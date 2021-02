Kommentti: Pelot ovat käyneet heti toteen NHL:ssä – näin hurjaan menoon se johtaa

NHL-kauden toteutuminen suunnitellusti aikataulussa olisi ihme. Pelejä on ehditty perua jo pian 30, kirjoittaa Ville Touru.

Monilla joukkueilla jo ennestään tiivis otteluohjelma on muodostumassa pian mahdottomaksi.­

NHL-kauden alkaminen antoi jo signaaliin paluusta kohti normaalia. Pudotus maanpinnalle on kuitenkin tullut nopeasti. NHL:ssäkin ollaan nyt hyvin kaukana normaalista. Uhkakuvat ovat käymässä toteen.

Ensin Dallas Starsin kauden alku viivästyi koronaryppään takia toista viikkoa. Heti perään oli Carolinan vuoro olla tartuntojensa takia poissa pelistä. Syyttömältä Floridalta jäi näiden takia heti reilussa viikossa rästiin neljä peliä.

Sitten Vegasilta peruttiin muutama peli.

Toden teolla paska osui tuulettimeen viime viikonloppuna Buffalon ja New Jerseyn tuplapeleissä.

Devilsin Travis Zajac asetettiin NHL:n koronalistalle jo perjantaina.

Koronalistalle asettamien eli joukkueen toiminnasta pois sulkeminen ei tosin automaattisesti tarkoita positiivista koronatulosta. Se voi johtua myös mm. altistumisesta.

Lauantain pelin jälkeen ottelussa mukana ollut Kyle Palmieri puolestaan joutui listalle.

The Athletic uutisoi useampiin lähteisiinsä nojaten, että Buffalo oli tuolloin vaatinut niin NHL:ltä kuin Devilsiltä lisätietoja vastustajansa terveystilanteesta, mutta pyyntö oli evätty. Athleticin mukaan Sabres oli suhtautunut epäilevästi sunnuntain ottelua kohtaan, sillä jo lauantain ottelussa vastustajalla oli pelannut koronalistalle lisätty Palmieri.

Ottelu kuitenkin pelattiin. Sen jälkeen kumpikaan joukkue ei sitten hetkeen pelaakaan.

Tällä hetkellä Devilsiltä koronalistalla on 16 pelaajaa, mukaan lukien Janne Kuokkanen. Buffaloltakin jo viisi, mm. Rasmus Ristolainen. Myös joukkueen päävalmentajan Ralph Kruegerin, 61, tiedotettiin sairastuneen koronaan.

Sekä Buffalolta että Devilsiltä on peruttu jo useampi peli.

Buffalon ja New Jerseyn viime viikonlopun ottelut veivät molemmat tauolle.­

Hiljattain koronamyrskyyn joutui puolestaan Minnesota: eristettynä nyt seitsemän pelaajaa.

Myös Minnesotan viimeksi kohdannut Colorado vedettiin sivuun. Avalanchelta on eristetty ainakin jo kaksi pelaajaa, harjoitustilat suljettu ja vähintään viisi ottelua siirretty.

NHL-kautta on pelannut kolmisen viikkoa. Ottelusiirtoja on jo 26. Määrä on kasvanut viime päivinä huolestuttavaa tahtia.

Tauolla on neljä joukkuetta (Buffalo, Devils, Colorado, Minnesota). Vegaskaan ei ole pelannut yli viikkoon.

NHL reagoi pahentuneeseen tilanteeseen torstaina varsin innovatiivisin keinoin. Kaikista halleista poistetaan vaihtopenkkien takaa pleksit ja penkkien taakse asennetaan ilmanpuhdistimia.

Joukkueet saavat tulla hallille vasta tunti ja 45 minuuttia ennen pelin alkua. Lisäksi joukkueita kehotetaan käyttämään tai rakentamaan ylimääräisiä pukukoppitiloja, jotta pelaajia saadaan leviteltyä sinne väljemmin.

Jo ennestään 56 ottelun mittaiseksi kaavailtu runkosarja oli poikkeuksellisen tiivistahtinen ja vallitsevissa oloissa kunnianhimoinen. Joukkueille oli merkattu peli käytännössä joka toiselle päivälle vajaan neljän kuukauden ajalle.

Heti ensimmäisten viikkojen kymmenet ottelusiirrot luovat kalenteriin hurjan ruuhkan keväämmälle.

Madison Square Gardenissa poistettiin uusien sääntöjen jälkeen vaihtopekin takana olevia pleksejä ennen torstain ottelua.­

Esimerkiksi Floridalla ohjelmassa 103 päivässä 54 peliä, Carolinalla 100 päivään 53.

Jos Colorado selviää kurimuksestaan vain toistaiseksi perutuilla viidellä pelillä, sillä olisi edessä 45 ottelua 84 päivässä. Jos taas pahiten koronaeristysten runtelema New Jersey joutuisi olemaan sivussa vielä ensi viikon, sillä olisi luvassa 83 päivässä 47 peliä.

Näin hurjassa tahdissa ei ole enää juurikaan pelivaraa seuraaville siirtoryppäille tai pian runkosarjan loppupuolella ollaan viiden pelin viikkotahdissa.

NHL:llä on varattuna yksi pelivaraviikko runkosarjan jälkeen rästipeleille, mutta jos ottelusiirtojen määrä jatkuu edes hivenen tämän viikon kaltaisena vielä pidemmälle, umpisolmu alkaa väistämättä olla liian tiukka aukaistavaksi määräajassa.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että olisi melkoinen ihme, jos toukokuun alkupuolen määräajassa jokaisella joukkueella olisi kasassa 56 peliä.

Koko runkosarja pelataan vain divisioonien sisällä. Se mahdollistaisi ainakin ratkaisun, että joissakin divisioonissa pelimääriä voidaan leikata sen vaikuttamatta muualle.

Joissakin divisioonissa vaihtoehto lienee myös ratkoa viime kauden tapaan pudotuspelijoukkueet pisteprosenteilla, jos ottelusiirtojen dominoefekti jatkuu.

Urheilullisesti tilanne ei tietenkään ole tällä kaudella kaikista tasapuolisin, mutta se onkin nyt toissijaista. Kunhan kausi saadaan jollakin tapaa vain runnottua läpi ja mestari selville, kaikkien intresseissä on, että ensi kausi päästäisiin aloittamaan ajallaan lokakuussa – ja se olisi toivottavasti normaali.

Kanadassa homma toimii. Siellä ei ole peruttu vielä peliäkään.­

Kanadassa kaikki on toiminut toistaiseksi mallikkaasti. Maan seitsemän joukkueen keskinäisessä divisioonassa ei ole jouduttu siirtämään vielä peliäkään.

Yhdysvalloissakin koronaluvut ovat tosin lupaavassa laskussa. Edellisen viikon aikana uusia tartuntoja kirjattiin enää vain noin 136 000 päivässä. Kanadassa 4 000.

Koska pelaajat asuvat nyt keskitettyjen erityskuplien sijaan normaalisti kotonaan perheidensä kanssa, tartuntoja on todella vaikea välttää.

Rokotustahti Yhdysvalloissa kiihtyy kaiken aikaa, ja tartuntamäärät laskevat, mutta eivät ne ehdi auttaa NHL:ää tarpeeksi vielä lähiaikoina.