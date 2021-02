Patrik Laine saapui ensi kertaa median eteen Columbuksessa – toivoo jysäyttävänsä kanuunan heti ensi yönä

Patrik Laine esiintyi ensi kertaa Columbuksen medialle.

Laineen yllä on nyt uudet vetimet.­

Columbuksen tuore tähtihankinta Patrik Laine debytoi Blue Jacketsin riveissä Suomen aikaa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Dallas Starsia vastaan.

Laine harjoitteli ensi kertaa uusien joukkuekaveriensa kanssa pelipäivän aamujäillä ja saapui harjoitusten jälkeen niin ikään ensimmäistä kertaa median eteen Columbuksen miehenä – videoyhteydellä tosin.

– Hienoa päästä pelaamaan parin viikon tauon jälkeen. Ensimmäiset pari päivää täällä ovat menneet hyvin. Fasiliteetit ovat loistavat, Laine kertoi.

– Joukkuekaverit ovat ottaneet minut mahtavasti vastaan. 22-vuotiaana ei ole helppo paikka tulla uuteen joukkueeseen. Jätkät ovat olleet mahtavia. Kiitos siitä heille.

Uuteen joukkueeseen ja paikkaan totuttelu ottaa kuitenkin aikansa.

– Toivottavasti sopeudun nopeasti. Tietenkin on vähän outoa, kun kopissa on uudet naamat ja kaikki muukin on täällä uutta. Mutta joka päivä kaikki tulee enemmän tutuksi. Olen varma, että kaikki sujuu hyvin.

Laineen ketjukavereiksi istutettiin ranskalaissentteri Alexandre Texier ja Cam Atkinson, jonka vieruskaveriksi tamperelainen asetettiin myös pukukopissa. Suomalaistähti sai harjoituksissa heti paikan myös ykkösylivoimasta.

Columbus tunnetaan vähämaalisena joukkueena, ja sen ylivoimakin on ollut jo pidempään NHL:n heikoimpien joukossa.

Laineelta odotetaan tietenkin maaleja.

– Kaikki tietävät, että tällä joukkueella on ollut vaikeaa maalinteon kanssa. Mutta en ota koskaan paineita ulkopuolelta. Asetan itse paineeni, ja se on mielestäni asia, joka tekee minusta loistavan. Haluan aina olla parempi.

– Aion pelata samalla tavalla kuin pelasin Calgarya vastaan viimeisessä pelissäni Winnipegissä. Aion aina taistella niin kovaa kuin pystyn, kun valmentaja panee minut jäälle. Se on kaikki, mitä voin tehdä.

Laine on profiililtaan sen luokan maalipyssy, jollaista Columbuksessa ei ole nähty aikapäiviin. Lehdistötilaisuudessa nostettiin luonnollisesti esiin myös Nationwide Arenan kuuluisa kanuuna.

Se jysähtää savuten katsomossa aina Blue Jacketsin tehdessä maalin. Laineelta tiedusteltiin, onko hän tietoinen tästä uuden seuransa erikoisuudesta.

– Totta kai! Ajattelin aina, että korvani poksahtivat, kun Blue Jackets teki meitä vastaan maalin.

– Mutta nyt on hauskaa olla tällä toisella puolella. Toivottavasti pääsen yrittämään tykin jysäytystä pari kertaa. Toivottavasti jo tänä iltana, Laine vihjaisi.

Laineen Columbus-debyytissä vastassa oleva Dallas on ollut hänen NHL-uransa suotuisin vastus.

Dallasia vastaan pelaamissaan 17 ottelussa Laine on tehnyt hurjat 18 maalia.

– Olen onnistunut aika hyvin näitä jätkiä vastaan. Kiva, että Dallas on nyt samassa divisioonassa. Toivottavasti pystyn pitämään kuuman putken päällä, Laine sanoi.