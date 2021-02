Mark Messier vakuuttui Emma Nuutisen taidoista.

Naisleijonien hyökkääjän Emma Nuutisen ulkojäillä kuvaama kikkavideo sai jättiyleisön, kun NHL jakoi sen Instagram-tilillään tiistai-iltana.

Keskiviikkoaamuun mennessä video oli kerännyt jo yli kuusikymmentätuhatta tykkäystä ja satoja kommentteja.

Videolla Nuutinen, 24, esittelee häkellyttävää kiekonkäsittelytaitoaan lumisateisessa ulkokaukalossa.

Hän ensin nappaa kiekon jäältä lapaansa ja pitää sitä pomputtelemalla ilmassa. Sitten Nuutinen laukoo kiekon kovaa aivan maalin ylänurkkaan ja väläyttää perään valloittavan hymyn.

– Katsokaa lämäriin asti, NHL:n tilillä kirjoitettiin videon saatesanoiksi.

Videon katsojien joukossa oli myös kiekkolegenda Mark Messier. Kuusinkertainen Stanley Cup -voittaja kommentoi Nuutisen taidonnäytettä innoissaan.

– Rakastan tätä julkaisua! Olisi ollut kunnia pelata samassa ketjussa kanssasi. Pidä kiinni intohimostasi! Messier kirjoitti kommenttikentässä.

Emma Nuutinen on ennenkin hurmannut somevideoillaan. Viime lokakuussa NHL-jakoi sosiaalisen median kanavissaan videon, jossa Nuutinen taituroi rullaluistimilla Käpylän urheilupuiston kaukalossa.

Nuutinen on maajoukkueurallaan voittanut muun muassa olympiapronssia ja MM-hopeaa.

Floridassa opiskellut Nuutinen on tämän talven ajan edustanut Kiekko-Espoota Naisten liigassa. Hän on pelannut ”Kivikovan” paidassa kuusi ottelua, joissa hän on viimeistellyt 7+5=12 tehopistettä.