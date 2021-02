Patrik Laine kommentoi viimein penkitystään – ”Ansaitsin sen”

Patrik Laine myönsi ansainneensa penkityksensä.

Patrik Laine joutui kohun keskelle, kun Columbus Blue Jacketsin valmentaja John Tortorella penkitti suomalaisen maalitykin maanantaina Carolina Hurricanesia vastaan pelatussa ottelussa.

Keskiviikkona muun muassa The Athletic uutisoi penkityksen johtuneen Laineen yhteen joukkueen valmentajaan kohdistamasta epäkunnioittavasta kielenkäytöstä.

Nyt 22-vuotias suomalainen kommentoi itse ensimmäistä kertaa kohutapahtumia. The Athleticin Aaron Portzlinen mukaan Laine sanoi medialle ansainneensa tulla penkitetyksi.

– Olemme menneet eteenpäin. Puhuimme asiasta, mutta se pysyy pukukopin sisällä. Kaikki on nyt hyvin. Joskus sitä sanoo asioita, joita ei haluaisi sanoa, Laine kommentoi Portzlinen mukaan.

Valmentaja Tortorella vahvisti keskiviikkona Laineen pelaavan Columbuksen seuraavassa ottelussa Chigago Blackhawksia vastaan.

– Olemme menneet eteenpäin, enkä puhu tästä asiasta enempää. Ja turha kysyä pelaajiltakaan, koska asia on loppuun käsitelty, Tortorella totesi TSN:n julkaisemalla videolla.

Blue Jacketsia seuraavan toimittaja Jeff Svobodan mukaan Tortorella halusi kuitenkin puolustaa tuoretta tähtihankintaansa lyhyesti.

– Halusin tehdä selväksi, että en pidä siitä sävystä, jolla monet mediat ovat kirjoittaneet, että hän ei tee tarpeeksi töitä. Hän on kilpailija ja on jatkossa valtava osa tätä joukkuetta, mutta en mene siihen, mitä on tapahtunut. Tällaista sattuu joka päivä, ja kuten sanoin, asia selvitettiin saman tien pukuhuoneessa, Tortorella sanoi.