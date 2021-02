Patrik Laineen seura on sekasorron vallassa – NHL-toimittajalta synkkä arvio kohujoukkueen tilanteesta: ”Ajoittain tuntuu, että John Tortorella haluaa pois”

John Tortorella ja Columbus Blue Jackets ovat matkanneet alkukauden ajan kohusta toiseen.

NHL-joukkue Columbus Blue Jacketsin kauden alku on ollut kohujen sävyttämä.

Uusin dramaattinen episodi nähtiin Suomen aikaa varhain tiistaiaamuna, kun joukkuetta rautaisella otteella hallitseva valmentaja John Tortorella istutti kovalla kohulla seuraan siirtynyttä Patrik Lainetta penkillä ottelun jälkimmäisen puoliskon.

Keskiviikkona muun muassa arvostettu urheilumedia The Athletic uutisoi Laineen penkityksen johtuneen 22-vuotiaan maaliruiskun käytöksestä yhtä joukkueen valmentajista kohtaan. Laineen kerrottiin kohdelleen valmentajaa ”verbaalisen epäkunnioittavasti”.

Laineen ja Tortorellan välille nopeasti leimahtanut nokkapokka ei ole suinkaan Tortorellan tai Blue Jacketsin kauden ensimmäinen. Laineen korvaajaksi Winnipegiin siirtynyt Pierre-Luc Dubois sai myös maistaa viimeisessä pelissään ”Tortorellan lakia”: laiska vaihto johti penkitykseen jo ensimmäisessä erässä.

Patrik Laine joutui Columbuksessa heti kohun keskelle.­

Blue Jacketsin repaleista alkukautta läheltä seurannut The Athleticin toimittaja Aaron Portzline on jo alkanut epäillä, onko Tortorella saanut tarpeekseen pestistään Columbuksessa.

– Columbuksella tuntuu olleen jo pitkä kausi, vaikka se on kestänyt vasta 14 ottelua. Draamaa on ollut päivittäin. Ei ole väliä voittavatko vai häviävätkö he, jotain on koko ajan meneillään. Rehellisesti sanottuna, ajoittain minusta tuntuu siltä, että John Tortorella haluaa päästä pois. Hänellä on meneillään sopimuksen viimeinen vuosi, enkä usko että hän on tulossa takaisin. Pohdin, josko hän on valmis lopettamaan homman, Portzline latasi TSN:n julkaisemassa radiohaastattelussa.

Kohut ovat seuranneet vuonna 2004 Tampa Bay Lightningin kanssa Stanley Cupia juhlinutta Tortorellaa läpi tämän myrskyisän uran. Tiukassa johtamistyylissä ei ole enää mitään uutta tai yllättävää, mutta toistuvat yhteenotot joukkueen valmennuksen ja ykköstähtien välillä enteilevät NHL-toimittajan mukaan väistämättä pahaa.

– Maanantaina ei voinut olla lähtemättä hallilta ihmettelemättä, mihin tämä kaikki on menossa, ja onko se suunta, johon Tortorella haluaa asioiden menevän? Tämä on ollut surkea alkukausi. He ovat aivan sekaisin, monella tavalla, Portzline arvioi.

Kaikkiaan Tortorellan syksyllä 2015 alkanut pesti Blue Jacketsissa on ollut menestyksekäs. Hänen johdollaan joukkue on edennyt NHL:n pudotuspeleihin neljänä vuonna peräkkäin. Joukkueen suurimpien tähtien ja nöyrän työnteon nimeen vannovan valmentajan välillä on kuitenkin ollut enenevissä määrin kitkaa, joka heijastuu koko joukkueen toimintaan.

– Tämä joukkue on hajanainen. Tortorella on käyttänyt itse sitä sanaa usein, ja myönsi maanantai-iltana, että hajanaisuutta on niin jäällä kuin sen ulkopuolellakin. Joukkueessa tapahtuu asioita, jotka kertovat, ettei kaikki ole kunnossa, Potzline totesi.

Keskiviikkona Laine ja Tortorella vakuuttelivat molemmat katseiden olevan nyt tiukasti tulevassa ja maanantain kiistan olevan loppuun käsitelty.

Columbus on kerännyt 14 ottelustaan 15 pistettä. Se on NHL:N keskisessä divisioonassa tällä hetkellä neljäntenä. Joukkue kohtaa seuraavassa ottelussaan torstain ja perjantain välisenä yönä Chicago Blackhawksin.

Laine on tehnyt Blue Jacketsille neljässä pelaamassaan ottelussa kolme maalia.