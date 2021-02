Jesse Puljujärvi ei osallistunut aamujäille – Edmontonin valmentajalta epämääräinen selitys suomalaisen tilanteesta

Huippuvireisen Puljujärven pelaaminen ensi yön kamppailussa Montreal Canadiensia vastaan on vielä epävarmaa.

Jesse Puljujärvi on tehnyt tällä kaudella kolme NHL-maalia.­

Edmonton Oilersin suomalaishyökkääjä Jesse Puljujärvi ei ollut mukana joukkueensa aamuharjoituksissa torstaina. Asiasta kertoi Twitterissä TSN:n Oilersia seuraava toimittaja Ryan Rishaug.

– Hänet jätettiin pois harjoituksista varotoimena, katsotaan mihin suuntaan tilanne kehittyy iltapäivän aikana, joukkueen valmentaja Dave Tippett kommentoi Puljujärven tilannetta.

Oilers kohtaa Suomen aikaa torstain ja perjantain välisenä yönä Montreal Canadiensin.

Puljujärvi on tehnyt tällä NHL-kaudella 15:ssä ottelussa tehot 3+2=5. Hänen plus-miinus-tilastonsa on kuusi pykälää miinuksen puolella, mutta suomalainen on parantanut hitaan alun jälkeen otteitaan.

22-vuotias suomalainen on pelannut viime otteluissaan Oilersin ykkösketjussa Connor McDavidin ja Ryan Nugent-Hopkinsin kanssa.

15 ottelusta 16 pistettä kerännyt Oilers on voittanut neljä viidestä edellisestä ottelustaan.