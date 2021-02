Yllätyspäätös kesken kauden! Mikko Koivu lopettaa uransa

Mikko Koivu lopettaa uransa kesken NHL-kauden.

Columbus Blue Jacketsin keskushyökkääjä Mikko Koivu on päättänyt lopettaa jääkiekkouransa tähän päivään, seura tiedottaa.

Koivu, 37, kertoo yllätyspäätöksensä syyksi, että ei pysty enää pelaamaan haluamallaan tasolla.

– Tämä ei ollut helppo päätös, sillä rakastin jokaista hetkeä Columbuksessa, ja toivon todella, että olisin pystynyt auttamaan joukkuetta saavuttamaan kaudelle asettamansa tavoitteet. Fakta kuitenkin on, että en ole päässyt sille tasolle, jota edellytän itseltäni ja joka on oikein joukkuetovereitani kohtaan. Nyt on siis tullut oikea aika lopettaa jääkiekon pelaaminen, Koivu sanoi.

Turkulaislähtöinen Koivu ehti tällä kaudella pelata seitsemän ottelua uudessa seurassaan Columbuksessa ja tehdä 1+1 tehopistettä.

Kaikkiaan Koivu pelasi NHL-urallaan 1035 ottelua ja teki 711 (206+505) tehopistettä. Hän siirtyi täksi kaudeksi Columbukseen Minnesota Wildistä, jota hän edusti koko aiemman uransa.

– Olen 16 vuoden ajan saanut elää unelmaani ja pelata NHL:ssä. Tunnen itseni erittäin siunatuksi ja olen ikuisesti kiitollinen Minnesota Wildin ja Columbus Blue Jacketsin organisaatioille saamistani tilaisuuksista, Koivu sanoi.

Maajoukkueurallaan Koivu johti Leijonat MM-kultaan vuonna 2011. Hänen palkintokaapistaan löytyy kaikkiaan viisi MM-mitalia ja kaksi olympiamitalia.