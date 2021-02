Sebastian Ahon kohutut NHL-neuvottelut ärsyttävät edelleen Carolinan omistajaa – ”Joku ajatteli, että olin todella tyhmä tai todella köyhä”

Thomas Dundon kommentoi Sebastian Ahon sopimusta podcastissa.

Kaksi asiaa kismittää Carolina Hurricanesin omistajaa Thomas Dundonia, 49, joukkueen tähtisentterin Sebastian Ahon, 23, pelaajasopimuksessa vieläkin. Asiat ovat sopimuksen pituus ja rakenne.

– Olisin halunnut tehdä pidemmän sopimuksen. Rakastamme tätä pelaajaa. Se oli huono puoli. En myöskään pidä allekirjoitusbonuksista. Niiden suhteen olisimme tehneet toisin, Dundon sanoi toimittaja Craig Custancelle podcastissa The Full 60.

Aho teki Carolinan kanssa viiden vuoden pituisen ja 42,3 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen heinäkuussa 2019.

Omistajan ja Hurricanesin GM:n Don Waddellin kädet olivat neuvotteluissa kuitenkin sidotut. Montreal Canadiens lätkäisi Aholle, joka oli rajoitettu vapaa agentti, viisivuotisen sopimustarjouksen, jonka arvo oli 8,454 miljoonaa dollaria per kausi. Lisäksi offer sheet oli vahvasti etupainotteinen ja sisälsi maksimaaliset allekirjoitusbonukset. Aho löi nimensä alle.

Sebastian Aho on tällä kaudella tehnyt yhdeksässä ottelussa tehot 2+7.­

Sopimusneuvotteluissa aiemmin kitsastelleen Carolinan oli vastattava, jotta se sai pidettyä kesällä 2015 tulevaisuutensa kulmakiveksi varaamansa Ahon. Dundon päätti hyväksyä Montrealin tarjoamat sopimusehdot.

Offer sheetiä on pidetty NHL:ssä loukkauksena kilpailevaa seuraa kohtaan, eikä niitä ole juuri nähty palkkakattoaikakautena seurapomojen kunnioituksesta toisiaan kohtaan.

Dundon ottikin Montrealin tarjouksen henkilökohtaisena loukkauksena. Erityisesti omistajaa tuntuvat viiltäneen väitteet, että Carolinalla olisi vaikeuksia vastata Montrealin tarjoukseen. Väitteitä esitti esimerkiksi Ahon agentti Gerry Johansson.

– Harmittava asia oli, että ymmärrän offer sheetin, kun on palkkakatto-ongelmia. En ymmärrä offer sheetiä tilanteessa, jossa me olimme. Meillä oli paljon tilaa palkkakaton alla käytettävissä. Joku ajatteli, että minä olin todella tyhmä tai todella köyhä. Se fakta, että fiksut ihmiset voisivat tulla kumpaankaan johtopäätökseen, on hieman outo, Dundon sanoi podcastissa.

Hän syytti tapahtuneesta kuitenkin itseään. Jokin hänen sanomansa tai tekemänsä loi ilmapiirin, jossa ihmiset uskoivat jotain ”niin naurettavaa”, kuin ettei Carolinalta löytyisi riittävästi pätäkkää.

Ahoa Dundon kuitenkin kehuu maasta taivaaseen.

– Aho on paras nuori mies, kovin työntekijä ja suurin pelaaja. Hän on kaikkea, mitä voisi haluta. Se, mitä tapahtui, on bisnestä. Olen onnellinen kaverin puolesta. Olen iloinen kaikkien pelaajieni puolesta, kun he ansaitsevat rahaa, Dundon sanoi.

Dundon osti enemmistön Hurricanesista tammikuussa 2018. Hän on tehnyt miljardiomaisuuden rahoitusalalla ja pääoma- sekä kiinteistösijoittamisella.