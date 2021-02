Kommentti: Peto on irti – Jesse Puljujärvi on ansainnut paikkansa ykkösketjussa NHL:ssä

Jesse Puljujärvi on täysin eri pelaaja kuin vielä pari vuotta sitten, kirjoittaa Ville Touru.

Jesse Puljujärvi on saanut jakaa viime peleissä ylävitosta maalien jälkeen.­

Totta se on. Jesse Puljujärvi on nyt Edmonton Oilersin ykkösketjun hyökkääjä, ja se on hänelle juuri tällä hetkellä täysin oikea paikka.

Kahteen viime peliin Tornion mies on paukuttanut kolme maalia.

Peliesityksiä vilkaisemalla siinä ei oikeastaan ole edes mitään erikoista. Maali- ja pistehanojen olisi niiden perusteella pitänyt ryöpsähtää auki jo paljon aiemminkin. Niin vaarallisena Puljujärvi on häärännyt hyökkäyspäässä.

Kuten on jo aiemminkin todettu, volttilähdöllä Oulusta Edmontoniin saapui täksi kaudeksi aivan eri pelaaja kuin sieltä keväällä 2019 lähti.

Puljujärvi on nyt kaikin tavoin kypsempi NHL:ään, ja sinne hän myös kuuluu. Pulju on tullut pellaamaan.

Kun härkämäisen vahvaan luisteluun ja periksiantamattomaan kamppailupelaamiseen on viime peleissä yhdistynyt vielä maalintekokin, Puljujärvi on ansainnut kaikin tavoin paikkansa Oilersin ykkösketjun laidassa supertähti Connor McDavidin ja toisen ykkösvarauksen Ryan Nugent-Hopkinsin rinnalla.

Kun apina vihdoin edellispelissä lähti Puljujärven harteilta, peto pääsi toden teolla irti.

Sunnuntaiaamuna Calgarya vastaan Puljujärvi huokui itseluottamusta, oli jatkuvasti pelin sisällä, janosi ratkaisuja, jakeli taklauksia ja paiski hommia vielä aiempaakin päättäväisemmin. Syötöt napsuivat kohdalleen, ja Puljujärvi järjesteli useita vaarallisia tilanteita hyökkäyspäässä

– Tänä iltana Jesse Puljujärvi näytti nelosvaraukselta, kokenut edmontonilaistoimittaja Bob Stauffer tiivisti Twitterissä.

Puljujärven itseluottamusta kuvasti erityisesti se, että heti avauserässä hän hakkasi jo pari kertaa kärsimättömänä lapaansa jäähän janotessaan kiekkoa:”Limppu tähän, niin alkaa tapahtua”.

Jo useamman ottelun ajan yhdessä ollut McDavidin, Puljujärven ja Nugent-Hopkinsin ykkösketju on löytänyt loistavan yhteisen sävelen.

Natural Stat Trickin mukaan ketju on pelannut tasakentin yhdessä nyt 82 minuuttia. Maalipaikkoja sille on kirjattu 48, omiin se on päästänyt niitä 29.

Oilersin ja vastustajan maaliodottamien suhdetta mittaavassa tilastossa (xGF%) ketjun prosenttilukema on 66,6 eli jäällä ollessaan se on ollut niskan päällä selvästi.

Kun Puljujärven tilalla kauden alussa pelasi Zack Kassian, lukema oli 58.

Toteutuneiden maalien lukemat ovat kuitenkin vinksallaan, sillä ykkösketju on Puljujärven aikana tehnyt tasaviisikoin vain kolme maalia ja päästänyt seitsemän.

Tästä osa menee epäonnen, mutta myös Oilersin heikon maalivahtipelin piikkiin. Niin nähtyjen peliesitysten kuin edistyneiden tilastojenkin valossa Oilersin ykkösketjun voi odottaa alkavan tuottaa jatkossa paljon kovempaa tulosta.

Erityisesti McDavidin kanssa Puljujärven yhteys vaikuttaa paranevan kaiken aikaa, ja kaksikon välille on muodostumassa jäällä loistava kemia.

Puljujärvi on nyt lunastanut paikkansa ykkösketjussa, ja työrauha joksikin aikaa on taattu. Tuloksenteon on kuitenkin jatkuttava, mutta siihen kaikki tällä hetkellä viittaa.

Puljujärvi on noussut merkittäväksi palaseksi McDavidin johtamaa ykkösketjua.­

Puljujärven kauden 13 ottelun henkilökohtainen maaliodottaman suhdeluku xGF% tasakentin pelatessa on puolestaan huima 63,35. Oilersin pelaajista vain McDavid yltää niukasti suomalaisen edelle (64,15).

Esimerkiksi NHL:n viime kauden arvokkain pelaaja Leon Draisaitl on tilastossa kaukana takana (49,19).

NHL:n pistepörssiä dominoivat McDavid ja Draisaitl ovat mättäneet ison osan tehoistaan ylivoimalla, johon Puljujärvi ei ole paria lyhyttä piipahdusta lukuun ottamatta kuulunut. Lähes koko erikoistilanneajan yleensä jauhavan ykkösylivoiman maaliedusmiehen virkaa on saanut toistaiseksi toimittaa lähinnä Alex Chiasson tai James Neal.

Puljujärven komeasta tasonnostosta iloitaan Edmontonissa, mutta joukkueena Oilersilla ei ole aihetta juhlaan.

Kuten sunnuntaiaamun 4–6-tappio Battle of Albertassa taas osoitti, Oilersin ongelma on jälleen vanha tuttu: oma pää ei pysy tukossa.

Kauden 13 pelissä omissa on kolissut keskimäärin 3,8 kertaa illassa. Se on yksinkertaisesti liikaa. Otteluista 12 torjunut Mikko Koskinen on täysin tekemättömässä paikassa ja valtavan kuormituksen alla.

Samaa ongelmaa on kuitenkin myös muilla Kanadan joukkueilla, joten ainakin vielä Oilersilla on eväät taistella pudotuspelipaikasta divisioonassa, jossa alkukauden perusteella Toronto ja Montreal määräävät tahdin.