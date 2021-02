Patrik Laine aiheuttaa nyt päänvaivaa uudelle NHL-valmentajalleen – ”Istuin toimistossani ja yritin mietiskellä”

John Tortorella pohtii Columbuksen kokoonpanoa. Kenen kanssa Patrik Laine pelaa?

Minkälaisella kokoonpanolla, englanniksi lineupilla eli siis Laineupilla, Columbus Blue Jackets lähtee tiistain otteluun Dallas Starsia vastaan?

Tätä kysymystä pohditaan seuran omilla verkkosivuilla. Columbuksen tähtihankinta Patrik Laine saapui viikonloppuna Ohioon, ja laitahyökkääjä saattaa debytoida ottelussa Starsia vastaan.

Columbuksen päävalmentajalla John Tortorellalla riittää päänvaivaa.

– Istuin toimistossani ja yritin mietiskellä ketjuja. Minulla on nyt paperilla varmaan viisi tai kuusi erilaista kokoonpanoa, Tortorella kertoi hahmotteluistaan seuran verkkosivuilla.

Laineen keskushyökkääjäksi on kaavailtu Max Domia, joka hänkin pelaa Columbuksessa ensimmäistä kauttaan. Toiseksi laituriksi on tarjolla on mm. Nick Foligno ja Oliver Bjorkstrand.

– Meillä on ollut jo pari erilaista keskustelua, Tortorella kertoi Laineesta.

– En vielä tiedä, mihin päädymme. En tiedä kuka tulee keskelle, minkä lisäksi hän pystyy pelaamaan niin vasemmalla kuin oikealla.