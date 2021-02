”Rapatessa roiskuu” – Patrik Laine kertoo haasteistaan Columbuksessa, suunsoitto iski heti näpeille

Patrik Laineen pesti uudessa joukkueessa on alkanut värikkäästi. Columbuksen uusi tähti uskoo, että parempaa on luvassa – kunhan hän oppii talon tavoille.

NHL:n viihdebisnes elää tähdistä, draamasta ja rytinästä. Tällä viikolla puheenaihetta ja otsikoita molemmin puolin Atlanttia tarjosi jälleen Suomen räiskyvin kiekkotähti Patrik Laine.

Välillä on soinut maaliverkko, välillä suu, mutta tylsää kiekkoväellä ei ainakaan ole ollut.

Toden teolla kierrokset nousivat alkuviikosta, kun edellisottelussa hirmutykkiään kahdesti laulattanut Laine istutettiin lähes puolen pelin ajaksi penkille – mikä oli näin alkuvaiheessa poikkeuksellista tämän kaltaisen jättihankinnan kohdalla.

Myöhemmin syyksi paljastui, että tamperelainen oli louskuttanut leukojaan hieman väärässä paikassa.

– Vähän kävimme vaihtopenkillä keskustelua. Eipä siinä sen kummempaa. Kun on sata lasissa pelin ytimessä, siinä tulee sanottua kaikenlaista. Varsinkin kun harmittaa takaiskumaalin jälkeen, Laine, 22, kertoo IS:lle.

Vielä kohuottelun aikana Laine ei ollut täysin varma, mistä tyly kohtelu johtui.

– Aavistus oli. Enkä ajattelut, että se peliesityksistä johtuu.

– Mutta näitä tulee silloin tällöin. On hyvä, että asia on kaikille sama: ei ole väliä, mikä nimi lukee selässä, vaan kaikki ovat tasavertaisia. Olemme menneet eteenpäin ja koetetaan, että sama juttu ei toistu.

Laine totuttelee vasta uuteen pelitapaan Columbuksessa.­

Laineen Columbus-siirron jälkeen uutta tarinaa rakennettiin heti kahden värikkään persoonan, Laineen ja päävalmentaja John Tortorellan ympärille – eikä suotta. Draamaa nähtiin heti ensi metreillä.

– Rapatessa roiskuu välillä. Se tulee itsellekin tässä välillä muistutuksena.

– Mutta Tortorella on niin rehti äijä kuin olla voi. Hän tekee kaikkensa, että joukkue voittaa. Ei tässä pelaajana paljon muuta voi pyytääkään, Laine pohtii.

Laine on ehtinyt pelata Blue Jacketsin paidassa viisi ottelua (3+1). Penkitysepisodi kuitattiin nopeasti, sillä heti seuraavassa pelissä Laine sai joukkueen hyökkääjistä eniten peliaikaa.

Columbuksen armeijamainen seurakulttuuri mielletään NHL:n ääripääksi, mutta Laine vakuuttaa, ettei se ole aiheuttanut alkuun erityisiä haasteita.

– Joitain asioita tehdään eri lailla, mutta sama laji tässä kuitenkin on kyseessä. Että sikäli ei ole niin erilaista. Olen tykännyt tosi paljon olla täällä. Ihan huippujätkiä on joka ikinen.

Kaukalon sisäpuolella haasteita on sen sijaan riittänyt.

– Paljon on totuttelua. On iso muutos, kun pelitapa on oikeastaan ihan täysin eri kuin mitä edelliset neljä ja puoli vuotta hinkkasin.

– Vähän välillä tuntuu, että menen vanhoihin tapoihin ja niin kuin olen tottunut pelaamaan tietyt tilanteet. Mutta kaippa se tästä koko ajan vähän helpottuu, kun oppii niin sanotusti talon tavoille.

Blue Jacketsin pelikirja ei ole vielä Laineen selkäytimessä. Hänen on pitänyt totutella tekemään uudenlaisia valintoja kaukalossa esimerkiksi sen suhteen, miten hyökkäyksiin lähdetään, miten puolustusalue täytetään ja valitaan oma mies tai minkälaisia ratkaisuja hyökkäyspäässä pitäisi suosia.

