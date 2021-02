Aleksandr Ovetshkin nousi ylöspäin NHL-legendojen kovalla listalla

Ovetshkin on tehnyt NHL:ssä 709 maalia.

Venäläistähti Aleksandr Ovetshkin nousi yhden pykälän NHL-pelaajien kaikkien aikojen parhaiden maalintekijöiden listalla.

Ovetshkin, 35, onnistui maalinteossa kerran, kun hänen seuransa Washington Capitals hävisi vierasottelunsa New York Rangersille 2–4.

Ovetshkin on tehnyt komealla NHL-urallaan nyt 709 maalia. Hän nousi kaikkien aikojen listalla seitsemänneksi. Hän on ainoa aktiivipelaaja, joka sillä esiintyy.

Ovetshkinin maalikeskiarvo per ottelu on hurja: 0,61. Tällä hetkellä se on parempi kuin kenenkään muun listan kärkipään pelaajan. Kaikkien aikojen maalikeisarin – tarunhohtoisen Wayne Gretzkyn – maalikeskiarvo on 0,60.