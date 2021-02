Patrik Laine jäi kiikareille Columbus-debyytissään – hovitoimittaja täräytti rehelliset arvionsa suomalaistykistä

Patrik Laine ei vastannut koviin odotuksiin vielä ensimmäisessä ottelussaan Columbuksessa.

Suomalaishyökkääjä Patrik Laine esiintyi keskiviikon vastaisena yönä ensimmäisen kerran uuden seuransa Columbus Blue Jacketsin nutussa.

Laineelta odotettiin Ohiossa ihmeitä heti ensimmäisestä luistimenpiirrosta lähtien, mutta 22-vuotiaan maalipyssyn debyyttiottelu oli hankala. Liki 21 minuuttia pelannut suomalainen jäi tehopisteittä 4–3-tappiossa Dallas Starsia vastaan ampuen vain kaksi laukausta maalia kohti.

Columbuksen sisäpiiritoimittaja Jeff Svoboda perkasi NHL:n verkkosivuilla Laineen avausottelun halki ja pinoon. Hän näki Laineen esityksessä rutkasti hyvää – mutta toi esiin myös orastavan huolensa ”Tesoman tykin” sopeutumisesta.

Svoboda kiitteli Laineen esiintymistä ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa ja kehui tamperelaista tämän rehellisyydestä. Tähtihyökkääjä ruoski itseään kovin sanoin siitä, ettei ollut tasollaan ja pystynyt johdattamaan joukkuettaan voittoon.

Toimittaja muistutti osuvasti, ettei mystisestä alavartalovammasta kärsinyt Laine ole pelannut lähes kolmeen viikkoon, ja siksi tämän tuomitseminen yhden ottelun perusteella on turhaa.

– Ehkä odotukset avausottelua ajatellen olivat vähän liian suuret, hän kirjoitti.

Tesoman tykki sai kehuja myös loistavasta työmoraalistaan ja hyökkäyspään erityisosaamisestaan. Ne näkyivät Svobodan mukaan jo debyyttiottelussa.

– Laine laukoi ylivoimalla yhden one timerin, joka blokattiin, mikä on sääli, sillä Alexandre Teixier oli tehnyt hyvän maskin. Se on osa lajia, mutta tilanne näytti joka tapauksessa Laineen vahvuudet, Svoboda kirjoitti ja muisti mainita myös suomalaisen vakuuttavan syöttötaidon.

Hovitoimittaja oli eniten huolissaan Laineen kemioista uusien joukkuetovereidensa kanssa.

Tähtihankintaa vaihdeltiin koostumuksesta toiseen, eikä yhteispeli natsannut kunnolla kohdilleen vielä yhdenkään ketjukaverin kanssa.

– Minun pitää laukoa enemmän. Syöttelin vähän liikaa. Ehkä sillä oli osansa, että uudessa joukkueessa halusin varmaan olla hyvä jätkä ja antaa muillekin sen sijaan, että olisin vain laukonut itse. Siinä pitäisi olla vähän itsekkäämpi välillä, Laine totesi itse ottelun jälkeen.

Columbus kohtaa Dallasin myös seuraavassa ottelussa torstain ja perjantain välisenä yönä.