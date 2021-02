Patrik Laineen penkkikomennuksen syystä leviää nyt Pohjois-Amerikan mediassa uutta tietoa.

Amerikkalainen The Athletic uutisoi suomalaishyökkääjä Patrik Laineen penkkikomennuksen johtuneen hänen käytöksestään yhtä joukkueen valmentajista kohtaan.

Laine joutui toissayönä vilttiketjuun uransa neljännessä ottelussa uudessa seurassaan Columbus Blue Jacketsissa, jonka päävalmentaja on kokenut, vaativana ja tiukkana persoonana tunnettu John Tortorella.

Laine ei päässyt mukaan enää kolmanteen erään, kun Columbus voitti Carolinan lukemin 3–2. Hän istui penkillä yhteensä yli erän, 26 minuuttia ja 19 sekuntia.

Kun penkkikomennuksen syitä alettiin pohtia, esillä olivat aluksi Laineen veltto pelaaminen yhden takaiskumaalin aikana sekä muut puolustuspään virheet.

Muuten Laineen ura Columbuksessa oli alkanut hyvin, ja maaleja syntynyt per peli -tahtiin.

The Athletic kertoo nyt syyksi, että Laine kohteli ”verbaalisen epäkunnioittavasti” Columbuksen valmennusryhmän jäsentä.

Välikohtauksen oli ensimmäisenä tuonut julki The Columbus Dispatch.

The Athletic ei nimeä, kuka valmennusryhmän jäsen on kyseessä, mutta kertoo uutisen perustuvan lehden omaan lähteeseen. Se ei myöskään tarkenna, oliko kyseessä yksi tunteiden kiehahdus vai pitempään kestänyt epäkunnioittava käytös.

”Verbaaliselle epäkunnioittavalle käytökselle” on olemassa suomenkielessä myös kansanomaisia nimiä, joista neutraaleimpia on suunsoitto.

Columbuksen hyökkäyspeliä valmentaa Brad Larsen, puolustajia Brad Shaw.

Kolmas pelin aikana penkin takana seisova valmentaja on päävalmentaja Tortorella. Hän ei ole julkisuudessa kommentoinut tarkemmin penkityksen syytä, ei myöskään Columbuksen general manager Jarmo Kekäläinen.

– Kyse ei ollut yksittäisestä tilanteesta. Tähän liittyy monia asioita, ja ne pysyvät pukuhuoneen seinien sisällä, Tortorella ilmoitti mediatilaisuudessa Hurricanes-ottelun jälkeen.

– Teen, mitä minun täytyy. Viimeinen asia, jonka haluan tehdä, on penkittää pelaaja. Mutta jos minun täytyy tehdä se, minun täytyy tehdä se.

The Colmbus Dispatch ja The Athletic kertovat, että Kekäläinen ja Tortorella eivät ole halunneet kommentoida penkityskohun tuoreinta käännettä. Laineen agentit Mike Liut ja Andy Scott eivät ole vastanneet The Athleticin kommentointipyyntöön.

Laine oli käytöskohun keskellä uransa alkuvaiheessa.

Hän näytti elokuussa 2014 keskisormeaan Suomen alle 18-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentajalle Mika Marttilalle.

Suomi oli juuri ennen sitä hävinnyt Tshekille. Tuolloin 17-vuotias Laine kertoi seuraavana syksynä keskisormiepisodista, kiukustaan, katumuksestaan ja henkisestä kasvustaan.