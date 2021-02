Kommentti: Suomen parhaat jääkiekkoilijat ovat NHL:ssä vaarallisessa ihmiskokeessa – Mikä on viihteen hinta?

Mitä ajattelemme NHL-viihteestämme, jos joku sairastuu vakavasti, kysyy IS Urheilun toimittaja Joonas Kuisma.

Jääkiekkoliiga NHL tuli täksi kaudeksi ulos koronakuplastaan ja kuplan puhkeamisen kyllä huomaa. Perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa uutisoitiin, että Colorado Avalanche on uusin joukkue, jonka pelejä siirretään koronavirustartuntojen tai altistumisten vuoksi.

Coloradon suomalaishyökkääjät Mikko Rantanen ja Joonas Donskoi joutuvat odottelemaan. He eivät ole ainoita.

Esimerkiksi Buffalo Sabres on Avalanchen tapaan telakalla, ja Rasmus Ristolainen yrittää karanteenissa olla sairastumatta koronavirustautiin, joka hänen 61-vuotiaalla valmentajallaan Ralph Kruegerilla jo on. New Jerseyssä Sami Vatanen ja Janne Kuokkanen ovat karanteenissa.

NHL:n kausi on kestänyt vähän yli kolme viikkoa. Pelejä on siirretty koronan takia jo 26 kappaletta, laskee The Athletic . NHL:n koronaprotokolla vuotaa pahemmin kuin Ottawa Senatorsin puolustus. Nyt mietitään, missä välissä kymmenet rästiottelut pelataan.

Ilman epidemiologian tutkintoakin uskaltaa sanoa, ettei sekamelska kovin suuri yllätys ole. Lätkä on kontaktilaji, jota pelataan sisätiloissa kylmässä. Pura pudotuspelien kupla, lisää matkustusta ja kontakteja ulkomaailmaan, ja näin käy.

Käynnissä on miljoonien dollarien arvoinen ihmiskoe, jonka tutkimuskohteina ovat maailman parhaat jääkiekkoilijat. NHL yrittää otteluita pelaamalla tietenkin vain pysyä taloudellisesti hengissä kohti parempaa tulevaisuutta. Täksi kaudeksi kypäriin tulleet mainokset ovat pikkulaastari, jolla paikataan miljardien dollarien tappioiden valtimohaavaa.

Vaan miten on pelaajien hengissä säilymisen laita? Väkisin sitä miettii vuoteen lämmössä aamulla, kun suomalaisten tehopisteitä selailee tekstitv:n 235:lta. Mikä on viihteen hinta? Suomen huippulahjakkaan sukupolven pelaajista Teuvo Teräväinen, Miro Heiskanen ja Joel Kiviranta ovat jo covid-19:n sairastaneet.

Koronan jälkioireet ovat jo pilanneet Minnesota Wildin tulokkaan Marco Rossin kauden. Mitä jos yhdellekin Suomen rakastetuista superlahjakkuuksista tai kelle tahansa NHL-tähdelle tulee pitkäaikaisia oireita? Mitä jos he joutuvat hengenvaaraan?

Mitä ajattelemme joka-aamuisista änärivideoistamme silloin?