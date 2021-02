Sisäpiiriläinen avaa Jesse Puljujärven lentokelin syitä – ”Monet pitävät häntä jotenkin hölmönä, mutta kyseessä on isosydäminen kundi”

Jesse Puljujärvi loisti yön kierroksella ykköstähtenä.

Hymy oli herkässä, kun Jesse Puljujärvi jakeli kommentteja medialle varhain keskiviikkoaamuna.

Edmonton Oilersin 22-vuotias suomalaishyökkääjä iski kaksi maalia Ottawa Senatorsin verkkoon ja tuikki Oilersin 4–2-voittoon päättyneen ottelun ykköstähtenä.

Puljujärvi avasi kauden maalisaldonsa ensimmäisessä erässä komealla ja sinnikkäällä soolomaalillaan. Lisää tuli toisessa erässä, kun Puljujärvi ohjasi Oilersin 4–0-maalin lähietäisyydeltä.

Viime ottelut Connor McDavidin johtamassa ykkösketjussa viilettänyt Puljujärvi ehti pelata kauden 11 ensimmäistä ottelua ilman täysosumia, mutta paikkojen puutteesta maaliton putki ei ainakaan ollut kiinni.

Ottawaa vastaan ketsuppipullo törähti viimein auki.

– Helvetin hienoa oli nähdä, että Jesse onnistui. Jesse on pelannut niin kuin hän osaa. Hän on ollut luoduissa maalintekopaikoissa yksi kärkijätkistä Edmontonissa, mutta maaleja ei vain tullut aikaisemmin. Hyvä, että nyt tuli, iloitsi Puljujärven pelaaja-agentti Markus Lehto Ilta-Sanomille.

– Mennään kuitenkin peli kerrallaan. Ei Jesse vielä ole maalikuningas eikä Edmonton ole voittanut Stanley Cupia. Teemana on, että seuraava peli on vielä parempi. Jesse pystyy pelaamaan vielä selkeästi paremminkin.

Maalit lämmittivät Lehdon mieltä erityisen paljon, sillä Puljujärven edellisestä maalista NHL:ssä ehti kulua runsaat kaksi vuotta. Puljujärvi maalasi edellisen kerran NHL:ssä 6. tammikuuta 2019.

Oulun Kärpistä uutta vauhtia NHL:n valloitukseen hakenut Puljujärvi on kasvanut Lehdon mukaan paljon niin pelaajana kuin ihmisenä parin viime vuoden aikana.

– Sille vanhalle Jesselle olisi voinut tulla isokin ahdistus, kun ei onnistumisia tullut, mutta nyt Jesse on jaksanut hymyillä ja jatkaa samaa lentoa. Oli vain ajan kysymys, että tulostakin tulee, kun hän pelaa tuolla tavalla. Kun on positiivinen flow päällä, silloin on helpompi elää ja hengittää, Lehto muistutti.

– Pitää olla iloinen pojan puolesta. Tällaisia hetkiä tarvitsevat kaikki, jotka ovat olleet Jessen lähipiirissä. Toivottavasti tällaisia hetkiä tulee jatkossa enemmän kuin niitä hetkiä, jolloin on ollut vähemmän hauskaa.

Puljujärven leveä hymy on sulattanut sydämet nyt myös Edmontonissa.­

Puljujärvi on kerännyt alkukaudella 12 ottelussa tehot 2+2. Kausi alkoi Oilersin kolmosketjun laidalla, mutta viime viikot torniolainen on paiskinut hommia ykkösketjussa.

Peliaikaa on tullut keskimäärin 13.45 minuuttia ottelua kohti.

– Kaikki on mennyt niin kuin sovittiin kesällä (päävalmentaja) Dave Tippettin ja (GM) Ken Hollandin kanssa. Meillä oli muutama videopuhelu, jossa pohdittiin yhdessä asioita. Koutsilla ja pelaajalla on hyvä suhde keskenään, ja se näkyy, kertoi Lehto.

– Vaatii kanttia mennä samaan paikkaan, mistä hän kerran jo lähti pois. Monet arvioivat Jesseä keskinkertaisen englanninkielen perusteella ja pitävät häntä jotenkin hölmönä, mutta kyseessä on isosydäminen kundi, joka on tasapainoinen jääkiekkoilija. Toivottavasti onnistumiset tuovat lisää itseluottamusta ja energiaa oikeisiin asioihin.

Lehto kävi viimeksi maanantaina Hollandin kanssa pitkän puhelun Puljujärven alkukaudesta.

– Sieltä tuli hyvää analyysia. Pelaaminen on ollut juuri sitä, mitä on odotettu. Vain maalit puuttuivat. Toivotaan, että nämä onnistumiset ruokkivat lisää onnistumisia ja auttavat häntä nousemaan sille seuraavalle tasolle, jolle rahkeet riittävät.

– Monet puhuvat, että Jessen rinnalla on hyviä pelimiehiä, mutta ei sekään aina ole helppoa. Kun pelaa huippupelimiesten (McDavid ja Ryan Nugent-Hopkins) kanssa, omaa pelaamistaan joutuu aina vähän muokkaamaan, että sopeutuu ketjuun. Vaikka ylivoimaminuutteja ei ole tullut kauheasti, silti jätkä on jaksanut pitää pelihuumoria yllä ja painaa hommia.

Kaukalon ulkopuolellakin Puljujärvi on raporttien mukaan nauttinut olostaan ja sopeutunut uuteen arkeen kiekkohullussa kaupungissa.

– Jesse on viihtynyt hyvin Edmontonissa. (Oilersin ykkösvahti) Mikko Koskinen on myös kehunut paljon Jesseä. ”Kossu” sanoi, että vaikka ensimmäisissä peleissä ei tullut pisteitä, Jesse auttoi joukkuetta olemaan parempi. Se on helppo allekirjoittaa.

Kotiasiat ovat kunnossa ja jääkiekko on tällä hetkellä kivaa hommaa.

– Jessellä on hyvä suhde tennispelaaja Monica Malisen, Juha Malisen tyttären kanssa. Jessellä on nyt lähellä hyvä tukiverkosto ihmisiä, jotka ovat itsekin urheilijoita tai urheilussa mukana. Ymmärtääkseni Juha oli taustalla hyvä tuki sen ajan Oulussa, Lehto kertoi.

– Kaikki me yritetään toteuttaa sitä, että nämä nuoret ihmiset lähtisivät lentoon täysin omilla siivillään.