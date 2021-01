Rasmus Ristolainen urakoi hirmuminuutit ja mätti tehoja – Janne Kuokkanen taas pisteille

New Jersey Devils kaatoi Buffalo Sabresin.

Lauantai-illan ottelussa jatkoaikatappion kärsinyt New Jersey sai revanssin Buffalosta sunnuntai-illan ottelussa. Loppuluvut kirjattiin vierasjoukkueen eduksi 5–3.

Buffalon ehdoton ykköshahmo ottelussa oli Rasmus Ristolainen, joka raatoi joukkueen takalinjoilla yli 28 minuuttia.

Tehot 1+1 tehnyt turkulaispuolustaja oli mukana joukkueen kaikissa kolmessa maalissa. Ristolainen valittiin myös ottelun kolmostähdeksi.

Toisen erän lopussa Ristolainen laukoi viivalta, ja Curtis Lazar ohjasi 1–2-kavennuksen.

Heti perään Ristolainen teki ykkösylivoiman maskimiehenä hyvää työtä, ja Rasmus Dahlin laukoi pelin tasoihin.

Toisen erän viime hetkillä Janne Kuokkanen vapautti Miles Woodin karkuun, ja tämä laukoi Devilsin 3–2-johtoon erän viimeisellä sekunnilla.

Päätöserän alussa maskimies Ristolainen runnoi ylivoimalla maalinedustalta 3–3-tasoituksen.

Se jäi kuitenkin laihaksi lohduksi, sillä Devils karkasi peliesityksen valossa ansaittuun voittoon Michael McLeodin ja tyhjiin osuneen Woodin maaleilla.

Ristolainen on aloittanut kauden mainiosti. Jykevä puolustajakolossi on kerännyt myös mukavasti tehopisteitä, 10 ottelun jälkeen kasassa on pisteet 2+3.

Sabresin toinen suomalaispuolustaja Henri Jokiharju oli sivussa sunnuntain ottelusta.

Lauantaina uransa ensimmäisen NHL-maalinsa tehnyt Kuokkanen on puolestaan raivannut itselleen jo vakioroolin Devilsin alaketjuista. Tänään peliaikaa kertyi vajaat 15 minuuttia. Neljän viime pelin aikana oululaislaiturin on nakutellut tehot 1+2.

Buffalo on voittanut kauden kymmenestä ottelustaan neljä, New Jersey neljä yhdeksästä.