Kommentti: Penkityskohu oli ensimmäinen muistutus uhkakuvista – tästä syystä Patrik Lainetta rakastetaan ja vihataan

Siima Patrik Laineen suuntaan Columbuksessa on alussa erityisen kireällä, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Kohina Patrik Laineen ympärillä jatkuu.

Keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa myllyyn lyötiin uutta vettä, kun The Columbus Dispatch uutisoi Laineen penkkikomennuksen johtuneen hänen käytöksestään yhtä Columbus Blue Jacketsin valmentajaa kohtaan.

The Athletic kertoi myöhemmin syyksi, että Laine kohteli ”verbaalisen epäkunnioittavasti” valmennusryhmän jäsentä, mutta ei spesifioinut henkilöä tai sitä, mitä oli väitetysti sanottu.

Blue Jacketsin vaihtopenkillä on pääkäskijä John Tortorellan lisäksi hyökkääjien peluutuksesta vastaava apuvalmentaja Brad Larsen sekä puolustajien peluutuksesta vastaava apuvalmentaja Brad Shaw.

GM Jarmo Kekäläinen ei ole kommentoinut väitteitä, joten kättä pidempää tähän saagaan ei ole.

Fakta on se, että Laineen, 22, ja Blue Jacketsin yhteinen taival ei ole alkanut ruusuisella tavalla.

Verkko on heilunut maali per peli -tahdilla, mutta Laineen pelaaminen on ollut toistaiseksi kaukana parhaasta.

Pelisuoritukseen vaikuttavat varmasti osaltaan uusi ympäristö, pieni loukkaantuminen ja siitä johtuva pelitauko. Laineen 5–5-pelaaminen on ollut sinitakkien riveissä toistaiseksi vajavaista. Liikkuminen on ollut verkkaista ja reagointi eri tilanteissa hidasta.

Tortorellalta kysyttiin neljännen ottelun jälkeen perusteluita Laineen penkitykseen, ja jenkkiluotsi kertoi, että ratkaisuun vaikutti moni eri asia eikä mikään yksittäinen pelitilanne.

Tortorella ei halunnut avata yksityiskohtaisemmin Laineen vilttikomennuksen syitä. Se jää Tortorellan mukaan ”talon sisäiseksi” asiaksi. Tortorella totesi myös, että pelaajan penkittäminen on viimeinen asia, jonka hän haluaisi tehdä, mutta nyt hänen vain oli tehtävä se.

Tortorella kertoi käyvänsä penkityksen Laineen kanssa kahden kesken läpi ja samalla puhdistavansa ilmaa.

Columbuksen päävalmentaja John Tortorella ei päästä pelaajiaan helpolla.­

Tehdään yksi asia selväksi: pelaajan ja valmentajan välinen yhteenotto ei ole tavatonta.

Tätä tapahtuu NHL:ssäkin. Kun paineet ovat kovat ja kunnianhimoiset egot kohtaavat, välillä räiskyy. Se on täysin normaalia ammattilaisurheilun arkikauraa, josta kenenkään ei kannata nostaa siviilikannetta.

Syy, miksi tästä on noussut kuitenkin näinkin suuri haloo on se, että Laine on tällä hetkellä polttopisteessä. Kaikki katseet Columbuksessa ovat joukkueen uudessa tähtihyökkääjässä, josta toivotaan Blue Jacketsin seuraavaa supertähteä.

Menossa on vasta tutustumisvaihe puolin ja toisin. Uutena joukkueen jäsenenä Laineella ei ole vielä yhtä kantavaa ääntä ryhmässä ja pukukopissa kuin esimerkiksi Winnipegissä.

Pitkän ja komean uransa tiistaina lopettanut Mikko Koivu, 37, puhui vastaavanlaisesta asetelmasta omasta näkökulmastaan lopettamispäätöksen yhteydessä. Koivu tottui johtamaan Minnesota Wildissa ja olemaan vahva ääni pukukopissa. Columbuksessa uudessa ympäristössä hän ei pystynyt olemaan omana itsenään ja johtamaan, koska pelipanos ei ollut vaaditulla tasolla.

Laine osaa olla teräväkielinen nuori tähtipelaaja, joka sanoo asiat suoraan. Siksi häntä rakastetaan ja vihataan samaan aikaan. Kaikilla tuntuu olevan jokin mielipide ”Tesoman tykistä”. Laine ei ole koskaan ollut keskitien tallaaja.

Hän tietää joka solullaan olevansa poikkeuksellisen hyvä jääkiekkoilija, joka osaa ratkoa pelejä. Siihen tarvitaan erityistä luonnetta.

Tällaisen poikkeusyksilön yhteensovittaminen Blue Jacketsin seurakulttuuriin ja Tortorellan johtamispalettiin voi olla haastava yhtälö.

Neljännessä ottelussa tapahtunut penkitys oli tästä ensimmäinen muistutus. Blue Jackets on profiililtaan työläisjoukkue, jota johdetaan inttimäisellä otteella. Yksikään pelaaja ei nauti erityistä kohtelua.

Jos pelaaja ei sitoudu yhteisiin arvoihin tai laita vaadittavaa työpanosta pöytään, peliaika kutistuu ja palaute tulee suoraan ja kovaa päin naamaa. Tortorellan autoritäärisestä johtamistavasta voidaan olla montaa mieltä.

Kun The Columbus Dispatchin tuorein juttu julkaistiin, monille suomalaisille tuli varmasti mieleen syksyn 2014 episodi. Ivan Hlinkan muistoturnauksen jälkimainingeissa Laine purki turhautumistaan ja kiukkuaan näyttämällä keskisormeaan kohti päävalmentaja Mika Marttilaa, mikä nosti valtavan kohun aikanaan.

On silti epäreilua alkaa vertailla 16-vuotiasta Lainetta ja 22-vuotiasta Lainetta.

Sittemmin Laine on kertonut kasvaneensa henkisesti, ja tätä tukevat myös hänen ura-askeleensa sekä otteet jäällä ja jään ulkopuolella. Ongelmia tai niin sanottuja kohuja ei ole ilmennyt ennen nyt väitettyä episodia Columbuksessa.

On turha spekuloida sen enempää kuka sanoi ja mitä, koska Blue Jacketsin puolelta tai Laineen leiristä tapausta ei kommentoida millään muotoa. Tähtipelaajien penkityksiä tapahtuu viikoittain ympäri liigan.

Nyt oleellisinta on se, miten Laine reagoi alkuviikon tapahtumiin. Siima suomalaistähden suuntaan Columbuksessa on alussa erityisen kireällä.

Seuraava näyttöpaikka koittaa perjantaiaamuna Chicagossa.