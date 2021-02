Suomalainen asiantuntija antoi kehut Patrik Laineen penkittäneelle valmentajalle: ”Ainoa asia, jolla on väliä”

Kiekkoasiantuntija Ismo Lehkonen ymmärtää Columbus Blue Jacketsin päävalmentajan John Tortorellan toimintaa.

Patrik Laineen tilanne uudessa seurassaan Columbus Blue Jacketsissa oli tiistain suuri NHL-puheenaihe.

Columbuksen tulisieluinen valmentaja John Tortorella teki kovan ratkaisun ottelussa Carolina Hurricanesia vastaan ja penkitti Laineen kesken pelin.

Jättikaupassa Columbukseen siirtynyt Laine, 22, pelasi vasta uransa neljättä kamppailua uudessa joukkueessaan. Komennus koirankoppiin tuli siis kovin aikaisin.

C Moren jääkiekkoasiantuntija Ismo Lehkonen ei ole tilanteesta kuitenkaan huolissaan. Pitkän valmennusuran tehnyt Lehkonen ymmärtää Tortorellan ratkaisun täysin.

– En näe siinä mitään maata mullistavaa. Aika on rajallista – 56 pelin runkosarja on lyhyt. Pitää yrittää kerätä todella nopeasti sarjapisteitä. Siihen tarvitaan taitavaa ja mahdollisimman kovaa peluutusta, Lehkonen sanoo.

Blue Jackets väänsi vahvan Carolinan kumoon 3–2, kun Laine katseli ratkaisuhetkiä penkin päässä.

– En tiedä, oliko vilttiketju oikea tai väärä ratkaisu, mutta oikea siinä mielessä, että he voittivat sen pelin. He ottivat kaksi pistettä. Se on ainoa asia, jolla on Tortorellalle väliä, Lehkonen sanoo.

– Kun pelataan siinä hetkessä yksittäistä peliä, niin ei löydy ketään sellaista valmentajaa, joka tietoisesti leikkisi voitolla. Tortorellan voittoprosentti runkosarjassa on lähes 60 ja hän on voittanut Stanley Cupinkin. Kyllä hän saa aina joukkueensa pelaamaan, tavalla tai toisella.

Lehkosen mukaan valmentaja oli saattanut puhua vilttikomennuksen mahdollisuudesta Laineelle jopa etukäteen. Pelaajalle itselleen penkitys ei siis välttämättä tullut yllätyksenä.

– Voi olla, että Tortorella on jossain vaiheessa käynyt läpi Paten kanssa, että kun tällainen hetki tulee, niin se tuo koko joukkueelle herätystä.

Viimeinen niitti Tortorellalle oli Laineen toisen erän vaihto, jossa Hurricanesin Brock McGinn iski maalin aivan hänen nenänsä edestä. Lehkonen ei kuitenkaan syytä tilanteesta Lainetta.

– Siinä oli vähän huonoa tuuria, hän sanoo.

Tortorella on tarkka laitahyökkääjien sijoittumisesta puolustusalueella, ja parin metrin virhe oli hänelle liikaa. Tilanteessa ei ollut välttämättä kyse laiskuudesta, vaan pelitavallisista asioista, jotka Laineella eivät ole vielä selkärangassa.

– Se saattoi johtua siitä, miten Winnipegissä on pelattu, Lehkonen arvelee.

– Tortorella odottaa täysin aukotonta, pelisuunnitelmassaan pysyvää joukkuetta. Nyt lähestytään peliä ihan eri tavalla kuin Winnipegissä.

Nyt Laineelta kysytään ennen kaikkea oppimishalukkuutta ja muuntautumiskykyä.

– Hän on todella fiksu pelaaja. Pate osaa pelata myös silloin, kun pelataan johtoasemassa sekunteja pois kellosta. Hän osaa tehdä oikeita ratkaisuja, kun tilanne on hektinen. Nyt vaaditaan vain sopeutumista juuri tuohon pelisysteemiin, enkä epäile hetkeäkään, etteikö hän pystyisi siihen, Lehkonen sanoo.

Uusi mahdollisuus odottaa heti seuraavassa ottelussa perjantaina. Lehkonen uskoo Laineen olevan saman tien takaisin kokoonpanossa ja pelaamassa isoja minuutteja.

– Eiköhän hän paranna heti seuraavaan peliin. Ei tämä ole ensimmäinen kerta, kun Pate katsoo, kun muut ratkovat peliä. Taisi Tapparassakin käydä niin muutaman kerran, Lehkonen nauraa.

– On selvää, että hänen peliaikansa tulee nousemaan. Pikkuasiat kuntoon, ja hän saa pelata yli 20 minuutin pelejä todella paljon.