NHL-tilastot paljastavat: näin harvinainen Patrik Laineen avausmaali Columbuksen paidassa oli

Patrik Laine kaivoi kikkapussistaan yllättävän aseen.

Jättikaupan jälkeen toisen ottelunsa pelannut Patrik Laine avasi maalitilinsä uuden seuransa Columbus Blue Jacketsin paidassa varhain perjantaiaamuna Suomen aikaa.

Laine teki Blue Jacketsin 3–1-maalin toisessa erässä Dallas Starsia vastaan. Blue Jackets voitti ottelun 4–3.

Laineen avausmaali sininutussa oli keräilyharvinaisuus, sillä tamperelainen kiskaisi maalinsa rystyllä. Tätä ei ole tapahtunut Laineen NHL-uralla kuin muutaman hassun kerran.

NHL:n tilastoista käy selville, että viime yön rystymaali oli Laineelle vasta hänen NHL-uransa kolmas. Laine teki edelliset rystymaalinsa toisella NHL-kaudellaan 2017–18.

Laine on pelannut NHL:ssä kaudesta 2016–17 lähtien runkosarjassa 308 ottelua, joissa hän on tehnyt yhteensä 141 maalia.

Tesoman tykki on tehnyt maaleistaan suurimman osan rannelaukauksella (73 kertaa). 31 maalia hän on tehnyt ns. näpylaukauksella ja 28 kertaa lyöntilaukauksella.

Laukausyrityksiä on kertynyt yhteensä 922 kappaletta. Bravuurina on vähemmän yllättäen tulisesti lähtevä rannelaukaus, jota Laine on käyttänyt 526 kertaa. Laukausyrityksistä rystylaukauksia on tilastoitu vain 32 kappaletta.

Vertailun vuoksi eniten rystymaaleja NHL:ssä kaudesta 2016–17 lähtien on tehnyt Boston Bruinsin piskuinen tähtihyökkääjä Brad Marchand, jolla on kasassa 25 rystymaalia 307 runkosarjaottelussa.

Toisena on NHL:n parhaasta rystylaukauksesta tunnettu Pittsburgh Penguinsin kapteeni Sidney Crosby, joka on tehnyt 287 runkosarjaottelussa rystylaukauksellaan tuhoa 23 kertaa.

Suomalaisista tehokkain rystykeisari on Florida Panthersin kapteeni Aleksander Barkov, joka on tehnyt 18 rystymaalia 295 runkosarjaottelussa.

Myös Carolina Hurricanesin ykkössentteri Sebastian Aho mahtuu 20 parhaan joukkoon. Aho on tehnyt 15 rystymaalia 318 runkosarjaottelussa.