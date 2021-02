Mikael Granlundin niskaan sataa rapaa – NHL-toimittaja teki hyökkääjästä Nashvillen suurimman syntipukin: ”Kaupatkaa!”

Mikael Granlund kantaa vastuuta Nashville Predatorsin surkeassa alivoimassa.

Nashville Predatorsin Mikael Granlundille satelee kritiikkiä yhdysvaltalaismediassa.

28-vuotias Granlund pelaa Nashvillessä viimeistä sopimusvuottaan. Ennen sen päättymistä hänet olisi saatava kaupattua, The Athleticin toimittaja Adam Vingan kirjoittaa.

Yksi suurimmista syistä Granlundin kiikkerään asemaan on Predatorsin alivoimapeli. Se on koko NHL:n surkeinta. Suomalaishyökkääjä pelaa joukkueensa toiseksi suurimpia alivoimaminuutteja illasta toiseen.

Yhden miehen vajaalla pelatessa Predatorsin verkko onkin heilunut tiuhaan tahtiin nimenomaan silloin, kun Granlund on ollut jäällä.

– Kun on liigan huonoin alivoima, kukaan ei selviä vahingoitta, Vignan tuomitsee.

Predators on NHL:n keskisessä divisioonassa toiseksi viimeisenä. Joukkueen käyrä on osoittanut viime vuosina vahvasti alaspäin. Samoin on käynyt Granlundin henkilökohtaiselle pistemäärälle.

Tämän kauden hän on toki aloittanut tehopisteiden valossa lupaavasti. Yhdeksässä ottelussa on syntynyt mukavat 3+4 pistettä.

Vignanin mukaan osapuolten olisi silti parempi jatkaa eri teillä ja hakea sitä kautta uutta nousua. Myös hyökkääjäkollega Erik Haulalle maisemanvaihdos Predatorsista tekisi hyvää.

– Kaupatkaa Granlund, Haula ja Brad Richardson pois nyt pois, kun heillä on enää vuosi sopimusta jäljellä. Saatte varausvuoroja takaisin, Vignan ohjeistaa seuraa.