Kommentti: NHL:n ”suomalaisjoukkue” on ajautunut häpeälliseen alakuloon – sen ansiosta Mikael Granlund voi päästä mestaruusjahtiin

Nashville Predators rämpii syvällä, kirjoittaa Ville Touru.

Mikael Granlund on hoitanut leiviskänsä, mutta se ei Nashvillessä kesää tee.­

Kun NHL:n runkosarja viime maaliskuussa keskeytettiin, Nashville Predators oli ehtinyt kohota tammikuussa ruoriin hypänneen uuden valmentajansa John Hynesin alaisuudessa lupaavaan lentoon.

Sen takia vuoden 2017 Stanley Cupin finalistia kohtaan olikin jotakin syytä ladata varovaisia menestysodotuksia tälle kaudelle.

Enää ei ole.

Paperilla joukkueessa pitäisi olla kaikkia vaadittuja palasia menestyvään joukkueeseen. Puolustusta johtaa tuore Norris-voittaja, kakkosvahdin Vezinasta ei ole kulunut edes kolmea vuotta ja hyökkäyksessäkin on ihan riittävästi taitoa ja ratkaisukykyä.

Mutta kaukaloesitys ei täsmää alkuunkaan. Eikä ole täsmännyt viime kevään lyhyttä pätkää lukuun ottamatta pitkään aikaan.

Tällä hetkellä Mikael Granlundin, Erik Haulan, Eeli Tolvasen, Juuse Saroksen ja Pekka Rinteen edustama Nashville majailee Keskisessä divisioonassa tukevasti seitsemäntenä eli toiseksi viimeisenä. Kahdeksasta viime ottelustaan se on raapinut todella vaivoin kasaan vain kaksi voittoa.

Kun Nashville on pelannut jo runsaan neljänneksen runkosarjasta, sen pisteprosentti 40 on koko NHL:n neljänneksi huonoin. Heikommin ovat suoriutuneet vain kauas tulevaisuuteen tähyävät ja nyt vain osallistumassa olevat Detroit ja Ottawa sekä katastrofaalisen alkukauden takia kriisin keskellä oleva Vancouver.

Näennäisesti Nashvillen pelaaminen on ihan hyvää, eikä se edistyneissä tilastoissakaan mikään täysi katastrofi ole. Kaikesta vain puuttuu viimeinen silaus: pelinopeudesta, kaksinkamppailuista ja molemmilta maalinedustoilta.

Työhaalarit unohtuvat liian usein pukukopin naulaan. Koko kulttuuri on kasvanut kieroon Predatorsissa. Enää kyse ei ole siitä, että joskus sattuu ohi-iltoja.

Ryan Johansen pelaa jättisopimuksensa neljättä kautta ja vielä neljä olisi edessä.­

Jo pitkään on puhuttu, että Nashville on johtavien pelaajiensa näköinen joukkue. Tästä malliesimerkki on ykkössentteri Ryan Johansen.

Periaatteessa ihan hyvä, mutta loppupeleissä kuitenkin mustelmia välttelevä taiteilija.

Ei Johansenin tavoin kahdeksan miljoonan jättipalkalla pitkälle tulevaisuuteen kakkossentteriksi kiinnitetty Matt Duchenekaan mikään suuri johtaja ole.

Kun kurssi näytti vuosi sitten Hynesin tultua kääntyneen, nousut ja laskut Predatorsissa kokenut konkarivahti Rinne puhui, kuinka koko toiminta mukavoitui vuosien vieriessä edellisen päävalmentajan Peter Lavioletten aikakaudella.

– Joukkueen sisältä ei tullut enää vaadittua liekkiä. Oli vaikea löytää minkäänlaista mojoa, mikä kantaisi eteenpäin, Rinne sanoi viime vuonna runkosarjan kalkkiviivoilla.

– Se ei voi olla vain koutsi, joka puskee joukkuetta. Se on varsinkin meidän kokeneempien pelaajien ja joukkueen liiderien piikkiin menevä asia, hän jatkoi tuolloin, kun vaikeat ajat näyttivät olevan takana ja niistä pystyi puhumaan avoimesti.

” Koko kulttuuri on kasvanut kieroon Predatorsissa.

Heti puikkoihin tultuaan Hynes otti härkää sarvista. Hän istutti veteliä kärkipelaajia penkillä ja sai joukkueeseen oikeanlaista tekemisen meininkiä.

Kuluva alkukausi on kuitenkin osoittanut, että kuten valmentajavaihdoksen kohdalla usein käy, se toi vain hetkellisen piristysruiskeen. Kaikki halusivat näyttää uudelle pomolle, mihin pystyvät. Kun kuherruskuukausi oli ohi, totuus paljastui taas pinnan alta.

Nashvillessä ei ole punaista lankaa.­

Alakulo on vallannut koko seuran. Eikä se muuksi muutu päävalmentajaa vaihtamalla, jos sisus on mätä.

Nashvilleä on koko sen vuonna 1997 alkaneen seurahistorian johtanut vain yksi GM, David Poile. Hän on tehnyt vuosien varrella hienoa työtä, mutta nyt jo kahdeksattakymmenettä käyvän Predators-patruunan olisi hiljalleen aika siirtyä sivuun.

Ei sekään tietysti mitään heti muuttaisi, mutta se olisi ainakin askel uutta kohti.

Nashvillen alakulon keskellä pilkottaa kuitenkin pieni suomalaisloiste. Kauden kynnyksellä yllättäen vielä vapaana agenttina yksivuotisella sopimuksella joukkueeseen palannut Granlund on harvoja puhtain paperein suoriutuneita Predatorsin pelaajia.

Tinkimättömästi molempiin suuntiin töitä paiskova Granlund on Hynesin selvä ykkösratsu, jonka peliaikakeskiarvo (20.17) on hyökkääjistä ylivoimaisesti suurin ja jonka suoritustaso on pysynyt jatkuvasti laadukkaana.

Ei Granlund kuitenkaan mikään armoton pistelinko ole, eikä hänen pitäisi olla ykköshyökkääjä menestystä jahtaavassa joukkueessa. Palkaltaan hän on joukkueen viidenneksi arvokkain hyökkääjä.

Jos – ja nähdyn perusteella kun – Nashvillen käyrä jatkaa laahaamistaan, Granlundin 3,75 miljoonan palkka saattaa kuitenkin olla hänelle vielä tie tällä kaudella Stanley Cup -jahtiin.

Tällä menolla Granlund on huhtikuun 12. päivän siirtorajalla houkutteleva pelaaja monelle joukkueelle mestaruusjahdin tukimieheksi.

Vetääkö Granlund vielä tällä kaudella uuden pelipaidan ylleen?­

Hänen nykysopimuksensa on sen verran maltillinen, että sen liikuttelu ei aiheuta liikaa ongelmia palkkakattojen kanssa varsinkin kun Nashville voi tarvittaessa pitää kontollaan osan palkasta.

Granlund kertoi jo viime kesänä vapaana agenttina haluavansa ensisijaisesti joukkueeseen, joka voi taistella tosissaan mestaruudesta. Nashville ei ole nyt sellainen, joten todennäköisesti hän lähtisi joka tapauksessa kesällä muualle.

Mikäli pudotuspelijuna karkaa, Nashvillen kannalta ainoa järkevä ratkaisu onkin kaupata hyvää kautta pelaava Granlund esimerkiksi varausvuoroja vastaan.

Silloin myös Granlund pääsisi joukkueeseen, jossa hänen työllään olisi merkitystä.