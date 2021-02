Kommentti: Columbus Blue Jackets on hukannut itsensä – siinä ei Patrik Lainekaan auta

Columbuksen aiemmin huipputiiviinä tunnettu puolustus on tällä hetkellä kaukainen muisto. Ilman sitä menestyksestä on turha haaveilla, kirjoittaa Ville Touru.

Columbuksessa on sekoiltu alkukaudella epätyypillisen paljon.­

Carolina 7, Chicago 5, Carolina 6, Dallas 6.

Siinä otteita Columbus Blue Jacketsin vastustajien maalisarakkeista parin viime viikon ajalta.

Columbuksen verkko on heilunut alkukaudella keskimäärin 3,47 kertaa ottelua kohden. Se on NHL:n pohjasakkaa ja kaikkea muuta kuin mistä joukkue on viime vuosina opittu tuntemaan.

Columbuksen päästettyjen maalien keskiarvo on ollut neljän viime kauden ajan koko NHL:n pienimpiä, joka kerta reilusti alle kolmen, viime kaudella 2,62.

Viime kaudella Columbus pelasi 70 ottelua putkeen päästämättä kertaakaan yli viittä maalia. Senkin vain neljästi.

Columbus on tunnettu joukkueena, jota vastaan maalin tehdäkseen pitää tehdä kenties kovempi työ kuin mitään muuta joukkuetta vastaan.

Nyt se vaatimus on romahtanut.

Siinä ei paljon auta, että seuran uusi superhankinta Patrik Laine on mättänyt alkukauden tehoja yli piste per peli -tahdilla.

Columbuksen otteissa etenkin puolustusalueella on ollut hyvin epätyypillistä löysäilyä, ja pelin jänne on katkennut vähän väliä. Omassa päässä hukataan kiekkoja ja unohdetaan miehiä. Kas kummaa kun Joonas Korpisalokin on näyttänyt viime aikoina huonolta maalivahdilta.

Columbuksen maalilla saa nyt huvitella halvalla.­

Päävalmentaja John Tortorella on piiskannut jo vuosia Columbusta armottomaan kurinalaisuuteen, jossa hommat hoidetaan nöyrän yksinkertaisesti ja tehokkaasti. Nyt konkarivalmentaja on ainakin hetkellisesti menettänyt otteen joukoistaan.

Kaukalossa toiminta on ailahdellut, mutta ei tilanne sen ulkopuolellakaan ole ollut alkukaudella erityisen stabiili. Oli jättikohut ykkössentteri Pierre-Luc Dubois’n kanssa, Laineen hankinta suuren pöhinän saattelemana, tämän penkityskohu ja vielä Mikko Koivun yllättävä lopettamispäätöskin.

Tortorella on manannut viime aikoina tyytymättömyyttään joukkueensa peliin ja vajavaiseen toimintaan niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin.

Tiistaiaamun Carolina-pelin jälkeen Tortorellaa odoteltiin lehdistötilaisuuteen harvinaisen pitkään. Viivästys tuskin johtui siitä, että valmentaja oli rupattelemassa mukavia kahvikupin äärellä.

Tilanne pitäisi saada korjattua nopeasti. Columbus on pelannut jo karvan alle kolmasosan runkosarjasta. Kun pelimäärää voidaan vielä kymmenien ottelusiirtojen takia joutua supistamaankin, maaliviiva tulee tynkäkaudella äkkiä vastaan.

Seurapomo Jarmo Kekäläisen joukkueenrakennusfilosofiassa puolustus on tärkein, ja sieltä löytyy myös joukkueen tärkein pelaaja Seth Jones.

Kun toinen kärkipuolustaja Zach Werenski on kärsinyt viime aikoina loukkaantumisista, ja viime vuosina puolustuksen tukipilareihin kuulunut Ryan Murray lähti syksyllä, Columbuksen pakisto onkin näyttänyt yks kaks heikolta.

Tortorella manasi myös hiljattain, että osasyy epätyypillisiin esityksiin on ollut joukkueen uusissa pelaajissa, jotka eivät ole vielä täysin omaksuneet Columbuksen toimintatapoja.

Sitä nyt ei varsinaisesti voi pitää valtavana yllätyksenä, sillä Kekäläinen on tuonut tälle kaudelle kärkirooleihin sisään esimerkiksi Laineen ja Max Domin kaltaisia pelaajia, joita ei aiemmin urallaan ole todellakaan tunnettu Columbuksen näköisinä työmyyrinä. Uuden oppiminen ottaa aikaa.

Joukkueen sentteritilanne on puolestaan katastrofaalinen.

Ei Columbuksessa oikeastaan ole Dubois’n kauppaamisen ja Koivun lopettamisen jälkeen edes yhtäkään varsinaista keskushyökkääjää. Domi, Jack Roslovic, Alexandre Texier, Boone Jenner, Kevin Stenlund, Mihail Grigorenko ja Riley Nash ovat kaikki pelanneet tällä kaudella sentterinä, mutta jokainen heistä on enemmän tai vähemmän laiturisentteri, joka ”voi tarvittaessa pelata keskellä”.

Kekäläinen kartoittaa varmuudella kuumeisesti vahvistusta keskikaistalle.

Columbuksen ykkösketjun sentterinä häärää nyt Jack Roslovic, joka toimitti vielä viime kaudella Winnipegin kolmosketjun laiturin virkaa.­

Heikosta sentteriosaamisesta johtuen Columbus esimerkiksi antaa melkoisesti tasoitusta aloitusympyrässä.

Tuoreimman ottelun sentterinelikon kauden aloitusvoittoprosentit ovat karua luettavaa: Roslovic 33, Stenlund 45, Texier 35, Nash 47.

Suurelta osin näiden lukemien takia Lainettakaan ei ole vielä päästy hyödyntämään kunnolla ylivoimalla kuin pari hassua kertaa, sillä suurin osa erikoistilanteesta tuhraantuu yrityksiin saada purkukiekon jälkeen peli pyörimään taas hyökkäyspäähän.

Heikoista esityksistä huolimatta ei Columbuksen kautta ole vielä tuhoon tuomittu. Se on vielä hyvin mukana taistossa pudotuspelipaikasta, sillä keskisessä divisioonassa ovat kontanneet muutkin, kuten Nashville ja Dallas, Detroitista puhumattakaan.

Tampa Bay ja Carolina todennäköisesti marssivat kauden mittaan omille teilleen, mutta muuten peli on auki.