Podcast: NHL:ssä jysähti! Tätä näyttöpaikkaa Patrik Laine on janonnut – vetääkö Jarmo Kekäläinen vielä ässän hihastaan?

Total NHL Forever pureutuu NHL:n jättikauppaan, jossa Patrik Laine vaihtoi maisemaa.

Erikoisin ja arvaamattomin NHL-kausi on alkanut täydellä tohinalla. Kautta on pelattu vasta kaksi viikkoa, mutta tapahtumia ja dramaattisia käänteitä on riittänyt.

Tämän viikon Total NHL Foreverissä perkuulaudalla on tietenkin NHL-maailmaa järisyttänyt jättikauppa, jossa Patrik Laine ja Pierre-Luc Dubois vaihtoivat maisemaa.

Jakson suomalaiskatsauksessa tarkastelussa on Edmonton Oilersin ykkösketjuun noussut Jesse Puljujärvi. Lisäksi käsittelyssä ovat Dallas Starsin uusi ykkössentteri Roope Hintz ja dominoivaan tyyliin kauden aloittanut Colorado Avalanchen tähtihyökkääjä Mikko Rantanen.

Total NHL Foreverin juontaa Ilta-Sanomien jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén. Vieraana on IS:n NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.