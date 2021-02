Patrik Laine sai maalitilinsä Columbuksessa auki – valmentajan mielestä osuma paljasti tärkeän piirteen suomalaisesta

Patrik Laine osui ensimmäisen kerran Columbus Blue Jacketsin paidassa.

– Aaaand he scooores! Throw me a lainee. Patrik Laine has got his first as a member of Columbus Blue Jackets.

Urheiluradiokanava 97.1 The Fanin selostaja Bob McElligott pääsi varhain perjantaiaamuna käyttämään ilmeisesti valmiiksi miettivänsä kielikuvan, sillä Patrik Laine avasi tuolloin NHL-maalitilinsä uudessa seurassaan Columbus Blue Jacketsissa.

Tesoman tykiltä ei mennyt debyyttiosumaan turhan kauan. Laine osui toisen Columbuksen paidassa pelaamansa ottelun toisessa erässä.

Maali ei ollut tyypillisintä Lainetta.

Hänet tunnetaan parhaiten hurjasta laukauksestaan, mutta nyt Laine nappasi irtokiekon ruuhkan keskeltä, punnersi itsensä maalille ja kiepautti rystylaukauksen ohi Dallas Starsin maalivahdin Anton Khudobin.

Laine vei kotijoukkueen 3–1-johtoon, ja lopulta Columbus voitti pelin 4–3.

Kamppailun jälkeen seuran päävalmentaja John Tortorella myhäili tyytyväisenä. Tortorella oli iloinen siitä, kuinka Laine väänsi osuman puoliväkisin.

– Hänen pelissään on tsemppiä! Välillä hän yrittää tehdä jopa liikaakin. Hänen luonteensa on sellainen ja se tekee hänestä yhden koko liigan parhaista maalintekijöistä. Hän haluaa painaa äärirajoille asti, Tortorella kuvaili Lainetta lehdistötilaisuudessa.

Veteraanivalmentaja Tortorella, 62, tunnetaan kovana kurinpitäjänä ja tulisena luonteena. Hän ei kuitenkaan usko joutuvansa piiskaamaan Lainetta. Tortorella kertoi kuulleensa tamperelaisen viihtyvän työhaalarit päällään.

– Meillä ei varmasti tule olemaan ongelmia hänen työmoraalinsa suhteen. Kaikki ihmiset, joiden kanssa olen puhunut Laineesta, ylistivät häntä minulle.

Tortorellan mukaan Laineesta näkyi päältä, kuinka tärkeää maalitilin avaaminen oli.

Laine myönsi tämän Fox Sportsin hikihaastattelussa.

– Maali oli hyvä juttu. On aina mehukasta saada maalitili auki uudessa joukkueessa, Laine sanoi.

Laine uskoi osuman kasvattavan hänen itseluottamustaan myös jatkoa ajatellen.