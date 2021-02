Huippuvireinen Roope Hintz kannattelee Dallasia – valmentaja intoutui huimaan ylistyslauluun: ”Ei kahta sanaa”

Rick Bownessilla riittää kehuja Roope Hintzille.

Dallas Starsin kausi NHL:ssä on alkanut keskinkertaisesti. 12 ottelua on tuonut vasta 14 pistettä. Texasilaisten valopilkkujen joukossa on kuitenkin suomalaisia. Miro Heiskanen on ollut tuttuun tapaan erinomainen. Kehuja kerää myös hyökkääjä Roope Hintz.

Paikallislehti Dallas Morning News kehuu, että Hintz oli joukkueen paras pelaaja 3–4-tappioon päättyneessä ottelussa Carolinaa vastaan viime yönä. Hintzin ketju yhdessä Denis Gurianovin ja Jason Robertsonin kanssa on pelannut tällä kaudella hyvin.

Tämä asia ei ole jäänyt huomaamatta päävalmentaja Rick Bownessilta.

– Hän on ollut nyt jo muutaman viime ottelun ajan koko pelin paras hyökkääjä. Hän yksinkertaisesti lentää jäällä. Hän voittaa aloituksia ja pelaa loistavasti alivoimalla. Hänen ketjuna on juuri nyt meidän parhaamme, Bowness ylisti ottelun jälkeen.

– Ketju suorittaa tasaisesti. He ovat uhka jäällä ollessaan, ja Hintz on paras hyökkääjä. Ei kahta sanaa.

Suomalaishyökkääjä pelasi jatkoajalle venyneessä ottelussa yli 23 minuuttia, joukossa yli puolet koko viiden minuutin jatkoerästä. Hintz merkkautti itselleen yhden syöttöpisteen ja kaikkiaan seitsemän laukausta.

Bowness kehui myös Hintzin nopeutta ja voimaa.

– Kukaan ei halua tulla Roopen taklaamaksi, kun hän tulee täyttä vauhtia, koska hän tappaa sinut. Iso, vahva tyyppi, joka pelaa loistavaa lätkää. Hänen pelinsä on kunnossa jokaisella osa-alueella.

Ilveksen kasvatti pelaa neljättä kauttaan Pohjois-Amerikassa ja kolmattaan NHL:ssä. Viime kaudella syntyi jo komeat 19 maalia 60 ottelussa ja pudotuspeleissä 13 pistettä 25 ottelussa.

Tällä kaudella Hintz on piste per peli -tahdissa: 10 ottelussa 4+6.

Myös Heiskanen loisti ottelussa. Hän pelasti ottelun lopussa Starsin jatkoajalle. Ottelun viimeisellä minuutilla Hurricanes johti 3–2 ja Sebastian Aho sekä Teuvo Teräväinen pääsivät hyökkäämään kohti tyhjänä ammottanutta maalia.

Aho yritti syöttää Teräväiselle, mutta Heiskanen venytti upeasti mailansa katkoon. Irtokiekosta Stars lähti vastahyökkäykseen ja Joe Pavelski ampui ottelun tasoihin. Vaikka Hurricanes voittikin lopulta, sai Heiskanen pelastettua Dallasille pisteen.

– Mirolta aivan sairas suoritus. Hän tiesi koko ajan, että siellä on toinen kaveri hänen takanaan tulossa, joten hän liikutti mailansa syötön tielle. Vain Miro pystyy tuollaiseen, joukkuekaveri John Klingberg ylisti.