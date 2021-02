Jesse Puljujärven nöyryyttämä puolustaja heitettiin heti siirtolistalle – kankea liikehdintä oli valmennukselle liikaa

Braydon Coburnin ura Ottawa Senatorsissa saattoi jäädä kahdeksan ottelun mittaiseksi.

Jesse Puljujärven paluu NHL:n maalisarakkeeseen oli iloinen uutinen suomalaisille kiekkofaneille. Myös Edmontonissa nautittiin pitkän odotuksen kannettua hedelmää.

Vastapuolella, Ottawa Senatorsin leirissä ei sen sijaan oltu yhtä tyytyväisiä. Viikate kävi joukkueessa saman tien.

Puolustaja Braydon Coburn passitettiin siirtolistalle heti pelin jälkeen. Hän tuli ottelussa täysin Puljujärven nöyryyttämäksi.

35-vuotias Coburn ei 196-senttisenä ja 101-kiloisena pysynyt mitenkään suomalaishyökkääjän mukana, kun tämä laittoi kädet käymään.

Kiekkotoimittaja Elliotte Friedman kertoi Twitterissä, että Coburn on asetettu siirtolistalle. Tämän jälkeen eräs seuraaja nosti välittömästi esiin suomalaishyökkääjän suoritukset ja kehotti ”kiittämään Jesse Puljujärveä” Coburnin joutumisesta wavers-listalle.

Waivers-listalle joutuminen tarkoittaa, että mikä tahansa joukkue voi poimia Coburnin itselleen seuraavan 24 tunnin sisällä.

Alla oleva video näyttää, kuinka puolustaja Coburn pyöri akselinsa ympäri kankeasti kuin valtamerialus, eikä maalivahti Marcus Högberg pystynyt pelastamaan tilannetta.

Videolla näkyvällä kauden ensimmäisellä osumallaan Puljujärvi vei Edmontonin 2–0-johtoon.

Coburn oli jäällä myös Puljujärven toisen maalin aikana. Yhteensä hän kirjautti ottelusta kylmän teholukeman -3.

Coburn on pelannut Senatorsin surkealla alkukaudella kahdeksan ottelua. Hän on kerännyt yhden syöttöpisteen ja neljä jäähyminuuttia. Senators on voittanut kymmenestä ottelustaan vain yhden.

AHL:stä Coburnin tilalle kokoonpanoon nousee ruotsalaislupaus Erik Brännström, 21.