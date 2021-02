Kommentti: Suomalainen maalivahti on nyt koko NHL:n kuumin – ei kelvannut takavuosien varaustilaisuudessa kenellekään

Kevin Lankinen on juuri nyt NHL:n kuumin maalivahti, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Kevin Lankinen on noussut vakuuttavilla otteillaan Chicago Blackhawksin ykkösvahdiksi.­

NHL:n alkukauden suomalaiskomeetasta ei ole kahta sanaa.

Kevin Lankinen on juuri nyt koko sarjan kuumin maalivahti. Chicago Blackhawksin 25-vuotias veskari on noussut rakettimaisesti joukkueensa ykkösvahdiksi.

Kuluneen viikon aikana Pohjois-Amerikan suunnalta on tullut kollegoilta useita tiedusteluita samasta asiasta: mikä jätkä tämä Lankinen oikein on?

Kiekko-Vantaan kasvatti on rakentanut uraansa määrätietoisen ja kärsivällisen työn kautta. Lankinen ei ollut nuorempana mikään junioritähti, josta olisi kohistu. Tästä kertoo jo se fakta, että häntä ei koskaan varattu NHL:ään.

Pedanttina ja rauhallisena kaverina tunnettava Lankinen on edennyt askel askeleelta seuraavalle tasolle. Siirto Jokereista HIFK:hon kaudeksi 2014–15 oli ensimmäinen isompi loikkaus.

Lankinen torjui samaan ikäluokkaan kuuluvan Ville Husson taustalla HIFK:n kakkosvahtina pari kautta ennen kuin Husso suuntasi St. Louis Bluesin organisaatioon syksyllä 2016. Lankiselle avautui näyttöpaikka ykkösruudussa kaudella 2016–17.

Matkan varrelle on sattunut loukkaantumisia, jotka ovat hidastaneet kehitystä, mutta Lankinen on tehnyt vuosien ajan suunnitelmallisesti töitä NHL:ää varten. Lisääntyneen pelikuorman lisäksi hän muun muassa tankkasi pari kautta HIFK:ssa tietoa NHL:stä palanneelta Niklas Bäckströmiltä.

Siirto Blackhawksin organisaatioon kaudeksi 2018–19 oli jälkikäteen ajatellen nerokas peliliike.

Blackhawksin tolppien välissä oli käynnissä vallanvaihto, mutta NHL:n vaatimuksia varten Lankinen marinoitui ensin kaksi kautta AHL:ssä Rockford IceHogsin maalilla. Avauskaudella peliminuutteja piti hakea välillä farmin farmista ECHL:stä.

Lankinen nosti osakkeitaan isosti ja näytti potentiaaliaan kevään MM-kisoissa 2019, kun hän torjui Leijonien mestaruusjoukkueen ykkösvahtina. Blackhawksin organisaatiossa usko nuorta suomalaisveskaria kohtaan kasvoi. Se oli samalla ensimmäinen osoitus, että Lankinen pystyy kilpailemaan maailman huippuja vastaan.

Täksi kaudeksi portit NHL:ään aukesivat lopullisesti, kun nokkimisjärjestyksessä edeltä poistuivat Vegas Golden Knightsiin kesken viime kauden siirtynyt Robin Lehner ja uransa lopettanut Corey Crawford.

Tähän kauteen Blackhawks lähti poikkeuksellisen kokemattomalla veskarikolmikolla Malcolm Subban, Lankinen ja Collin Delia. Ennen tätä kautta kukaan heistä ei ollut todistanut NHL:n puolella vielä mitään.

Lankinen sai ensimmäiset näyttöpaikkansa tammikuun puolivälin jälkeen, eikä ole katsonut taakseen sen jälkeen.

Vaikean NHL-debyyttinsä jälkeen Lankinen on ollut vakuuttava.

Kuuden viime ottelun lukemat ovat kovaa luettavaa. 96,8, 92,6, 97,6, 92,6, 97,0 ja 92,7. Siinä kattaus viime otteluiden torjuntaprosenteista.

Huomionarvoista on se, että Lankinen torjuu heikkolaatuisessa joukkueessa, joka kuuluu materiaaliltaan sarjan kellarikerrokseen.

Blackhawksia vastaan on luotu alkukaudella 121 vaarallista maalipaikkaa, mikä on sarjan kuudenneksi eniten, mutta Blackhawks on päästänyt vaarallisista maalipaikoista maaleja 13. eniten. Isoin syy löytyy tolppien välistä.

Teknisesti ehjä ja henkisesti tasapainoinen nuori suomalaisvahti on antanut joukkueelleen mahdollisuuden pelata voitosta joka ilta.

Lankinen on tällä hetkellä GSAA-tilastossa koko liigan kärkipaikalla lukemalla 7,01. GSAA-tilasto (Goals Saved Above Average) kertoo, kuinka monta maalia maalivahti ”pelastaa”.

Tilaston lukema muodostuu maalivahdin torjuntaprosentista ja torjuttujen laukausten määrästä verrattuna koko liigan keskiarvoon samoissa kategorioissa.

GPS-tilastossa (Goalie Point Shares), joka arvioi kuinka monta pistettä maalivahti on torjunut joukkueelleen omalla panoksellaan, Lankisen lukema on 2,2, mikä on niin ikään sarjan paras yhdessä Anaheim Ducksin John Gibsonin kanssa.

Lankisen perustilastot (93,5% ja 2,09 päästettyä maalia per peli) ovat aivan toista luokkaa verrattuna Subbaniin (88,9% ja 3,95) ja Deliaan (86,3% ja 5,00).

Blackhawksin uudelleenrakennus on pahasti vaiheessa, mutta seurajohdolla on ainakin yksi huolenaihe vähemmän. Tolppien välistä löytyy nyt uusi nuori vastuuvahti.

NHL:n veskaritaivaalle on kovaa vauhtia syttymässä uusi suomalaistähti.

Tilastolähteet: Hockey-Reference, Natural Stat Trick ja NHL.