Päävalmentaja ylisti Jesse Puljujärveä – suomalaissankari myhäili: ”Mukava painaa tässä hommia”

Jesse Puljujärvi on lukinnut paikan ykkösketjusta. Tulostakin tuli vihdoin.

Jesse Puljujärvi oli NHL-kierroksen suuria nimiä.

Alkukaudella tehottomuudesta kärsinyt Edmonton Oilersin suomalaishyökkääjä teki Ottawaa vastaan ensimmäisen NHL-maalinsa yli kahteen vuoteen. Kun ketsuppipullo vihdoin aukesi, maaleja tuli heti kaksi.

Puljujärvi, 22, palkittiin Oilersin 4–1-voitossa ottelun parhaana pelaajana.

Torniolaisen leveä hymy avausmaalin jälkeen kertoi, kuinka hyvältä onnistuminen tuntui.

– Ehkä pieni apina tullee, kun kuukauden päivät meni ilman maalia. Olen kuitenkin yrittänyt tehdä kovasti töitä ja pelata hyvin. Hyvä, että nyt tuli tuo ensimmäinen. Kyllähän se ihan hyvältä tuntui, Puljujärvi myhäili lehdistötilaisuudessa pelin jälkeen.

– Mutta ei siinä. Etiäppäin. Seuraavassa pelissä pitää tehdä taas kaikki uudestaan. Kova liiga.

Keskiviikkoaamun ottelu oli Puljujärvelle kauden 12:s. Koossa on nyt tehot 2+2. Tehopisteitä oleellisempaa on kuitenkin ollut Puljujärven olemus jäällä. Hän on osoittanut olevansa NHL-pelaaja.

– Kovaa mennään ja kovia pelejä. Joka toinen päivä pelataan. Se laatu on tässä se juttu, että pystyy pelaamaan huippukiekkoa joka päivä. Kyllähän se on ollut mukava painaa tässä hommia, Puljujärvi kertasi.

Puljujärvi on pelannut jo useamman pelin Oilersin ykkösketjussa Connor McDavidin ja Ryan Nugent-Hopkinsin rinnalla.

Tehopisteistä lukuun ottamatta Puljujärvi on pelannut muuten mainiosti ja paljon aiempaa kypsemmin.

Päävalmentaja Dave Tippett on kehunut suomalaishyökkääjäänsä aiemminkin, ja paikka ykkösketjussa on osoittanut, että Puljujärvi on tehnyt vaikutuksen.

– Hän on niin hyvä poika. Oli mahtava nähdä hänen onnistuvan, Tippett huokaisi Puljujärven loistopelin jälkeen.

– Hän on ollut yksi kärkijätkistämme myös rakentamaan paikkoja muille. Hän jopa auttanut luomaan enemmän paikkoja kuin on itse saanut. On hienoa nähdä hänen saavan nyt palkinnon siitä työstään.

Varsinkaan tuoreiden onnistumisten myötä Puljujärven asema ykkösketjussa vahvistunee entisestään.

Dave Tippett valmentaa Edmontonissa toista kauttaan.­

– Väkisin asettaa paineita harteille, jos onnistumisia ei tule. Nyt hän sai pari ja leveän hymyin kasvoilleen. Toivottavasti tämä kantaa pitkälle.

Puljujärven edellinen visiitti Edmontonissa päättyi myrskyisissä merkeissä keväällä 2019, kun suomalainen halusi ulos seurasta.

Tippett ei ollut silloin Oilersin valmentaja, eikä hän ole huomannut vanhoista kaunoista merkkiäkään.

– En tiedä mitä täällä aiemmin on tapahtunut, mutta hän tuli nyt sisään loistavalla asenteella. Kaikki on mennyt saumattomasti. Puljujärvi on iso kaveri, joka tykkää pitää hauskaa. Hän hymyilee koko ajan ja sopii todella hyvin pukukoppiin, nauttii pelaamisesta ja joukkuekavereista.