Kommentti: Rasmus Ristolainen on sysännyt Ruotsin superlupauksen tylysti sivuun – NHL:n suomalaisjätin pelissä yksi iso muutos

Rasmus Ristolainen on ottanut tiukemman otteen Buffalo Sabresin ykköspuolustajan paikasta, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Odotettu vallanvaihto ei ole tapahtunut. Buffalo Sabresin ykköspuolustajan viitta on entistä tukevammin Rasmus Ristolaisen, 26, harteilla.

Tämän piti olla se kausi, jonka aikana ”lupaavampi Rasmus”, Rasmus Dahlin, alkaa johtaa Sabresin alakertaa, mutta kesän 2018 varaustilaisuuden ykkösvaraus on hakenut peliään jo pidemmän aikaa.

Lupaavan tulokaskauden jälkeen Dahlin, 20, ei ole pystynyt ottamaan niitä kehitysaskelia, jotka vaaditaan vaativan ykköshevosen rooliin. Kauden ensimmäisissä otteluissa umpitaitava ruotsalaislupaus on ollut täysin hukassa. Peliä leimaavat virhesumat ja oikominen.

Rasmus Dahlin on hakenut peliään. Päävalmentaja Ralph Krüger penkitti superlupauksen kauden viidennessä ottelussa.­

Ennen Dahlinin varausta Ristolainen kantoi vuosikaudet Sabresin ykköspuolustajan vastuuta puoliväkisin. Kesällä 2013 Buffaloon ykköskierroksen kahdeksantena varattu Ristolainen on tottunut kantamaan kaudesta toiseen valtavia minuutteja, mutta heikossa joukkueessa turkulaisen lautasella oli välillä liikaa.

Ristolainen oli neljänä kautena peräkkäin (2015–19) NHL:n peliaikatilastossa kymmenen eniten pelaavan pelaajan joukossa.

Kaudella 2016–17 kolmatta NHL-kauttaan pelannut suomalaispuolustaja luuti 26.28 minuuttia ottelua kohti, mikä oli sarjan viidenneksi eniten. Seuraavalla kaudella peliaikaa tuli 26.30 minuuttia, mikä oli neljänneksi suurin lukema.

Viime kaudella keskimääräinen peliaika putosi alle 23 minuuttiin. Samalla kaudella 36 pelaajaa pelasi suuremmalla peliaikakeskiarvolla.

Trendi on jatkunut tällä kaudella. Kahdeksan ottelun jälkeen Ristolainen on pelannut 22.35 minuuttia illassa, eniten Sabresista. Tällä jääajalla hän mahtuu nippa nappa 50 eniten pelaavan joukkoon koko liigassa.

Ristolainen tykitti neljänä kautena putkeen yli 40 pisteen kausia ja kellotti kovia jääaikoja illasta toiseen, mutta ydinongelmana oli, että Ristolainen yritti tehdä vähän kaikkea yksin. Ympäriltä puuttui tukea ja kunnianhimoisen puolustajan peli puuroutui helposti.

Nyt laatu on korvannut määrän.

Aiempiin kausiin verrattuna suurin ero toistaiseksi on ollut kiekollisessa suoritusvarmuudessa.

Ristolainen on pelannut kiekon kanssa maltillisemmin ja löytänyt avautuvat syöttötarjonnat harkitummin. Alkukauteen on mahtunut iltoja, joiden aikana Ristolaisen kiekollinen suoritusvarmuus on hiponut jopa 100 prosenttia. Ero Dahliniin on ollut valtava.

Ristolainen ja Jake McCabe, 27, ovat muodostaneet Sabresin ylivoimaisesti parhaan pakkiparin, ja yhden koko sarjan parhaista pakkipareista.

Kahden ikäisekseen kokeneen ja viime vuosina paljon kritisoidun yleispuolustajan yhteistyö on ollut alkukaudella saumatonta, mikä näkyy myös edistyneissä tilastoissa.

Keppi ei tärise. Rasmus Ristolainen (oik.) on tehnyt alkukaudella kahdeksassa ottelussa tehot 1+3.­

Tasakentällisin Ristolaisen ja McCaben ollessa jäällä Sabres on kuskin paikalla. Vaarallisten maalipaikkojen suhdetta laskevassa tilastossa (HDCF%) McCabe (70,27) on yli 50 minuuttia pelanneista sarjan puolustajista sijalla kymmenen ja Ristolainen (64,10) sijalla 25.

Kun Ristolainen on tasakentällisin askissa, vaaralliset maalipaikat ovat jakautuneet 25–14. McCaben (19.11 min/peli) vastaava lukema on 26–11. Vertailun vuoksi viime kaudella Ristolaisen vastaava lukema oli pakkasella 172–211 ja McCaben 160–165.

Tämä kausi ei ole alkanut rivejään vahvistaneelta Sabresilta vakuuttavalla tavalla (shokki!), mutta Ristolainen–McCabe-pakkiparin panoksesta tulos ei ole hitsannut. Vaikka pakkipari aloittaa noin 43 prosenttia vaihdoista puolustusalueelta, peli kääntyy varmasti omista kohti hyökkäyspäätyä.

Luotettavamman kiekollisen pelaamisen rinnalla Ristolainen on säilyttänyt hänen peliinsä oleellisesti kuuluvan fyysisyyden ja häikäilemättömän kovan kamppailupelaamisen. 192-senttinen ja 100-kiloinen turkulaisvuori on taklannut kahdeksassa ottelussa 29 kertaa, mikä on sarjan toiseksi kovin lukema puolustajista.

Pikanttina erona aiempaan on se, että nyt fyysisyys ei ole mennyt yli. Ristolainen ei väkisin hae pommeja, jos ne eivät palvele pelin virtausta. Jatkuva taklausuhka pitää kuitenkin vastustajan hyökkääjät edelleen varpaillaan.

Fysiikka on ollut täyttä rautaa monta vuotta, mutta pelillisiä kulmia on pitänyt hieman hioa. Kokonaispaketti alkaa olla vakuuttavalla tasolla. Ristolainen on viimein löytämässä pelaajaidentiteettinsä, kun hän on sisäistänyt, että vähemmän on enemmän.

Parannettavaa ja viilattavaa toki löytyy aina. Jos Sabres haluaa saada enemmän tehoja irti ykköspuolustajastaan, Ristolainen voisi käyttää huomattavasti röyhkeämmin laukaustaan. Lyöntilaukaus on sen verran laadukas, että sillä pystyy heiluttamaan verkkoa tasaisemmin esimerkiksi ylivoimalla.

NHL:stä löytyy tällä hetkellä tasan kaksi suomalaista joukkueensa ykköspuolustajaa: Dallas Starsin franchise-puolustaja Miro Heiskanen, 21, ja Ristolainen.

Ei Ristolainen edelleenkään ole Sabresin franchise-puolustaja, siihen ruutuun on ajan kanssa kasvamassa Dahlin, mutta Ristolainen ulosmittaa tällä hetkellä potentiaaliaan paremmin kuin aiemmin.

Aiemmin tällä viikolla 500 NHL-ottelun rajan rikkoneen Ristolaisen kehityskaari on samalla hyvä muistutus siitä, miten pitkäkestoinen ja vaativa savotta on nousta mitat täyttäväksi johtavaksi puolustajaksi NHL:ssä.