson ”Viinamäen tarinoilla”.

– Suomalaiset vetävät itsensä täysin sekaisin (get fucking fucked). Suomalaiset juovat sinut pöydän alle. He lyövät nenäsi lyttyyn, jos sanot jotain. He ovat raakalaisia, Whitney kertoi.

– Seuraavana päivänä suomalaiset pelaajat ovat ensimmäisinä jäähallilla. He eivät sano halaistua sanaa, vaan istuvat vain omalla paikallaan kuin edellinen ilta olisi ollut salainen operaatio. Sitä vain katsoo heitä, että ihanko totta. Aiotko kävellä tänne kuin mitään ei olisi tapahtunut? Olit viime yönä planeetan hulluin sekopää ja nyt vain teippaat mailaasi, Bissonnette komppasi.

– Teippaat lapaasi sen jälkeen, mitä teit klubilla kaksi tuntia sitten. Suomalaiset ovat ensimmäisenä jonossa tekemässä harjoituksia. He kamppailevat kovaa. Ja sitä miettii, että kaveri hei, olin kanssasi taksissa tulossa klubilta kotiin kirjaimellisesti 90 minuuttia ennen kuin harjoitukset alkoivat. Miten voit tehdä minulle näin, Whitney hämmästeli suomalaisten hörppykestävyyttä.

Paul Bissonnette (vas.) nyrkkihommissa NHL:ssä vuonna 2009. Vastassa Brandon Prust.­

Juontajapari kehui suomalaispelaajia myös kaukalossa tapahtuvista asioista. Whitney huomautti, että vaikka suomalaiset osaavat pitää hauskaa, he keskittyvät ammattimaisesti jääkiekkoon ja kehittyvät harjoituksissa.

Whitney on syntynyt samana vuonna kuin Mikko Koivu ja Tuomo Ruutu eli vuonna 1983. Vaikkei Whitney pelannut heidän kanssaan samassa joukkueessa, hänen mielestään Koivu ja Ruutu olivat paljon parempia pelaajia NHL:ään tullessaan kuin yksikään yhdysvaltalaisista saman ikäluokan pelaajista. Ohjelma onnitteli Koivua upeasta urasta NHL:ssä.

Whitney pelasi NHL:ssä puolustajana vuosina 2005–14 ja voitti olympiahopeaa Vancouverissa 2010. Tappelijana tunnettu Bissonnette nähtiin liigassa vuosina 2008–14.