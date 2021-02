Kaverukset Vantaalta ovat panneet tuulemaan NHL:ssä – ”Näköjään teimme syksyllä hyvää duunia”

Nuoren polven suomalaismaalivahdit valtaavat nyt joukolla jalansijaa NHL:ssä. Keihäänkärkenä loistavat kaverukset Korpisalo ja Lankinen.

Perinteisen suomalaisen vientituotteen NHL-maalivahtien tuotantolinjan sakkauksesta on kannettu ajoittain viime vuosina huolta.

Huoleen ei kuitenkaan tällä hetkellä ole mitään syytä, sillä nuoremman polven suomalaismaalivahdit rynnivät parhaillaan laajalla rintamalla parrasvaloihin.

Kuluvan alkukauden suurin sensaatio on ollut Chicagon Kevin Lankinen, 25, mutta NHL-kartan uudemmista tuttavuuksista myös Minnesotan Kaapo Kähkönen, 24, ja St. Louisin Ville Husso, 26 ovat ottamassa jalansijaa maailman ykkösliigasta.

Saman ikäpolven veskareista Columbuksen Joonas Korpisalo, 26, ja Nashvillen Juuse Saros, 25, ovat olleet jo pidempään vakiokauraa NHL:ssä.

Korpisalo löi itsensä toden teolla läpi viime kaudella. Pudotuspeleissä otteet olivat sensaatiomaisia.

Huonosti ei ole alkanut tämäkään kausi. Seitsemän pelin jälkeen torjuntaprosentti huitelee kohtuullisessa lukemassa 91,4 ja päästettyjen maalien keskiarvo on 2,86. Tilastoja heikensi tämän viikon ohipeli Dallasia vastaan, mutta muuten Korpisalo on ollut jälleen väkevässä vedossa.

– Ihan jees on lähtenyt liikkeelle. Juurihan me tuossa olimme seitsemän pelin pisteputkessa, että sikälikin ihan hyvä startti. Ihan ok, mutta vielä on toki parannettavaa, Korpisalo sanoo.

Korpisalo on jo sen verran marinoitunut kehäkettu, ettei hän pienestä hötkyile. Itseluottamus ja rutiini kantavat.

– Heti kauden ensimmäisestä pelistä lähtien on tuntunut hyvältä. Eihän tässä muuta kuin menee pelaamaan vaan. Peruspalikat ovat kunnossa.

– Dallas tuossa välissä tykitti meitsin vaihtoon, mutta näitä sattuu. Ei ollut ensimmäinen eikä viimeinen kerta, Korpisalo hymähtelee rentoon tyyliinsä.

Vaikka Korpisalokin on väläytellyt alkukaudella raudanlujaa osaamistaan, hänen loistonsa on jäänyt vielä kauas sensaatiovahti Lankisesta, joka on rynninyt heti tulokaskautensa alkajaisiksi NHL:n maalivahtitilastojen kärkipaikoille.

Vaikka Lankinen torjuukin kiekkoja Columbuksen divisioonavastuksen Chicagon maalilla, Korpisalo on ollut tämän otteista innoissaan.

– Katsoin kaikki Lankisen viisi ensimmäistä peliä televisiosta. Todella hienoa nähdä. Kaveri on tehnyt ihan hemmetisti duunia tuon eteen ja nyt pääsee korjaamaan työn hedelmiä. Tullut ihan loistavalla tavalla liigaan sisään, Korpisalo hehkuttaa.

– Lankinen on ottanut homman heti haltuun elkeillä, että hän on nyt siinä ykköspallilla. Todella hienosti.

Korpisalon on ollut helppo syttyä vilpittömästi virkaveljensä onnistumisesta, sillä jo aikoinaan Jokerien junioreissa samoissa joukkueissa torjuneet maalivahdit ovat kaukalon ulkopuolella keskenään hyvät kaverit.

– Viestittelemme ja soittelemme aina silloin tällöin. Olemme tuntuneet 13–14-vuotiaista asti, pitkältä ajalta kavereita.

– Nuoruudessa asuimme melko lähellä toisiamme Vantaalla päin Tikkurila–Korso-akselilla. Muutenkin meillä oli sama kaveriporukka.

Kevin Lankinen (HIFK, vas.) ja Joonas Korpisalo (Ilves) torjuivat SM-liigahistorian pisimmässä ottelussa keväällä 2015. Lankinen vei ottelun nimiinsä 134 peliminuutin jälkeen 2–1. Se on myös Korpisalo toistaiseksi viimeinen ottelu Suomessa.­

Seuraavan kerran Korpisalo ja Lankinen kohtasivat kaukalossa vajaat kuusi vuotta myöhemmin, viime viikolla. Nyt Korpisalon oli vuoro olla parempi maalein 2–1.­

Kaverukset Vantaalta ovat ottaneet toden teolla homman haltuun rapakon takana ja ovat tällä haavaa Suomen kuumimmat nuoren polven maalivahdit.

Osansa voi olla myös sillä, että kaksikko harjoitteli menneen syksyn yhdessä Helsingissä. Kaksikon valmentajana toimi viime vuodet KHL:ssä mainetta niittänyt ja nykyään Jääkiekkoliiton palveluksessa valmennusoppejaan jakava Marko Torenius.

– Näköjään teimme syksyllä hyvää duunia, kun molemmilla on lähtenyt hyvin rullaamaan, Korpisalo naurahtaa.

Kaikkiaan tällä kaudella NHL:ssä on pelannut jo yhdeksän suomalaismaalivahtia: Lankinen, Korpisalo, Husso, Saros, Kähkönen sekä kokeneemman polven Antti Raanta, 31, Mikko Koskinen, 32, Tuukka Rask, 33, ja Pekka Rinne, 38.

Ennätys yhden NHL-kauden aikana pelanneissa suomalaismaalivahdeissa on 11. Siihen yllettiin kausilla 2008–09 ja 2015–16.

Teoriassa ainakin ennätyksen sivuaminen voisi olla tällä kaudella mahdollista.

Sekä viime kaudella NHL:ssä debytoinut Nashvillen Kasimir Kaskisuo, 27, että viime vuosina useita NHL-pelejä torjunut Tampa Bayn Christopher Gibson, 28, kulkevat tällä hetkellä joukkueidensa mukana varamiesryhmä ”taxi squadissa”.

AHL:n puolella tilaisuuttaan kyttäävät Pittsburghin Emil Larmi, 24, Columbuksen Veini Vehviläinen, 23, ja Buffalon Ukko-Pekka Luukkonen, 21.

NHL-sopimuksensa jo allekirjoittanutta mutta vielä SM-liigassa marinoituvaa Justus Annusta, 20, kohtaan on puolestaan ladattu Coloradossa kovat odotukset.

Lisäksi syksyn varaustilaisuudessa NHL:ään varattiin neljä suomalaisvahtia, mikä sivuaa vuosilta 2001 ja 2002 peräisin olevaa ennätystä.

Suomen maalivahtitilanne näyttäkin siis tällä hetkellä mainiolta.