NHL:n tuomarifarssin uskomattomat tapahtumat julki – Jarmo Kekäläinen sai paniikkia huokuvan puhelun: ”Jarmo, me vedimme vihkoon”

Yli-innokas harjoittelija oli vastuussa Columbus–Carolina-ottelun virheestä, joka koitui Blue Jacketsin kohtaloksi.

Urheilusivusto The Athletic selvitti syyn NHL:n sunnuntai-illan tuomarifarssille, jota Patrik Laine kutsui ”suurimmaksi vitsiksi, jonka olen ikinä nähnyt”. Syynä oli inhimillinen virhe ja syntipukkina yli-innokas harjoittelija.

Carolinan Vincent Trocheck teki maalin Columbuksen ja Carolinan välisen ottelun toisen erän lopussa. Maalia edelsi paitsio, joka jäi tuomareilta huomaamatta. Columbuksen päävalmentaja John Tortorella haastoi tilanteen, mutta tuomarit sanoivat lyhyen videotarkistuksen jälkeen, ettei virhettä ollut tapahtunut ja Columbus sai perättömän haaston vuoksi jäähyn.

Seuraavalla erätauolla tuomarit kuitenkin saivat tietää, että he olivat tehneet virheen ja tilanteessa oli ollut paitsio. He keskeyttivät jäähyn, jota oli jäljellä 45 sekuntia. Carolinan maali jäi kuitenkin voimaan.

Carolina voitti Columbuksen maalilla: 6–5.

The Athletic kertoo, että NHL:n mukaan maalia ei koskaan hyväksytty videotuomarien huoneessa, joka sijaitsee Torontossa. Tilannetta kelailtiin vielä, kun ottelun linjatuomareille jo kerrottiin Columbuksessa, että maalin saa hyväksyä.

Columbuksen Nationwide Arenalla koulutetaan uutta videokoordinaattoria, joka toimii linkkinä jäällä olevien tuomareiden ja Torontossa istuvien videotuomareiden välillä. Harjoittelija istui ottelun aikana ylälehtereillä, lehdistökatsomossa. NHL:n mukaan koordinaattorin pitäisi vain huolehtia tekniikasta, ei antaa komentoja.

– Linjatuomareille lähetettiin videoklippi, jotta he voisivat katsoa tilannetta tabletilta. Tilannetta katsottiin myös Torontossa, kun kuulimme äänen puhelussa: ”Hän ei ollut paitsiossa. Se on maali”. Hän sanoi sen kaksi kertaa! Linjatuomarit kuulivat sen, riisuivat kuulokkeet ja palasivat jäälle kertomaan tuomionsa, NHL:n jääkiekkotoimintojen johtaja Colin Campbell kertoi The Athleticille.

Ääni oli videokoordinaattoriharjoittelijan, jonka nimeä ei haluta kertoa julkisuuteen.

– Videokoordinaattori oli innokas ja halusi osallistua, mutta nyt ei ollut hänen paikkansa osallistua. Tilanne on harmillinen. Hän hätäili. Hänestä tuntuu hirveältä. Meistä kaikista tuntuu hirveältä.

Kun ottelun erotuomari Ghislain Hebert kertoi väärän tuomion jäällä, Toronton videohuone, harjoittelija ja kotonaan ottelua katsonut Campbell alkoivat panikoida. Torontosta yritettiin epätoivoisesti karjua linjamiehiä takaisin puhelimeen, mutta turhaan.

Valitettavasti jäähyaition virkailija oli tässä vaiheessa alkanut desinfioida kuulokkeita koronaprotokollan mukaisesti, eikä hän kuullut Torontosta kaikuvaa epätoivoista huutoa.

– Erätauko alkoi ja sanoin, että tämä on ihan hitokseen väärin. Puhuin Columbuksen GM:lle Jarmo Kekäläiselle muutamaan otteeseen ja sanoin, että: ”Jarmo, me vedimme vihkoon. Väärin meni. Tuomio meni väärin, Campbell kertoi.

Kekäläinen pyysi NHL:ää poistamaan maalin. Campbell olisi niin halunnut tehdäkin, mutta minkäänlaista ennakkotapausta ei löytynyt. Maalia ei NHL-pomon mukaan ole koskaan hylätty sen jälkeen, kun peli on jatkunut.

Toisaalta, ei jäähyäkään ole koskaan aiemmin päätetty kesken kaiken.