– Oikeastaan kaikki on uutta. Kaikki niin puolustus- kuin hyökkäyspeliinkin liittyvät asiat ovat nyt vähän erilaisia. Siinä oli varsinkin ensimmäisissä peleissä opettelua. Tuntui, että olin niin hukassa, kun ei oikein tiennyt, mihin pitäisi mennä.

– Sitten kun joutuu liikaa miettimään, pelaaminen hidastuu. Parempaan suuntaan menee kuitenkin koko ajan. Kun ratkaisut alkavat tulla nopeasti selkäytimestä, ihan varmasti pelaaminen paranee.

Ensimmäisten pelien ketjukokeiluiden jälkeen Laine on istutettu nyt ”vakituisemmin” ykkösketjun vasempaan laitaan Jack Roslovicin ja Cam Atkinsonin rinnalle.

Viime ottelussa Chicagossa kolmikko rakensi sujuvalla yhteispelillä Columbuksen 4–4-tasoituksen, mutta varsinaisiin liekkeihin ketju ei ole vielä roihahtanut.

– Ihan hyviä paikkoja olemme pystyneet luomaan. Viime pelissä teimme tärkeän maalinkin. Siinä on hyvä pelata. Kaikki pystyvät ikään kuin tekemään kaikkia hommia.

– Kun saamme vähän vielä kemioita kohdalleen, veikkaan, että siinä on aika hyvä ketju.

Laineen kauden kuuden ottelun pistesaldo on komea 5+2. Siitäkin huolimatta, että pelaaminen uudessa joukkueessa on ollut vielä enemmän tai vähemmän opettelua.

Mihin lukemat sitten nousevatkaan, kun peli alkaa kulkea?

– On tietysti hienoa, että pystyn tekemään tulosta tulosta, vaikka peli ei olekaan ihan valmista. Kyllä tuossa aika paljon kiristämisen varaa on. Kun ryhdyn enemmän ampumaan ja pääsen paikoille, niin kyllä tästä hyvä tulee, Laine maalailee.

Columbus kohtaa Chicagon toistamiseen lauantain kierroksella. Sen jälkeen matka jatkuu Raleighiin Carolinan vieraaksi.

Uudessa kotikaupungissaan Columbuksessa Laine sai majapaikakseen seuran asunnon hallin vierestä, mutta hotellielämä tulee tällä kaudella harvinaisen tutuksi.

NHL:n koronasääntöjen takia omasta huoneesta ei niin vain poistuta. Ravintolaan, kauppaan tai kaverin huoneeseen ei ole asiaa.

– Ei saa käydä missään muualla kuin kävelyllä, jos haluaa. Mutta tässähän tämä menee, Laine juttelee puhelimitse hotellihuoneestaan Chicagosta.

Playstation on otettu taas mukaan reissuun, vaikka aikoinaan intohimoisena pleikkarimiehenä tunnettu Laine sen taannoin jättikin pois vieraspelivarustuksestaan.

– Pakko se nyt on olla mukana. Muuten käy päivät pitkäksi. Ei viitsi tv-sarjojakaan katsella koko päivää.

– Kaikki illat oikeastaan katson NHL:ää. Kyllä mää rakastan katsella jääkiekkoa. Liigaa ei tule enää juurikaan katseltua, mutta suurimman osan illoista käytän änärin katsomiseen. Tietysti kaverien ja kovien joukkueiden pelejä seuraan vähän tarkemmalla silmällä, Laine kertoo.

Kavereita Laine saa tällä kaudella kaukalossa tiuhaan vastaansa, sillä Keskinen divisioona vilisee suomalaisten tähdittämiä joukkueita. Columbuksen vastaan asettuvat vielä useita kertoja niin Aleksander Barkovin Florida, Sebastian Ahon Carolina kuin useiden suomalaispelaajien edustamat Dallas ja Nashvillekin.