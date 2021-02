Kommentti: Mikko Lehtosta marinoidaan pumpulissa NHL:ään – mutta nyt alkaa olla aika irroittaa köydet

Mikko Lehtonen pelasi sunnuntaiaamuna toistaiseksi parhaan NHL-pelinsä. Vastuun kasvaminen on vääjäämätöntä, kirjoittaa Ville Touru.

KHL:ssä dominoinut Mikko Lehtonen oli ja on yhä alkaneen NHL-kauden kiinnostavimpia suomalaisia.

Vielä toistaiseksi Lehtonen, 27, ei kuitenkaan ole juuri otsikoissa paistatellut.

Syykin on selvä. Toronto ei ole vielä edes antanut Lehtoselle kunnon mahdollisuutta todistaa kykyjään.

Maple Leafs on pelannut toistaiseksi 12 peliä, Lehtonen on ollut kokoonpanossa niistä vain viidessä, peliaikakeskiarvo on hädin tuskin 10 minuuttia.

Tilanne ei kuitenkaan ole suinkaan niin huono kuin edellä mainituista luvuista voisi päätellä.

Toronto marinoi Lehtosta maltilla NHL:ään.

Sunnuntaiaamuna Lehtonen pelasi toistaiseksi kauden parhaan pelinsä, kun Leafs murjoi kotonaan Vancouverin 5–1. Suomalainen sai jääaikaa 14 minuuttia, syötti kaksi maalia ja kirjautti komean teholukeman +3.

Eivätkä ne todellakaan olleet mitään huutosyöttöjä, vaan Lehtosta parhaimmillaan. Ensin hän karkasi vartijaltaan tukemaan hyökkäystä ja tarjoili namupassin takatolpalle, josta Zach Hyman pääsi puttaamaan 3–0-maalin tyhjiin.

Päätöserässä Lehtonen tanssi tutun liukasliikkeisesti viivassa, toimitti täydellisen korkuisen rannelaukauksen maalille, josta Wayne Simmondsin oli helppo ohjata kotijoukkueen viides maali.

Juuri näiden takia Lehtonen on Torontoon tuotu.

Lehtonen on toistaiseksi pelannut NHL:ssä vain karvan yli 50 minuuttia – siis sen verran kuin kärkipakit pelaavat kahdessa ottelussa – ja syöttänyt siinä ajassa jo kolme maalia.

Myös Toronton päävalmentaja Sheldon Keefe kehui tuoreimman pelin jälkeen tämän olleen selvästi Lehtosen toistaiseksi paras peli.

– Lehtonen pelaa joka ilta vain entistä korkeammalla itseluottamuksella. Kaikki varmasti näkevät, mihin hän jo kykenee ja mikä parasta, hän vain parantaa koko ajan, sanoi puolestaan Toronton supertähti Auston Matthews.

Sunnuntaiaamun ottelussa Lehtonen pääsi pelaamaan toistaiseksi eniten (14.10), mutta näillä otteilla vastuun kasvaminen on vain ajan kysymys.

Torontossa tiedetään kyllä tasan tarkkaan, minkälaiset kiekolliset kyvyt Lehtosella on.

Siitä kertoo jo sekin, että joka kerta, kun Lehtonen on ollut kokoonpanossa, hän on saanut pelata myös ylivoimalla.

Lehtosen alkukauden kohtelussa ei kuitenkaan ole varsinaisesti mitään yllättävää. Valmentaja Keefe sanoi jo ennen kauden ensimmäistä peliä, että Leafs on päättänyt edetä rauhassa Lehtosen kanssa.

Keefe sanoi haluavansa totuttaa ensi kertaa kapeassa kaukalossa pelaavaa suomalaispuolustajaansa mieluummin hitaasti NHL:n vaatimuksiin kuin sekoittaa tämän luontaisen rohkean pelityylin tuputtamalla heti kasapäin uusia asioita ja vaatimuksia ja syöttämällä väkisin isoa vastuuta.

Valmennusjohto halusi Lehtosen oppivan NHL:n lainalaisuuksia alkuun harjoittelun ja pelien katsomisen kautta.

Lehtosta on todellakin marinoitu NHL:ään kuin pumpulissa, sillä pelaamissaan otteluissa suomalainen on aloittanut vaihtonsa puolustuspään aloituksesta vain viisi kertaa, hyökkäyspäästä 19.

Kiekollisilta taidoiltaan Lehtonen kuuluu heittämällä NHL:ään. Erinomaisen tehokkaasti siniviivalta kiekkoja ruuhkan läpi maalille toimittava turkulainen voisi hyvin pelata jo Morgan Riellyn sijaan Leafsin ykkösylivoimassa.

Mutta toden teolla kokoonpanoon murtautuakseen Lehtosen täytyy vakuuttaa valmennusjohto riittävän luotettavalla puolustuspelaamisellaan. Silläkin saralla sunnuntaiaamun tekeminen oli jo aiempaa väkevämpää.

Näissä tilanteissa Lehtosen tarvitsee kehittyä. Edmontonia vastaan hän yritti vimmatusti siirtää maalinedustalle parkkeerannutta Tornion härkää sivuun.­

Kaiken järjen mukaan Lehtosen on seuraavaksi aika saada näyttää osaamistaan jo kunnollisella, lähemmäs 20 minuutin peliajalla. Kenties jo heti maanantain seuraavassa Vancouver-kohtaamisessa.

Pitkälle yli 20 minuutin jääaikoihin viime vuosina tottuneelle Lehtoselle jo pelkästään pelirytmiin pääseminen satunnaisilla hajavaihdoilla on luultavimmin aiheuttanut omat haasteensa.

Torontolla ei ole mikään kiire edetä Lehtosen kanssa, mutta toisaalta hänelle suuremman vastuun antamisessaankaan ei pitäisi olla nyt mitään estettä. Leafs on aloittanut kauden loistavasti ja on Montrealin ohella alkukauden selvästi vakuuttavin joukkue Kanadan divisioonassa.

Voittokulku on antanut happea Toronton painekattilaan ja vienyt kovimman tulospaineen Keefen miehistöltä. Nyt onkin loistava tilaisuus edetä seuraavaan vaiheeseen Lehtosen kanssa.